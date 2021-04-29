В Уфе завершился восьмой Международный юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA»
ŠKODA AUTO Россия подводит итоги восьмого Международного юношеского хоккейного турнира «КУБОК ŠKODA», в рамках которого восемь команд из сильнейших клубов России показали захватывающую игру в борьбе за первенство. С 2012 года при поддержке и спортивной организации Федерации хоккея России марка ежегодно собирает талантливых спортсменов для участия в соревнованиях, направленных на поддержание хоккейных традиций и развитие детского хоккея. Турнир полностью соответствует международным правилам игры, предоставляя возможность юниорам выступить на профессиональной арене и окунуться в атмосферу большого спорта.
В этом году местом проведения соревнований стала Уфа – город, в котором по-настоящему любят и ценят хоккей. Под крышей ледового дворца «Уфа-Арены» сошлись самые яркие команды страны и продемонстрировали эмоциональную игру. В финальном матче турнира команда «ЦСКА» из Москвы одержала победу в борьбе с серьезным соперником московским «Динамо» со счетом 6:1 и получила титул чемпиона «КУБКА ŠKODA». Третье место завоевала команда «Авто-Спартаковец» из Екатеринбурга. Финалистам были вручены заслуженные награды и призы на торжественной церемонии закрытия. Главный трофей – кубок чемпионов – победителям вручил глава марки ŠKODA в России Ян Прохазка. Каждый матч турнира стал уникальным событием по своей зрелищности и невероятному накалу страстей. Ребята с профессиональным мастерством контролировали шайбу на льду арены и в очень сложной борьбе забивали красивые голы, показав в итоге выступление, достойное «большого» хоккея.
Игры турнира подарили всем участникам этого праздника весь спектр настоящих спортивных эмоций – от горечи поражений до радости побед, – и дали силы на дальнейшие завоевания и успехи в спорте. Турнир проводился в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и рекомендациями властей, установленными в связи с COVID-19, что позволило гарантировать безопасность каждого спортсмена и болельщика. Весь комплекс мер, среди которых – обязательное ношение масок, термометрия и тщательная регулярная обработка поверхностей – чешский бренд реализует в рамках программы ŠKODA ЗАБОТИТСЯ.
Понаблюдать за игрой юных атлетов можно было как на стадионе «Уфа-Арена», так и онлайн на официальном сайте ŠKODA вместе со звездой хоккейных эфиров Дарьей Мироновой и известным спортивным журналистом Денисом Казанским, которые вели эфир и комментировали ход невероятно зрелищной игры.
В стенах спортивного комплекса в заключительный день соревнований для болельщиков была подготовлена не только насыщенная спортивная программа, но и разнообразные активности и игры для всей семьи: дриблинг, бокс-хоккей, а также автограф-сессия с легендой российского и мирового хоккея Павлом Дацюком и знаменитыми хоккеистами из команды «Салават Юлаев» и многое другое. Помимо прочего у гостей турнира была возможность поближе познакомиться с чешским брендом, пройти тест-драйв любого автомобиля из модельного ряда ŠKODA и получить консультацию официального дилера.