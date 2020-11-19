Volvo использует игровые технологии для разработки еще более безопасных автомобилей. Вот несколько примеров

Инженеры Volvo Cars называют его «совершенным симулятором вождения», но для них это не просто повод побаловать своего внутреннего геймера. Инновационный симулятор смешанной реальности используется шведской компанией для достижения новых успехов в технологиях безопасности и автономного вождения.

Установка с подвижным водительским креслом, рулем с тактильной обратной связью и кристально чистыми очками виртуальной реальности вызовет зависть у любого серьезного геймера, но симулятор Volvo Cars выводит эту концепцию на новый уровень, стирая различия между реальностью и виртуальным миром. И именно в этом вся суть.

Используя передовые технологии ведущей платформы по 3D-моделированию в реальном времени Unity и финских экспертов в области виртуальной и смешанной реальности Varjo, симулятор предполагает вождение реального автомобиля по настоящим дорогам. Он сочетает в себе реалистичную трехмерную графику высокой четкости, очки с дополненной реальностью и полный костюм для тела Teslasuit, который обеспечивает тактильную обратную связь с виртуальным миром, а также отслеживает реакции организма.

Такое сочетание программного и аппаратного обеспечения позволяет инженерам Volvo Cars бесконечно моделировать сценарии дорожного движения на реальном испытательном треке, используя настоящий автомобиль, и все это — в полной безопасности. Они могут получить важную информацию о взаимодействии между людьми и автомобилем для разработки новых функций в области безопасности, помощи водителю и автономного вождения.

Испытатели подвергаются воображаемым функциям активной безопасности и помощи водителю, перспективным пользовательским интерфейсам автономного вождения, будущим моделям автомобилей и многим другим сценариям. Его можно использовать на реальных дорогах с тестовыми треками или в испытательной лаборатории, при этом каждый сценарий полностью настраивается. Открывающиеся возможности буквально безграничны.