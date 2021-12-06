Вдохновение лесов Амазонии: новая коллекция от Nespresso

Коллекция Nespresso «Дары лесов Амазонии», вдохновленная красотой природы, воплощает приверженность бренда бережному отношению к окружающей среде, в которой выращивается кофе. Коллекция включает в себя бленды для систем Original и Vertuo, а также праздничные аксессуары, которые станут желанными подарками для родных и друзей. Благодаря Nespresso любители кофе могут преподнести особый подарок и природе: помимо обязательств Nespresso в области агролесоводства, в рамках запуска рождественской коллекции бренд помогает защитить 10 миллионов деревьев в Амазонии.

Чтобы воплотить коллекцию в жизнь, Nespresso обратился к колумбийскому дизайнеру Джоанне Ортиз, чьи инновационные разработки и идеи на стыке моды и устойчивого развития переносят любителей кофе в праздничную вселенную Nespresso.

«Для меня дизайн и природа идут рука об руку, и именно поэтому коллаборация с Nespresso нашла отклик в моем сердце. К тому же колумбийскому кофе там отведено особое место. Как активный сторонник борьбы с изменением климата еще одной важной причиной, которая придает нашему сотрудничеству дополнительный смысл, я считаю расширение обязательств Nespresso в области агролесомелиорации и защиты деревьев Амазонии», — отмечает дизайнер.