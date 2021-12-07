В Верхней Салде выбрали лучшие молодежные проекты по развитию города

Проект, позволяющий подросткам воплотить в жизнь свои идеи по развитию города, был разработан Высшей технической школой (г. Тула) по инициативе благотворительного Фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова и Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

В течение 9 месяцев 54 школьника разрабатывали свои проекты, направленные на развитие Верхней и Нижней Салды. В итоге конкурсной комиссии были представлены 9 проектов по 4 направлениям: «Креативные пространства», «Умный город», «Информационные технологии и робототехника» и «Экобиотех».

Многие школьники пришли в Акселератор, не имея навыков работы со сложными информационными технологиями, как например: команда «ZeDron», представившая проект по мониторингу и первичной аналитике чрезвычайных ситуаций, команда «Светлячок» с проектом умного уличного освещения или команда «All inclusive», разработавшая модель VR-тренажера для профессии «кузнец». Её участники считают, что использование VR- и AR-тренажеров в процессе профориентации школьников позволяет более эффективно рассказывать об особенностях тех профессий, которые они, возможно, выберут в будущем.