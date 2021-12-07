В Верхней Салде выбрали лучшие молодежные проекты по развитию города
Проект, позволяющий подросткам воплотить в жизнь свои идеи по развитию города, был разработан Высшей технической школой (г. Тула) по инициативе благотворительного Фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова и Корпорации ВСМПО-АВИСМА.
В течение 9 месяцев 54 школьника разрабатывали свои проекты, направленные на развитие Верхней и Нижней Салды. В итоге конкурсной комиссии были представлены 9 проектов по 4 направлениям: «Креативные пространства», «Умный город», «Информационные технологии и робототехника» и «Экобиотех».
Многие школьники пришли в Акселератор, не имея навыков работы со сложными информационными технологиями, как например: команда «ZeDron», представившая проект по мониторингу и первичной аналитике чрезвычайных ситуаций, команда «Светлячок» с проектом умного уличного освещения или команда «All inclusive», разработавшая модель VR-тренажера для профессии «кузнец». Её участники считают, что использование VR- и AR-тренажеров в процессе профориентации школьников позволяет более эффективно рассказывать об особенностях тех профессий, которые они, возможно, выберут в будущем.
Большой интерес членов жюри вызвал проект «Узнай Салду». Команда «AR-TEAM technology» создала туристический сайт о Салде с элементами дополненной реальности. Как рассказал лидер команды Захар Рыбаков: «В Верхней Салде находится крупнейшее в России титановое предприятие — ВСМПО-АВИСМА, на которое приезжает очень много специалистов из других регионов и стран. Но на сегодня про Салду нет ни одного интересного информационного источника, где туристы могли бы получить всю нужную и интересную информацию. В городе много интересных мест, у нас богатая история, и мы хотим, чтобы о ней знали люди, которые к нам приезжают в гости. Мы предусмотрели и англоязычную версию».
Ноу-хау для создания уличных арт-объектов предложили участницы команды «Инновационная мастерская». Они разработали модель светодиодного модульного конструктора, который за счет особой системы креплений позволяет просто и оперативно создавать из него различные фигуры.
Генеральный директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА Дмитрий Осипов: «От души поздравляем всех участников и победителей проекта. Мы рады видеть столько талантливых ребят, заинтересованных в развитии своего города. Особенно приятно будет поддержать их в реализации таких креативных и инновационных начинаний».
В состав конкурсной комиссии вошли представители Корпорации ВСМПО-АВИСМА, администраций Верхней и Нижней Салды и приглашенные эксперты, включая ректора ВТШ Дмитрия Алгазина и основателя рок-группы «Агата Кристи», руководителя проекта по созданию креативного кластера в Екатеринбурге Вадима Самойлова. Последний, кстати, станет наставником одной из команд и будет помогать ребятам воплотить свои идеи в жизнь.
После активных обсуждений жюри выбрало проекты-победители: «Fire monitoring» (команда «ZeDrone»), «Школьная точка кипения Верхняя Салда» команды КРеДо, профориентационное приложение VR_Formula команды «All inclusive» и проект «Узнай Салду» от АR-Team.
Победители получат методическую и финансовую поддержку от благотворительного Фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова, Корпорации ВСМПО-АВИСМА и ВТШ.
После подведения итогов участников ждали призы и подарки от Фонда и ВТШ: бесплатные подписки на образовательные лекции Радио Arzamas, показательный баттл по Science Slam от Андрея Угарова и Елены Шушуновой и праздничный торт.