Volkswagen на футбольном поле

Чемпионат Volkswagen Junior World Masters проводится 13 лет в более чем 20 странах. Это крупнейший в мире футбольный турнир для юношей. Матчи проходят под эгидой FIFA при поддержке Немецкого футбольного союза.

В этом году за призовые места боролись 20 команд. Пока шел турнир, компания устраивала для участников развлекательные и обучающие мероприятия. Ребята встречались с известными игроками и тренерами. Например, опытом с юными футболистами делились Дмитрий Сычев, Владислав Радимов, Валерий Кечинов и Роман Широков.

Финал прошел на «РЖД Арене», домашнем стадионе трехкратных чемпионов России – московского «Локомотива». Победителем стал ДФК «Чертаново» из Москвы (команду поддерживает дилер Volkswagen «Автопрестус»). На втором месте – барнаульский «Алтай» (под покровительством «АлтайЕвроМоторс»), на третьем – «СШОР Сигнал» (ее опекает челябинский дилер «Автоцентр Керг»).

Победителей награждали представители Российского футбольного союза: Евгений Алдонин, экс-полузащитник сборной России по футболу, двукратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА (в составе ЦСКА), а еще Александр Ширко, экс-нападающий сборной России по футболу, шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака».

Volkswagen поддерживает сборные во многих странах мира в рамках масштабной кампании, которая проходит под слоганом «Volkswagen. Заряжаем футболом». Перед Евро-2020 Volkswagen помогает сборной России. А совсем недавно «Volkswagen Легковые автомобили» и «Volkswagen Коммерческие автомобили» передали Российскому футбольному союзу парк самых популярных в России моделей. Среди этих десяти автомобилей – Touareg, Tiguan, Polo, Caravelle и Multivan. Церемония вручения прошла на территории стадиона «Лужники».