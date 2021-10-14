Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Калейдоскоп

В усадьбе «Скорняково-Архангельское» вновь прошли «Дни русской дворянской охоты»: как это было

National Geographic Россия
14 октября 2021
DSCF1188.jpg
IMG (279).jpg
Спойлер: самой охоты, разумеется, не было — но менее увлекательным от этого мероприятие ничуть не стало!
Prishvin.jpg

Михаил Михайлович Пришвин

русский писатель, прозаик и публицист

«…Меня очень волнует одна мысль: как бы удержать и развить… те особенности русской народной охоты, которые так замечательно повлияли на творчество наших учёных, путешественников, писателей, художников, композиторов…»

В этом году уже в четвертый раз прошли «Дни русской дворянской охоты» в усадьбе «Скорняково-Архангельское», что расположена в Липецкой области. И хотя самой охоты не было, красоту и азарт этого действа гости могли увидеть и оценить в полной мере, а также смогли почувствовать атмосферу именно дворянской охоты — многолюдной, веселой и удалой. Актеры и цыгане шумно с песнями и танцами встречали гостей мероприятия.

Своё мастерство показали лучшие сокольники со всей России: они продемонстрировали своих птиц во всей красе и мощи — прошли полеты на скорость, трюки, атаки, демонстрационные пролеты и показательные выступления. Любой желающий мог подержать сокола, послушать увлекательный рассказ о том, как проходила старейшая на земле охота с использованием хищных птиц.

Одним из самых ярких событий мероприятия стало конное шоу от центра конноспортивной джигитовки Воронежской области. Опытные мастера показали владение оружием, ведение боя, трюки верхом на лошадях, акробатику и многое другое.

Для гостей были организованы разнообразные развлечения и мастер-классы. Впервые в крепости (бывшем конном дворе) были организованы соревнования по лазертагу — смешение прошлого и настоящего в старых крепостных постройках усадьбы «Скорняково-Архангельское». Для юных гостей мероприятия были организованы дворовые игры и шоу с аниматорами.

Завершением вечера стали потрясающие полеты на воздушном шаре с видом на закат и гастрономический ужин в ресторации «Бальмонтъ».

Усадьба «Скорняково-Архангельское» открыта круглый год — у гостей этих мест всегда есть возможность любоваться красивыми пейзажами природы и восхититься великолепной архитектурой, остановившись здесь.

Узнать о фестивале подробнее, а также приобрести билеты можно на сайте usadba-nadonu.ru или по телефону 8 (474) 228-85-04. Для читателей NG организаторы подготовили промокод со скидкой 20%:

Промокод — skidka20

рекомендации
Планета Земля

Три космостанции отходов и другие причины выбрать товары с экомаркировкой

Горы

Восхождение на Килиманджаро: самое интересное приключение в Африке

Фотоаппарат generic icon

Как прошел наш фототур в Дагестан