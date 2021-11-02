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Весь мир в пределах России: премьера проекта «А дома лучше» на телеканале «Моя Планета»

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02 ноября 2021
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4 ноября на телеканале «Моя Планета» состоится премьера проекта «А дома лучше». Его ведущий Андрей Понкратов отправляется в российские регионы, чтобы показать зрителям места, очень похожие на достопримечательности мира.

Какие места в России до удивительного похожи на те, за которыми туристы едут на край света? Именно на этот вопрос ответит зрителям новый цикл канала «Моя Планета». Цель проекта «А дома лучше» – показать, что увидеть мировые достопримечательности и побывать в необыкновенных местах можно, не покидая пределов России.

Идея проекта «А дома лучше» давно витала в воздухе, но полтора года назад с закрытием границ она по-настоящему актуализировалась. Многие люди, привыкшие к путешествиям за границей, начали путешествовать по России. И стали искренне удивляться: «Вот это да! Ничего себе! Почему мы раньше недооценивали нашу страну?». Так вот «А дома лучше» – это проект, в котором мы предлагаем нашим зрителям взглянуть на путешествия по России абсолютно с нового ракурса. Мы находим в разных точках Земли как визуальные, так и смысловые аналогии, сравниваем наши достопримечательности с мировыми, показывая удивительные созвучия нашей планеты», – Роман Лобашов, креативный продюсер телеканала «Моя Планета».

Съёмки прошли в разных уголках страны – на Алтае, где проходит Чуйский тракт, напоминающий американскую Трассу 66; в Астраханской области, где находится мавзолей, напоминающий индийский Тадж Махал; в крымской Долине Привидений – не менее загадочной, чем Город Дьявола в Сербии; а также в Калмыкии, Карелии и на Байкале.

«В Бурятию в этом сезоне мы попали, когда плыли на Ушканьи острова, они как раз бурятские. Это наши Галапагосы, я бы даже сказал «Галапагосики».  Там может и нет такого биоразнообразия, как на эквадорских островах, но есть нерпы, они почти такие же как тихоокеанские тюлени. Крымские устрицы проверил. Они и с виду, и по вкусу не хуже французских. Может немного уступают нашим же, краснодарским. Серфинг на Камчатке надеюсь проверить в следующем сезоне», – Андрей Понкратов, ведущий проекта «А дома лучше».

Действительно ли сёрфинг на Камчатке не хуже, чем на Бали, и правда, что севастопольские устрицы вкуснее хорватских и французских? Можно ли слетать на постановку Роберта Уилсона в Пермский театр оперы и балета и помедитировать в Бурятии или Туве – проверит Андрей Понкратов в новом проекте «А дома лучше».

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