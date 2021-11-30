Вигвам: любимое место детей, взрослых и домашних животных

Домашние вигвамы нашли даже больший отклик, чем ожидали их создатели.

Их полюбили малыши, получившие собственное уютное пространство и почувствовавшие в нем себя полноценными хозяевами. Их оценили родители, во-первых, получившие возможность немного перевести дух, пока ребенок с удовольствием возится в своем новом «доме», а во-вторых, увидевшие, как вигвам развивает детскую фантазию (сегодня это индейский шалаш, завтра — космический корабль, а послезавтра — рыцарская крепость).

Наконец, вигвамы нашли отклик у домашних животных, обнаруживших в них как и то самое уютное уединенное пространство, так и теплые коврики с мягкими подушками, на которых совершенно замечательно спится.