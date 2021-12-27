VIII Фотоконкурс РГО «Самая красивая страна» стартовал
Кто может стать участником? Участником проекта может стать любой человек, независимо от места жительства, гражданства и возраста. Единственное условие — фотографии должны быть сделаны на территории России.
Номинации. В этом году работы принимаются в 10 номинациях: «Пейзаж», «Дикие животные», «Птицы», «Россия с высоты птичьего полёта», «Искусство дикой природы (арт-фото)», «Россия в лицах», «Макромир», «Подводный мир», «Живой архив» и «Магия стихии».
Что нового? «Магия стихии» — творческое развитие прошлогодней номинации «Магия воды». В ней могут соревноваться фотографы, которым удалось снять все многообразие природных явлений: бури и грозы, метели и снежные лавины, ураганы и наводнения. Присутствие в кадре людей или животных допускается, но не в качестве главного объекта съемки.
На что обратить внимание? В каждую номинацию мы принимаем работы, снятые как на фотоаппарат, так и на мобильный телефон. Присутствие в кадре урбанистических элементов допускается в виде исключения и как композиционно оправданные детали.
«Живой архив» - номинация, которая была учреждена в рамках конкурса, как специальная, но потом вошла в основной конкурс. Она очень востребована авторами и с каждым годом развивается. Для участия в ней мы принимаем современные работы, повторяющие архивные снимки. Перед автором стоит творческая задача - показать зрителю те же самые пейзажи и городские панорамы. В большинстве случаев натура сильно изменилась, но фотограф может творчески её переосмыслить и создать образы, которые станут не повтором, а продолжением истории. Галерею архивных снимков можно найти на сайте проекта. https://photo.rgo.ru/
Особое место в ней занимают снимки легендарного Сергея Михайловича Прокудина-Горского. Он был одним из "отцов" цветной фотографии, эти снимки - золотой фонд не только русского, но и мирового пейзажного и исторического фото.
У участника есть два варианта: повторить фотографии, предложенные нами или воспроизвести снимки из семейного архива. В этом случае надо соблюсти 2 условия – быть автором современной фотографии и обладать правами на архивную.
Специальные призы
«За кадром» — приз за лучший короткий видеоролик — историю создания конкретной фотографии. На победу могут претендовать и ролики о природе тех мест, где снимал фотограф. Приз был учрежден в прошлом году. Победу одержал Александр Медведев с роликом о съёмках китов в Охотском море. Всего на конкурс прислали 1200 роликов.
«Приз зрительских симпатий» — обладателя выберут в интернете путём открытого голосования.
«Заповедная Россия» – приз от партнера конкурса — банка «ВТБ». Его получит автор лучшего кадра, сделанного на особо охраняемых природных территориях.
Четвертый год подряд в рамках нашего конкурса мы проводим отдельное соревнование для юных фотографов до 16 лет — «Самая красивая страна глазами детей»:https://photo-children.rgo.ru/. Они могут прислать работы по четырем номинациям: «Пейзаж», «Мир животных», «Мир с высоты птичьего полёта» и «Природные явления».
Приём работ завершится 10 апреля 2022 года. Экспертная комиссия, в которую входят 15 профессиональных фотографов и фоторедакторов, выберет по 10 финалистов в каждой номинации. Затем в течение мая-июня 2022 года состоится заседание жюри конкурса, которое определит победителей.
Демократичность конкурса предполагает и особый подход к формированию жюри. Вместе с известными фотографами работы финалистов оценивают люди из других сфер искусства — кинорежиссёры, актёры, искусствоведы, обладающие собственным взглядом на художественную ценность фотографий.
Работу в жюри продолжат Президент РГО Сергей Шойгу, актёры Сергей Гармаш и Владимир Машков, лучший в мире фотограф дикой природы по версии премии Wildlife Photographer of the Year Сергей Горшков, оператор известных документальных фильмов «Океаны» и «Жители океанов» Филипп Рос. Полный состав жюри будет объявлен в январе 2022 года.
Главная награда в каждой номинации основного конкурса — 250 тысяч рублей. Обладатели специальных призов получат 100 тысяч рублей. А победители «Самой красивой страны глазами детей» — квадрокоптер. Работы финалистов примут участие в выставках в России и по всему миру.