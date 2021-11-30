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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Калейдоскоп
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Вигвам: любимое место детей, взрослых и домашних животных

30 ноября 2021
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Когда-то они служили кровом и защитой для индейцев Северной Америки. С тех пор вигвамы эволюционировали во множество подвидов, и теперь в них играют и отдыхают дети, взрослые, коты и собаки со всех уголков света. Идея адаптировать концепцию разборного и переносного индейского шалаша к домашним условиям родилась в конце ХХ века в Австралии и оттуда быстро распространилась по всей планете.

Домашние вигвамы нашли даже больший отклик, чем ожидали их создатели.

Их полюбили малыши, получившие собственное уютное пространство и почувствовавшие в нем себя полноценными хозяевами. Их оценили родители, во-первых, получившие возможность немного перевести дух, пока ребенок с удовольствием возится в своем новом «доме», а во-вторых, увидевшие, как вигвам развивает детскую фантазию (сегодня это индейский шалаш, завтра — космический корабль, а послезавтра — рыцарская крепость).

Наконец, вигвамы нашли отклик у домашних животных, обнаруживших в них как и то самое уютное уединенное пространство, так и теплые коврики с мягкими подушками, на которых совершенно замечательно спится.

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С наступлением тепла география использования домашних вигвамов расширяется — за счет компактности и удобной сборки-разборки их можно брать с собой на природу. Не важно, едете ли вы на машине или идете пешком в парк через дорогу — вигвам легко упаковывается в большую хозяйственную сумку. В случае непогоды он укроет малыша от дождя и ветра, на разыгравшейся жаре спасет от палящих солнечных лучей, а по вечерам — и от прожорливых комаров.

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Свой первый вигвам Наталья Касаткина сделала собственными руками вместе с мужем в качестве подарка дочери на первый день рождения. Радости ребенка не было предела — как и восхищению всех без исключения гостей. Сшив кучу вигвамов для детей своих друзей, Наталья поняла, что у нее получается нечто особенное — так появился Vigvamshop. За семь лет их вигвамы разошлись по домам и квартирам более чем в 50 странах мира — и, кажется, что это только начало.

Сейчас на вигвамы проходит акция! По промокоду Vigvam15  нашим читателям дается скидка 15%. Больше красивых вигвамов вы найдете в инстаграме.

Хочу себе вигвам! 

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