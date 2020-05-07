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Виртуальные путешествия с AZIMUT Hotels

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07 мая 2020
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Фото: AZIMUT Hotels
В социальных сетях сети отелей AZIMUT Hotels запустили флешмоб «Вид из окна».

В сложные для путешественников и туроператоров времена, когда передвижения ограничены, люди ищут для себя возможности для получения новых впечатлений. Путешествия и поездки многим пришлось отложить до лучших времен.

AZIMUT призывает не падать духом и не бояться мечтать, а делиться видами из окон или воспоминаниями из поездок и окунуться в виртуальное путешествие, открывая новые направления.

В апреле на официальных страницах отелей сети в социальных сетях появился пост с фотографиями видов из окон разных отелей от Москвы до Владивостока. Каждый может поделиться своим воспоминанием о поездке или просто опубликовать фото с видом из своего окна под хештегом #AZIMUТвдохновляет и разделить его с пользователями социальных сетей.

Эстафету передали в несколько отелей, в том числе в Европу, где у сети 8 отелей, а также в курортный город Нетания в Израиле.

Кроме того, в сети Instagram можно узнать и город вашей следующей поездки, воспользовавшись маской AZIMUT Hotels.

Следите за AZIMUT Hotels в Instagram, Facebook и ВКонтакте.

Следить за флэшмобом можно по хэштэгу #AZIMUТвдохновляет, где уже собрана коллекция из более, чем 1000 фотографий с разных уголков планеты.

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