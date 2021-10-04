Восхождение на Килиманджаро: самое интересное приключение в Африке

Килиманджаро хоть и не самая высокая, но точно самая известная гора среди жителей постсоветского пространства. Многие из нас впервые услышали о ней, когда бабушки читали нам сказку «Доктор Айболит» Корнея Чуковского. Помните?

Он идёт от Занзибара.

Он идёт к Килиманджаро –

И кричит он, и поёт он:

«Слава, слава Айболиту!

Слава добрым докторам!»

Затем мы подросли и появились красочные диснеевские «Король лев» и «Мадагаскар». Холодными зимними вечерами мы смотрели за приключениями Тимона и Пумбы и втайне мечтали оказаться в теплой Африке и наслаждаться такой же веселой и беззаботной жизнью. Чуть позже, в юности, мы грустили над историей Гарри Смита из рассказа Эрнеста Хемингуэя «Снега Килиманджаро». В общем, Килиманджаро всегда занимал особое место в сердцах наших людей. Это одновременно и что-то далекое и таинственное, и близкое, хорошо знакомое.

Если два-три десятка лет назад Килиманджаро казался чем-то вообще недосягаемым, то сегодня нет ничего сложного в том чтобы совершить восхождение на самую красивую гору в Африке. В этой статье мы расскажем как это сделать.