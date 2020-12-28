В Санкт-Петербурге открылась уличная экспозиция и фестиваль видеомэппинга ArtAntarctica

Центром уличной экспозиции стала масштабная мэппинг-инсталляция в виде светящегося айсберга, расположенного на площади Труда рядом с Центральным военно-морским музеем и Новой Голландией. На поверхностях стеклянной инсталляции пройдет уникальный фестиваль видео-мэппинга, посвященный открытию и исследованию самого южного материка планеты, кругосветным путешествиям и роли нашего города в развитии мировой географической науки.
Начало легендарной экспедиции под руководством Беллинсгаузена и Лазарева было положено именно в Санкт-Петербурге: 4 июля 1819 года Кронштадт покинули шлюпы «Восток» и «Мирный».
Участники кругосветного путешествия, с которого и началась эпоха антарктических исследований, пробыли в плавании 751 день, пройдя более 92 тысяч километров. За это время они не только открыли шестую часть света, но и совершили ряд важнейших исследований в области океанографии. Экспедиция опровергла выводы, сделанные Джеймсом Куком за полвека до нее. Знаменитый мореплаватель обогнул, но не сумел открыть южный континент, объявив, что эти земли никогда не смогут быть исследованы, а смысла в дальнейших экспедициях нет.
Масштабный художественный эксперимент в Санкт-Петербурге — ArtAntarctica — предложит посетителям open-air выставки своеобразное путешествие сквозь время: создатели и художники позволят зрителям вернуться в эпоху открытия Антарктиды, напомнив о подвиге русских мореплавателей.
«Объект проекта ArtAntarctica представляет собой эксперимент по соединению современного искусства с исторической городской средой. Объемное осмысление творческой задачи в культурологическом, технократическом, историческом и социокультурном контексте производится авторами из разных стран мира. Художественная часть проекта органично сочетается с научно популярной и информационной, наука и искусство выступают как две неотделимые части человеческого мировосприятия, создавая целостную и объемную картину. Это международное художественное исследование с применением технологий нашего времени, таких как генерация изображения с помощью нейронных сетей, работа с процедурно генерируемой графикой и звуком» — комментирует куратор проекта ArtAntarctica Дарья Шкелева.
Выставка ArtAntarctica состоит из 4 мультимедийных частей: исторического фильма, посвященного открытию и освоению Антарктиды русскими мореплавателями; видео-перформансов современных художников, среди которых Decol (Турция), Maotik (Франция), Павел Пепперштейн (Россия), Lisandro Sabio (Аргентина), Lichtpfad, (Германия), Mar Namihira и Aldo Cañedo (Мексика), Tonoptik (Россия), Андрей Свибович (Россия), Martin Bricelj Baraga (Словения), Fraction (Франция); работ победителей Международного онлайн-конкурса детских рисунков «2020 ГОД — ГОД 200-ЛЕТИЯ ОТКРЫТИЯ АНТАРКТИДЫ» (участники конкурса — дети из более чем 20 стран мира); а также самостоятельного мультимедийного образа кристалла-айсберга.
С 27 декабря по 12 января гости экспозиции смогут увидеть три короткометражных фильма, которые будут транслироваться друг за другом ежедневно с 17.00 и до 01.00:
• «История открытия Антарктиды»,
• «Путешествие художника», Петр Рейхет,
• «Конкурс детских рисунков «Антарктида 2020».
Подробное расписание фестиваля ArtAntarctica (12 — 27 января) будет объявлено позднее.
Техническое новшество объекта ArtAntarctica связанно с тем, что впервые трансляция видео будет осуществлена изнутри объемной инсталляции, на все ее грани одновременно. Как правило, на фестивалях видео-мэппинга изображение транслируется на ровную поверхность или фасад здания и не рассчитано на объемное восприятие. Видео-перфомансы будут транслироваться в определенном хронологическом порядке в вечернее и ночное время, что позволит избежать одновременного скопления большого количества зрителей.
Выставка ArtAntarctica реализуется в рамках программы «Музейная линия» (Центральный выставочный зал «Манеж»), задуманной с целью создания интерактивных культурных пространств и переосмысления городской среды.
«Проект „Музейная линия“ инициирован Манежем, чтобы представить городу актуальное искусство. Соединить классическую городскую среду Санкт-Петербурга с современной скульптурой, инсталляциями и интерактивными объектами. Опыт наших предыдущих проектов показал, что зрители готовы к новым эмоциям и открытиям. Проект ArtAntarctica как нельзя лучше вписывается в новогоднюю атмосферу города — огромный айсберг станет полем для трансляции видео об открытии и исследовании Антарктиды. Синтез современного искусства, новых подходов и способов экспонирования позволяет расширить музейное пространство и сделать культурные проекты доступными и безопасными» — рассказывает Анна Ялова, заместитель директора Манежа по развитию, руководитель проекта «Музейная линия».
В январе 2021 года организаторы проекта также представят параллельную просветительскую программу, посвященную выставке и фестивалю. Зрители смогут увидеть онлайн-трансляции паблик-токов художников и панельную дискуссию со всеми авторами проекта. Просветительская программа будет проходить на онлайн-платформах Манежа.
Автор идеи и архитектор проекта: Андрей Пунин
Кураторы: Дарья Шкелева, Александр Новиков
Технические кураторы: Юрий Элик, Константин Леликов
Координатор: Дмитрий Крылов
Руководитель проекта «Музейная линия» ЦВЗ «Манеж»: Анна Ялова