Во Всемирный день воды в России учредили новый экологический фонд

Вот уже несколько лет к аналогичным акциям могут присоединиться и россияне – благодаря основателю компании ENHEL Group Юлии Энхель. В 2018 году ENHEL Group успешно поддержали благотворительный аукцион Елены Перминовой. Все средства от продажи инновационных аппаратов ENHEL по обогащению воды молекулами водорода были перечислены маленькой девочке Виталии Гриченко, которая нуждалась в средствах на лечение генетического заболевания. В 2019 году друзья и эксперты ENHEL Group рассказывали о способах решения проблемы нехватки воды и опыте других стран в социальных медиа. Все средства от продажи воды ENHEL в этот день были перечислены в Фонд «Озеро Байкал». В прошлом году ENHEL Group поддерживали благотворительный фонд «ГАЛЧОНОК», подопечными которого являются дети и молодежь с органическими поражениями центральной нервной системы. Все вырученные средства от продажи воды ENHEL были направлены в Фонд.

К социальным акциям, организованным Юлией, в разные годы присоединялись: Лена Перминова, Вера Брежнева, Юлия Пересильд, Владимир Пресняков, Регина Тодоренко, Аглая Тарасова, Светлана Бондарчук, Аркадий Новиков, Сердар Камбаров, Юлия Барановская, Кети Топурия, Алексей Немов, Светлана Хоркина, Дмитрий Дюжев, Игорь Николаев и многие другие.

В 2021 году Юлия Энхель объявила об учреждении собственной независимой экологической организации «Важна каждая капля». В рамках деятельности фонда Юлия планирует направлять внимание не только на проблемы, связанные с пресной водой, но также обеспечивать поддержку другим насущным экологическим вопросам: защите редких и вымирающих видов животных, загрязнению окружающей среды, сохранению ледников, спасению китов и белых медведей, очищению океана от пластика и многому другому.