В саду «Эрмитаж» открывается романтичный каток

В субботу, 23 ноября, в саду «Эрмитаж» откроется «Jazz каток» площадью 900 кв. м. Каток будет подсвечен романтической иллюминацией, а за музыкальное сопровождение будет отвечать радио Jazz

В день открытия с 18.00 всех посетителей «Jazz катка» будет встречать музыкальный коллектив Jazzberry — новый проект от создателей шоу-оркестра Big City Show.

Также в субботу гостей праздника ждет показательная программа Анастасии Гребёнкиной, открывшей собственную школу фигурного катания. Знаменитая фигуристка выступит со своей командой, лично проведёт мастер-классы и продемонстрирует конкурсное катание.

Кроме того, посетители катка смогут поучаствовать в конкурсах и играх на льду, у каждого будет шанс выиграть призы и получить подарки от радио Jazz.

«Jazz каток» вмещает около 200 человек для единовременного катания. Стоимость проката коньков — 200 руб./час, каждый последующий 100 руб./час. В прокате можно взять коньки от 25 до 47 размера. На территории ледового катка расположилось кафе в отапливаемом павильоне площадью 100 кв. м. Площадка оборудована обогреваемыми туалетами.

В день открытия каток работает с 18:00 до 22:00. Вход свободный.

Подробности ищите на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.