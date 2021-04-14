Юрий Коробов: Вложения в дендрарии выгодны для бизнесменов, властей и жителей

Решение глобальных вопросов экологии нужно начинать с малого. Восстановление здоровья «легких планеты», как иногда называют совокупную живую массу растений земли, поскольку они вырабатывают 99% существующего на планете кислорода, – это меры по воспроизведению уничтоженных и разрушенных в процессе расселения человечества естественных экосистем. Чтобы уйти от попыток объять необъятное, ученые разделили экологическую проблему на отдельные составляющие. С одной стороны – по причинам экологических бед: загрязнение окружающей среды, перенаселение, уничтожение лесов. С другой стороны – по последствиям: проблема недостатка пресной воды, истощение природных ресурсов, уменьшение биоразнообразия, деградация почв, опустынивание, разрушение озонового слоя и глобальное потепление.

Декларировать удручающие факты и сгущать краски просто. Сложнее практически участвовать в постепенном восстановлении экосистем. Важно не испугаться размахов и масштабов бедствия, а понять, что мир может измениться даже усилиями одного человека. Например, знаменитый сочинский дендрарий был основан и развивался первые годы благодаря энтузиазму Сергея Худекова, – издателя, композитора, писателя и увлеченного садовода.

К слову, этот же человек создал еще один российский дендрарий, в селе Ерлино бывшей Рязанской губернии (территория нынешнего Кораблинского района), где в 1891 году Худеков приобрел усадьбу, пришедшую в упадок, у генерал-майора Матвея Ивинского. После преобразований, выполненных новым владельцем, уже в 1900 году, на всемирной выставке в Париже усадебный парк Худекова был отмечен престижной медалью.

Землю под строительство виллы в Сочи Сергей Худяков приобрел в 1889 году, тогда же возникла идея на площади 15 гектаров разбить парк-дендрарий. Проект создавался по типу франко-итальянских террасных парков. Худеков, большой знаток экзотических растений, вместе со своим другом, садовником и ландшафтным дизайнером Карлом Лангау, высадил в парке около 400 видов деревьев и кустарников. Растения для парка закупались в ботанических садах Крыма, Германии и Кавказа (часть была привезена из питомника принца Ольденбургского в Гаграх). К 1917 году в дендрарии произрастало более 550 видов высаженных растений.

Сегодня Сочинский дендрарий занимает территорию в 49 гектаров и является центром Сочинского национального парка, включающего в себя более 200 тысяч гектаров территории вокруг Сочи: водопады, пещеры и гроты, ущелья и каньоны, высокогорные озера и минеральные источники, дольмены и древние крепости. Обогатилась и коллекция дендрария: только сосен здесь 1860 экземпляров (76 видов). Здесь же находится крупнейшая в нашей стране коллекция пальм – 24 вида; произрастает 80 видов дубов, а также кипарисы и другие редкие растения субтропического пояса; всего более 1500 видов, форм и сортов древесных кустарников и деревьев.

Напомним, начинался парк усилиями одного человека. Сейчас для озеленения города Сочи отдельные виды экзотических деревьев берут из Сочинского дендрария. Это тенденция, на которую также хотелось бы дополнительно указать, и поддержать такую практику.