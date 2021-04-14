Юрий Коробов: Вложения в дендрарии выгодны для бизнесменов, властей и жителей
Юрий Коробов
эксперт в области экологии развития прибрежных территорий Волги, Председатель Совета директоров АО «Берега»
За последние 50 лет население планеты удвоилось, глобальная экономика выросла в четыре раза, а международная торговля – в десять. Для поддержания собственной жизнедеятельности человечество потребляет природные ископаемые, водные и биологические ресурсы. Кроме того, человек постоянно расширяет территорию своего проживания, захватывая исконные территорий обитания животных и птиц, вырубая леса, перегораживая плотинами реки и осушая болота. Все это экосистемы, которые недавно были привычным домом для многочисленных представителей флоры и фауны.
Один в поле – воин
Решение глобальных вопросов экологии нужно начинать с малого. Восстановление здоровья «легких планеты», как иногда называют совокупную живую массу растений земли, поскольку они вырабатывают 99% существующего на планете кислорода, – это меры по воспроизведению уничтоженных и разрушенных в процессе расселения человечества естественных экосистем. Чтобы уйти от попыток объять необъятное, ученые разделили экологическую проблему на отдельные составляющие. С одной стороны – по причинам экологических бед: загрязнение окружающей среды, перенаселение, уничтожение лесов. С другой стороны – по последствиям: проблема недостатка пресной воды, истощение природных ресурсов, уменьшение биоразнообразия, деградация почв, опустынивание, разрушение озонового слоя и глобальное потепление.
Декларировать удручающие факты и сгущать краски просто. Сложнее практически участвовать в постепенном восстановлении экосистем. Важно не испугаться размахов и масштабов бедствия, а понять, что мир может измениться даже усилиями одного человека. Например, знаменитый сочинский дендрарий был основан и развивался первые годы благодаря энтузиазму Сергея Худекова, – издателя, композитора, писателя и увлеченного садовода.
К слову, этот же человек создал еще один российский дендрарий, в селе Ерлино бывшей Рязанской губернии (территория нынешнего Кораблинского района), где в 1891 году Худеков приобрел усадьбу, пришедшую в упадок, у генерал-майора Матвея Ивинского. После преобразований, выполненных новым владельцем, уже в 1900 году, на всемирной выставке в Париже усадебный парк Худекова был отмечен престижной медалью.
Землю под строительство виллы в Сочи Сергей Худяков приобрел в 1889 году, тогда же возникла идея на площади 15 гектаров разбить парк-дендрарий. Проект создавался по типу франко-итальянских террасных парков. Худеков, большой знаток экзотических растений, вместе со своим другом, садовником и ландшафтным дизайнером Карлом Лангау, высадил в парке около 400 видов деревьев и кустарников. Растения для парка закупались в ботанических садах Крыма, Германии и Кавказа (часть была привезена из питомника принца Ольденбургского в Гаграх). К 1917 году в дендрарии произрастало более 550 видов высаженных растений.
Сегодня Сочинский дендрарий занимает территорию в 49 гектаров и является центром Сочинского национального парка, включающего в себя более 200 тысяч гектаров территории вокруг Сочи: водопады, пещеры и гроты, ущелья и каньоны, высокогорные озера и минеральные источники, дольмены и древние крепости. Обогатилась и коллекция дендрария: только сосен здесь 1860 экземпляров (76 видов). Здесь же находится крупнейшая в нашей стране коллекция пальм – 24 вида; произрастает 80 видов дубов, а также кипарисы и другие редкие растения субтропического пояса; всего более 1500 видов, форм и сортов древесных кустарников и деревьев.
Напомним, начинался парк усилиями одного человека. Сейчас для озеленения города Сочи отдельные виды экзотических деревьев берут из Сочинского дендрария. Это тенденция, на которую также хотелось бы дополнительно указать, и поддержать такую практику.
Дендропарки для восстановления популяций
Поскольку, по мнению ученых, в настоящее время под угрозой уничтожения находятся около 25% животных и растительных видов планеты (в том числе земноводных до 40%, кедровых около 34%, коралловых рифов – 33%), а исчезающие виды вносятся в специальные природоохранные списки (например, в «Красную книгу»), процесс благоустройства территорий, на который тратятся колоссальные средства, можно было бы направить в сторону восстановления исконных видов, которым грозит истребление. Например, исчезающие сосна меловая и сосна густоцветковая, ольгинская лиственница и можжевельник высокий, популяции которых сокращаются; береза Максимовича и клен японский, о которых «Красная книга России» пишет: «Вид исчезает». Эти деревья вполне могли бы при наших климатических условиях жить в городе.
Заняться восстановлением видов растений, находящихся под угрозой исчезновения, нужно не дожидаясь изменений на государственном уровне. Получить консультации по деревьям и кустарникам, возможным к высадке в строящихся микрорайонах, можно у сотрудников дендрариев, существующих в различных регионах РФ. Территории новой застройки, при условии заинтересованности девелоперов, могли бы превратиться в дендропарки. Если сам дендрарий – это своего рода лаборатория для выращивания редких и экзотических растений, то дендропарки создаются для прогулок и отдыха посетителей.
