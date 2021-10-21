Ведьмины зелья: знакомимся с эко-брендом косметики и химии Meela Meelo

Сегодня мы знакомимся с ребятами из Санкт-Петербурга, производителями натуральной косметики и эко-средств для дома – брендом Meela Meelo. В своей косметике они используют только безопасные компоненты и натуральное сырье: ягоды, фрукты, масла и растительные экстракты. Среди их широкого ассортимента можно найти как проверенные временем продукты и хиты, которые выпускаются уже на протяжении многих лет, так и новинки – это разнообразные маски, сыворотки и кремы для лица, эфирные и взбитые масла, скрабы и кремы для тела... И, конечно, твердые шампуни, уже давно завоевавшие популярность на рынке.

Твердые шампуни обладают рядом преимуществ: отсутствие пластиковой упаковки, экономичность продукта, возможность взять с собой в самолёт и даже в поход – лёгкий, компактный и удобный вариант. Твердые шампуни можно найти у многих производителей, но некоторые из них выпускают под видом шампуня простое мыло для волос – это разочаровывает тех, кто решил начать . и люди начинают настороженно относиться к подобным продуктам. Спешим заверить – с Meela Meelo такого не произойдет.

Продукция Meela Meelo представлена во всех крупных маркетплейсах – Ozon, Wildberries, LaModa. Их также можно приобрести и в ряде косметических ритейлов, например, в Л'Этуале.

Мы попросили основательницу и владелицу бренда Людмилу Изотову поделиться интересными деталями из жизни Meela Meelo.