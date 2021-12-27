VIII Фотоконкурс РГО «Самая красивая страна» стартовал

Кто может стать участником? Участником проекта может стать любой человек, независимо от места жительства, гражданства и возраста. Единственное условие — фотографии должны быть сделаны на территории России.

Номинации. В этом году работы принимаются в 10 номинациях: «Пейзаж», «Дикие животные», «Птицы», «Россия с высоты птичьего полёта», «Искусство дикой природы (арт-фото)», «Россия в лицах», «Макромир», «Подводный мир», «Живой архив» и «Магия стихии».

Что нового? «Магия стихии» — творческое развитие прошлогодней номинации «Магия воды». В ней могут соревноваться фотографы, которым удалось снять все многообразие природных явлений: бури и грозы, метели и снежные лавины, ураганы и наводнения. Присутствие в кадре людей или животных допускается, но не в качестве главного объекта съемки.

На что обратить внимание? В каждую номинацию мы принимаем работы, снятые как на фотоаппарат, так и на мобильный телефон. Присутствие в кадре урбанистических элементов допускается в виде исключения и как композиционно оправданные детали.