В московском регионе, помимо знаменитого Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина Российской академии наук, существует Бирюлевский дендрарий, созданный в 1938 году для отбора наиболее устойчивых к умеренному климату Москвы древесных пород, чтобы саженцы и выработанные методы обращения с ними в дальнейшем нашли применение в озеленении города. Есть дендрарий на Воробьевых горах у ботанического факультета Московского университета им.М.В.Ломоносова, дендрарий национального парка «Лосиный остров», Москворецкий дендропарк в районе Хорошево-Мневники, Царицынские оранжереи в усадьбе Царицыно, Ботанический сад Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. В регионах России дендрарии существуют во Владивостоке, на базе ДВО РАН, в Якутске, на базе Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, в Красноярске, на базе Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, в Иркутске, при ИГУ, Ботаническом саде Петра Великого в Санкт-Петербурге; есть дендрарии в Новосибирске, в Томске, в Барнауле, в Екатеринбурге, в Волгограде и еще многих городах России.
Взаимодействие с учеными-экологами, в том числе дендрологами, необходимо, чтобы, как минимум, не повторять ошибок прошлого. Например, в 1950-е годы основным деревом, предназначенным для озеленения городов, стал тополь, быстрорастущий, компактный, широколистный и неприхотливый. Тополя можно было высаживать близко к дороге и друг к другу, они вырабатывали большое количество кислорода (одно дерево за сутки производило кислорода в количестве, достаточном для дыхания четырех человек на протяжении этого же времени). Единственный нюанс – легковоспламеняющийся и высокоаллергенный тополиный пух – решено было обойти за счет высадки тополей исключительно мужского пола, которые пух не дают. Однако на практике никто в различии и отсортировке полов участвовать не стал. Как следствие – масса бед и проблем, которые тополиный пух принес городским жителям. Сегодня тополя меняют на липы и клены.
Рост ВВП – индикатор успеха
В 2021 году в Москве на благоустройство парков и озеленение территорий планируется потратить 6,4 млрд рублей, еще 3,9 млрд рублей – на благоустройство территории жилой застройки; всего на благоустройство городских и общественных пространств по программе «Моя улица» – 114,5 млрд рублей. При благоустройстве исполнители работ давно научились пользоваться готовыми взрослыми деревьями. Так, например, еще в 2013–2014 годах при благоустройстве Цветного бульвара в Москву из Германии привезли 800 лип из питомника Lappen. Сейчас такие закупки из-за границы продолжаются, хотя, при желании, мы могли бы сами как подготавливать саженцы, так и выращивать для пересадки взрослые деревья, делая упор на видах, популяции которых уменьшаются.
Возможно, на уровне государственной политики или частно-государственного партнерства, по аналогии с субсидированием сельского хозяйства, следовало бы предусмотреть перенаправление одного из ручейков финансирования и в эту область. Лет через 10 можно было бы уже ощутить экономический эффект. Понятно, что взрослеющие деревья, чтобы у них формировалась разветвленная корневая система, каждые три года требуют пересадки, что селекционная работа улучшит результаты, что для пересадки крупных деревьев потребуется специальная техника. Но, учитывая, насколько может улучшиться логистика, такие вложения наверняка себя оправдают.
Похоже, человек настолько радикально переформатировал жизнь на планете, что природе без его участия уже просто не обойтись. Тиражируя дендропарки в различных регионах России, есть возможность получить синергетический эффект: от увеличения количества деревьев и кустарников, от восстановления и поддержания численности исчезающих видов, от планирования, позволяющего подготавливать саженцы и готовые деревья по многолетним технологиям (форсирование сроков тут практически невозможно), от культивации флоры, представляющей различные регионы России (в образовательных целях).
В системном плане решение вопросов экологии ученые видят в отказе от концепции постоянного экономического роста, когда показателем успеха считается увеличение ВВП. На самом деле, благосостояние заключается не в количестве доступных товаров и возможности неограниченного потребления, а в гармонии человека с природой, с окружающими и с самим собой. Изменение приоритетов сместит акценты счастья на личное участие в борьбе с загрязнениями (от элементарной сортировки домашнего мусора на вторсырье и смешанные отходы тоже можно получать удовольствие); на ограничение потребления, которое, порой, не только ломает психику, но и вредит здоровью; на правильное питание; на создание охраняемых территорий с режимом полного или почти полного отсутствия человека; на использование альтернативных источников энергии; на создании дендропарков в больших и малых городах. Нужно вспомнить и о рациональном использовании природных ресурсов пластиковые пакеты можно использовать многократно, а не покупать каждый раз новый. Озеленение городов можно проводить, восстанавливая виды, находящиеся в кризисном положении.
В гармонии, рациональности и умеренном потреблении, возможно, скрыты секреты преодоления сложных противоречий. Например, перенаселение является причиной утраты лесов, загрязнения природы и исчезновения отдельных видов животных и растений, но следствием уменьшения младенческой смертности, увеличения срока человеческой жизни и достижений современной медицины.