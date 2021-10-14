В усадьбе «Скорняково-Архангельское» вновь прошли «Дни русской дворянской охоты»: как это было

Одним из самых ярких событий мероприятия стало конное шоу от центра конноспортивной джигитовки Воронежской области. Опытные мастера показали владение оружием, ведение боя, трюки верхом на лошадях, акробатику и многое другое.

Для гостей были организованы разнообразные развлечения и мастер-классы. Впервые в крепости (бывшем конном дворе) были организованы соревнования по лазертагу — смешение прошлого и настоящего в старых крепостных постройках усадьбы «Скорняково-Архангельское». Для юных гостей мероприятия были организованы дворовые игры и шоу с аниматорами.

Завершением вечера стали потрясающие полеты на воздушном шаре с видом на закат и гастрономический ужин в ресторации «Бальмонтъ».

Усадьба «Скорняково-Архангельское» открыта круглый год — у гостей этих мест всегда есть возможность любоваться красивыми пейзажами природы и восхититься великолепной архитектурой, остановившись здесь.

Узнать о фестивале подробнее, а также приобрести билеты можно на сайте usadba-nadonu.ru или по телефону 8 (474) 228-85-04. Для читателей NG организаторы подготовили промокод со скидкой 20%: