Вигвам: любимое место детей, взрослых и домашних животных

Домашние вигвамы нашли даже больший отклик, чем ожидали их создатели.
Их полюбили малыши, получившие собственное уютное пространство и почувствовавшие в нем себя полноценными хозяевами. Их оценили родители, во-первых, получившие возможность немного перевести дух, пока ребенок с удовольствием возится в своем новом «доме», а во-вторых, увидевшие, как вигвам развивает детскую фантазию (сегодня это индейский шалаш, завтра — космический корабль, а послезавтра — рыцарская крепость).
Наконец, вигвамы нашли отклик у домашних животных, обнаруживших в них как и то самое уютное уединенное пространство, так и теплые коврики с мягкими подушками, на которых совершенно замечательно спится.
С наступлением тепла география использования домашних вигвамов расширяется — за счет компактности и удобной сборки-разборки их можно брать с собой на природу. Не важно, едете ли вы на машине или идете пешком в парк через дорогу — вигвам легко упаковывается в большую хозяйственную сумку. В случае непогоды он укроет малыша от дождя и ветра, на разыгравшейся жаре спасет от палящих солнечных лучей, а по вечерам — и от прожорливых комаров.
Свой первый вигвам Наталья Касаткина сделала собственными руками вместе с мужем в качестве подарка дочери на первый день рождения. Радости ребенка не было предела — как и восхищению всех без исключения гостей. Сшив кучу вигвамов для детей своих друзей, Наталья поняла, что у нее получается нечто особенное — так появился Vigvamshop. За семь лет их вигвамы разошлись по домам и квартирам более чем в 50 странах мира — и, кажется, что это только начало.
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