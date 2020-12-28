В Санкт-Петербурге открылась уличная экспозиция и фестиваль видеомэппинга ArtAntarctica

Центром уличной экспозиции стала масштабная мэппинг-инсталляция в виде светящегося айсберга, расположенного на площади Труда рядом с Центральным военно-морским музеем и Новой Голландией. На поверхностях стеклянной инсталляции пройдет уникальный фестиваль видео-мэппинга, посвященный открытию и исследованию самого южного материка планеты, кругосветным путешествиям и роли нашего города в развитии мировой географической науки.

Начало легендарной экспедиции под руководством Беллинсгаузена и Лазарева было положено именно в Санкт-Петербурге: 4 июля 1819 года Кронштадт покинули шлюпы «Восток» и «Мирный».

Участники кругосветного путешествия, с которого и началась эпоха антарктических исследований, пробыли в плавании 751 день, пройдя более 92 тысяч километров. За это время они не только открыли шестую часть света, но и совершили ряд важнейших исследований в области океанографии. Экспедиция опровергла выводы, сделанные Джеймсом Куком за полвека до нее. Знаменитый мореплаватель обогнул, но не сумел открыть южный континент, объявив, что эти земли никогда не смогут быть исследованы, а смысла в дальнейших экспедициях нет.

Масштабный художественный эксперимент в Санкт-Петербурге — ArtAntarctica — предложит посетителям open-air выставки своеобразное путешествие сквозь время: создатели и художники позволят зрителям вернуться в эпоху открытия Антарктиды, напомнив о подвиге русских мореплавателей.