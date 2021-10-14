В усадьбе «Скорняково-Архангельское» вновь прошли «Дни русской дворянской охоты»: как это было
В этом году уже в четвертый раз прошли «Дни русской дворянской охоты» в усадьбе «Скорняково-Архангельское», что расположена в Липецкой области. И хотя самой охоты не было, красоту и азарт этого действа гости могли увидеть и оценить в полной мере, а также смогли почувствовать атмосферу именно дворянской охоты — многолюдной, веселой и удалой. Актеры и цыгане шумно с песнями и танцами встречали гостей мероприятия.
Своё мастерство показали лучшие сокольники со всей России: они продемонстрировали своих птиц во всей красе и мощи — прошли полеты на скорость, трюки, атаки, демонстрационные пролеты и показательные выступления. Любой желающий мог подержать сокола, послушать увлекательный рассказ о том, как проходила старейшая на земле охота с использованием хищных птиц.
Одним из самых ярких событий мероприятия стало конное шоу от центра конноспортивной джигитовки Воронежской области. Опытные мастера показали владение оружием, ведение боя, трюки верхом на лошадях, акробатику и многое другое.
Для гостей были организованы разнообразные развлечения и мастер-классы. Впервые в крепости (бывшем конном дворе) были организованы соревнования по лазертагу — смешение прошлого и настоящего в старых крепостных постройках усадьбы «Скорняково-Архангельское». Для юных гостей мероприятия были организованы дворовые игры и шоу с аниматорами.
Завершением вечера стали потрясающие полеты на воздушном шаре с видом на закат и гастрономический ужин в ресторации «Бальмонтъ».
Усадьба «Скорняково-Архангельское» открыта круглый год — у гостей этих мест всегда есть возможность любоваться красивыми пейзажами природы и восхититься великолепной архитектурой, остановившись здесь.
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