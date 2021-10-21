Ведьмины зелья: знакомимся с эко-брендом косметики и химии Meela Meelo
Сегодня мы знакомимся с ребятами из Санкт-Петербурга, производителями натуральной косметики и эко-средств для дома – брендом Meela Meelo. В своей косметике они используют только безопасные компоненты и натуральное сырье: ягоды, фрукты, масла и растительные экстракты. Среди их широкого ассортимента можно найти как проверенные временем продукты и хиты, которые выпускаются уже на протяжении многих лет, так и новинки – это разнообразные маски, сыворотки и кремы для лица, эфирные и взбитые масла, скрабы и кремы для тела... И, конечно, твердые шампуни, уже давно завоевавшие популярность на рынке.
Твердые шампуни обладают рядом преимуществ: отсутствие пластиковой упаковки, экономичность продукта, возможность взять с собой в самолёт и даже в поход – лёгкий, компактный и удобный вариант. Твердые шампуни можно найти у многих производителей, но некоторые из них выпускают под видом шампуня простое мыло для волос – это разочаровывает тех, кто решил начать . и люди начинают настороженно относиться к подобным продуктам. Спешим заверить – с Meela Meelo такого не произойдет.
Продукция Meela Meelo представлена во всех крупных маркетплейсах – Ozon, Wildberries, LaModa. Их также можно приобрести и в ряде косметических ритейлов, например, в Л'Этуале.
Мы попросили основательницу и владелицу бренда Людмилу Изотову поделиться интересными деталями из жизни Meela Meelo.
Людмила Изотова
основательница бренда Meela Meelo
С чего начиналась история бренда?
– Идея заняться производством и продажей натуральной косметики родилась у нас в 2013 году. Первым продуктом, который мы попытались сделать, было натуральное мыло – тогда его делали все. Мыло получилось просто ужасным. Но мы не отступились – просто решили зайти немного с другой стороны.
Изучив рынок, мы заметили серьезный дефицит продуктов для лица, натуральных и действенных. Тогда мы решили делать глиняные маски на основе натуральных ягод из трав. Через какое-то время в продажу вышел наш первый хит – маска «Ведьмино зелье». Она стала для нас настоящим прорывом!
Уже потом мы занялись производством наших твердых шампуней. В настоящее время наш ассортимент включает в себя средства для лица, для тела, для волос, а также линейку экологичных средств по уходу за домом. Сейчас общая площадь наших производственных помещений – более тысячи квадратных метров.
Не скрою, в истории компании были сложные моменты. Сейчас на рынке огромная конкуренция, но именно она дает нам возможность здраво смотреть на существующие пробелы в нашей линейке продуктов и создавать новые.
Назовите главные заповеди бренда. Есть у вас собственные три кита, на которых держится ваша планета?
- Натуральность. Все наши продукты имеют 100% натуральный состав. В настоящий момент мы начинаем процесс сертификации наших продуктов по международным стандартам COSMOS.
- Эффективность. Мы исходим из того, что натуральное может и должно быть эффективным. Это, пожалуй, основной наш принцип.
- Мы не спекулируем на натуральности. Наши продукты находятся в средней ценовой категории. Мы хотим, чтобы покупатели не переплачивали за натуральность продуктов.
Как удается придумывать новые продукты и комбинации ингредиентов? Кто над этим работает и как много времени проходит от задумки до реализации?
В нашей компании трудятся профессиональные технологи с большим опытом работы. Именно они отвечают за изготовление матрицы продукта: тестируют его свойства, а также ценовую категорию. Разумеется, общая инициатива о создании отдельного продукта или категории исходит от руководства компании. А дальше в дело уже вступают технологи.
Нам хотелось бы выпускать больше новинок, но это не так просто, как кажется. В среднем, за год мы выпускаем 10-15 новых средств.
Чем ваша продукция отличается от средств других эко-производителей?
На этот вопрос, вероятно, лучше ответит наш потребитель. Как я уже говорила, на настоящий момент, конкуренция огромна, и конкурировать с концернами не имеет никакого смысла.
Мы считаем, что только самобытные продукты могут занять нишу на рынке. И они у нас есть! Например, наши твердые шампуни мы лепим вручную. Ни один производитель такого не делает. А в наших масках для лица – настоящие ягоды и травы, чего тоже ни у кого не встретишь. Именно в этом наша сильная сторона.
Вы производите не только уходовую косметику, но и эко-средства по уходу за домом. В чем их преимущество перед бытовой химией? Какие главные ингредиенты "безопасных" средств?
Наше направление эко-химии – МИЛИН ДОМ – было запущено нами осенью 2019 года. Сейчас оно пользуется большим спросом у потребителей. В ассортименте – гели для стирки, в том числе и для младенческих вещей, гели для мыться посуды, отбеливатели и пятновыводители, а также средства для чистки кухни и ванной комнаты.
Продукты не содержат фосфатов, полностью вымываются из белья и посуды, содержат только натуральные ПАВ. Они гипоаллергенны, подходят для детей, не содержат красителей и искусственных ароматизаторов. В составах содержатся только продукты, одобренные ECOCERT.
Планируется ли расширять ассортимент? Какие новинки в планах, если не секрет?
В настоящее время мы готовимся к выходу линейки новых кремов для лица. В направлении эко-химии, разумеется, тоже будут новинки. А из глобального – планируем запустить новое направление декора.
Полный ассортимент экологичной продукции вы можете посмотреть на сайте Meela Meelo