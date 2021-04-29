В Уфе завершился восьмой Международный юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA»

В этом году местом проведения соревнований стала Уфа – город, в котором по-настоящему любят и ценят хоккей. Под крышей ледового дворца «Уфа-Арены» сошлись самые яркие команды страны и продемонстрировали эмоциональную игру. В финальном матче турнира команда «ЦСКА» из Москвы одержала победу в борьбе с серьезным соперником московским «Динамо» со счетом 6:1 и получила титул чемпиона «КУБКА ŠKODA». Третье место завоевала команда «Авто-Спартаковец» из Екатеринбурга. Финалистам были вручены заслуженные награды и призы на торжественной церемонии закрытия. Главный трофей – кубок чемпионов – победителям вручил глава марки ŠKODA в России Ян Прохазка. Каждый матч турнира стал уникальным событием по своей зрелищности и невероятному накалу страстей. Ребята с профессиональным мастерством контролировали шайбу на льду арены и в очень сложной борьбе забивали красивые голы, показав в итоге выступление, достойное «большого» хоккея.

Игры турнира подарили всем участникам этого праздника весь спектр настоящих спортивных эмоций – от горечи поражений до радости побед, – и дали силы на дальнейшие завоевания и успехи в спорте. Турнир проводился в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и рекомендациями властей, установленными в связи с COVID-19, что позволило гарантировать безопасность каждого спортсмена и болельщика. Весь комплекс мер, среди которых – обязательное ношение масок, термометрия и тщательная регулярная обработка поверхностей – чешский бренд реализует в рамках программы ŠKODA ЗАБОТИТСЯ.