Весь мир в пределах России: премьера проекта «А дома лучше» на телеканале «Моя Планета»

Съёмки прошли в разных уголках страны – на Алтае, где проходит Чуйский тракт, напоминающий американскую Трассу 66; в Астраханской области, где находится мавзолей, напоминающий индийский Тадж Махал; в крымской Долине Привидений – не менее загадочной, чем Город Дьявола в Сербии; а также в Калмыкии, Карелии и на Байкале.

«В Бурятию в этом сезоне мы попали, когда плыли на Ушканьи острова, они как раз бурятские. Это наши Галапагосы, я бы даже сказал «Галапагосики». Там может и нет такого биоразнообразия, как на эквадорских островах, но есть нерпы, они почти такие же как тихоокеанские тюлени. Крымские устрицы проверил. Они и с виду, и по вкусу не хуже французских. Может немного уступают нашим же, краснодарским. Серфинг на Камчатке надеюсь проверить в следующем сезоне», – Андрей Понкратов, ведущий проекта «А дома лучше».

Действительно ли сёрфинг на Камчатке не хуже, чем на Бали, и правда, что севастопольские устрицы вкуснее хорватских и французских? Можно ли слетать на постановку Роберта Уилсона в Пермский театр оперы и балета и помедитировать в Бурятии или Туве – проверит Андрей Понкратов в новом проекте «А дома лучше».