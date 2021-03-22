Во Всемирный день воды в России учредили новый экологический фонд

22 марта отмечается Всемирный день воды. Дата была объявлена Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году с целью привлечения внимания общественности к состоянию водных ресурсов. В этот день по всему миру проводятся акции, посвященные проблемам сохранения и рационального использования пресной воды. Водные ресурсы на Земле распределяются крайне неравномерно: большая часть населения проживает на преимущественно засушливой части планеты. По данным ООН, дефицит водных ресурсов затрагивает огромное количество людей в мире. В условиях современных технологий и передовых инноваций у более 2,1 миллиарда человек на нашей планете нет доступа к чистой питьевой воде, об этом говорят данные доклада ЮНЕСКО за прошлый год.
Чтобы обратить внимание на важность доступа к пресной воде, а также пропагандировать ее рациональное использование, 22 марта проводится широкомасштабная акция, которую ежегодно поддерживают многие звезды. В их числе Билли Айлиш, Леди Гага, Алиша Киз, Пинк, Эд Ширан, Мэтт Дэймон, Леонардо Ди Каприо, Жизель Бюндхен, Кевин Костнер и другие. Они стараются привлечь общественное внимание к проблеме использования и сохранения пресной воды и вовлечь в ее решение как можно больше людей.
Вот уже несколько лет к аналогичным акциям могут присоединиться и россияне – благодаря основателю компании ENHEL Group Юлии Энхель. В 2018 году ENHEL Group успешно поддержали благотворительный аукцион Елены Перминовой. Все средства от продажи инновационных аппаратов ENHEL по обогащению воды молекулами водорода были перечислены маленькой девочке Виталии Гриченко, которая нуждалась в средствах на лечение генетического заболевания. В 2019 году друзья и эксперты ENHEL Group рассказывали о способах решения проблемы нехватки воды и опыте других стран в социальных медиа. Все средства от продажи воды ENHEL в этот день были перечислены в Фонд «Озеро Байкал». В прошлом году ENHEL Group поддерживали благотворительный фонд «ГАЛЧОНОК», подопечными которого являются дети и молодежь с органическими поражениями центральной нервной системы. Все вырученные средства от продажи воды ENHEL были направлены в Фонд.
К социальным акциям, организованным Юлией, в разные годы присоединялись: Лена Перминова, Вера Брежнева, Юлия Пересильд, Владимир Пресняков, Регина Тодоренко, Аглая Тарасова, Светлана Бондарчук, Аркадий Новиков, Сердар Камбаров, Юлия Барановская, Кети Топурия, Алексей Немов, Светлана Хоркина, Дмитрий Дюжев, Игорь Николаев и многие другие.
В 2021 году Юлия Энхель объявила об учреждении собственной независимой экологической организации «Важна каждая капля». В рамках деятельности фонда Юлия планирует направлять внимание не только на проблемы, связанные с пресной водой, но также обеспечивать поддержку другим насущным экологическим вопросам: защите редких и вымирающих видов животных, загрязнению окружающей среды, сохранению ледников, спасению китов и белых медведей, очищению океана от пластика и многому другому.