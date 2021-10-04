Восхождение на Килиманджаро: самое интересное приключение в Африке
Килиманджаро хоть и не самая высокая, но точно самая известная гора среди жителей постсоветского пространства. Многие из нас впервые услышали о ней, когда бабушки читали нам сказку «Доктор Айболит» Корнея Чуковского. Помните?
Он идёт от Занзибара.
Он идёт к Килиманджаро –
И кричит он, и поёт он:
«Слава, слава Айболиту!
Слава добрым докторам!»
Затем мы подросли и появились красочные диснеевские «Король лев» и «Мадагаскар». Холодными зимними вечерами мы смотрели за приключениями Тимона и Пумбы и втайне мечтали оказаться в теплой Африке и наслаждаться такой же веселой и беззаботной жизнью. Чуть позже, в юности, мы грустили над историей Гарри Смита из рассказа Эрнеста Хемингуэя «Снега Килиманджаро». В общем, Килиманджаро всегда занимал особое место в сердцах наших людей. Это одновременно и что-то далекое и таинственное, и близкое, хорошо знакомое.
Если два-три десятка лет назад Килиманджаро казался чем-то вообще недосягаемым, то сегодня нет ничего сложного в том чтобы совершить восхождение на самую красивую гору в Африке. В этой статье мы расскажем как это сделать.
Что ожидает путешественников?
На Килиманджаро очень красиво. Восходителей ожидают семь дней потрясающих пейзажей нетронутой африканской природы, почти полное отсутствие цивилизации, чистый горных воздух и интересное общение с другими участниками экспедиции. На восхождение прилетают люди с разных уголков мира и часто за одним столом в лагере могут оказаться путешественники из Японии, России, Англии, Австралии и других стран. При этом если вы хотите совершить восхождение в одиночку или в компании своих друзей, то всегда можно организовать частную экспедицию.
Килиманджаро — самая высокая гора в Африке. Высота — 5 895 метров над уровнем моря, входит в программу «Семь Вершин».
Во время экспедиции вы пройдете через пять климатических зон. Путешествие начнется в густом тропическом лесу, где на участников восхождения иногда приходят посмотреть любопытные обезьяны и другие животные. На плато Шира и по дороге из лагеря Барранко в лагерь Каранга растут большие и причудливые дендросенеции. Это эндемики Килиманджаро — больше они не растут нигде.
Утром в лагерях открывается очень красивый вид — вы будете просыпаться над белоснежными облаками. Когда они рассеются, откроется панорама на долины, ущелья и тропические леса, которые окружают Килиманджаро. Атмосферу приключения дополнят возвышающийся неподалеку вулкан Меру и звездное небо по ночам.
На вершине вас ждут снег и ледники. Вы выйдете к пику Ухуру рано утром и встретите самый красивый рассвет в Африке! Лучи солнца будут отражаться от ледников приятным персиковым цветом.
Пока вы будете подниматься, ваши гиды будут рассказывать интересные истории о Килиманджаро, местных обычаях и жизни в Танзании в целом.
Отдельно стоит отметить то, что за семь дней в горах приходит понимание как же прекрасна наша планета. Вкупе с потрясающей природой, отсутствие любых рукотворных объектов, электричества и мобильной связи здорово проветривает голову и помогает взглянуть на привычный нам мир другими глазами. Восхождение на Килиманджаро однозначно рекомендуется всем, кто ищет необычный способ провести отпуск и зарядиться энергией.
Как проходит экспедиция?
Восхождения на Килиманджаро проходят почти так же, как и сто лет назад. Тут нет ратраков, как на Эльбрусе, или горных шале, как в Альпах. Путь от входа в парк до самой вершины вы и команда сопровождения пройдете пешком. На пяти маршрутах восхождения ночевки проходят в палатках. Исключение — маршрут Марангу, где администрация парка построила небольшие домики.
Мы говорим «почти так же как» потому, что в отличие от экспедиций начала века сегодня на Килиманджаро используют современное снаряжение, системы GPS-навигации, идут по заранее проложенным маршрутам, несут баллоны с кислородом, укомплектованные медицинские аптечки, а при необходимости — вызывают вертолет в любую точку вплоть до штурмовых лагерей.
Экспедиция на Килиманджаро отличается от восхождений на другие горы еще и тем, что организацией быта, установкой лагеря и приготовлением ужина занимается команда гидов и портеров-носильщиков. В среднем на каждого участника восхождения приходится четыре члена команды сопровождения. Это дань традиции и политика администрации Национального парка Килиманджаро — туризм должен создавать как можно больше рабочих мест. Существует прямой запрет на постройку и использование чего-бы то ни было, что может забрать работу у горных команд.
В общем, единственная задача восходителей — следовать рекомендациям гида и любоваться красивой природой вокруг. Все остальное команда сделает за вас.
Сколько занимает восхождение?
Самое важное на Килиманджаро — правильно акклиматизироваться к высоте. Поэтому у новичков восхождение обычно занимает семь дней. Как показывает практика, этого времени достаточно, чтобы организм человека, который раньше ни разу не был в горах, успешно адаптировался к разреженной атмосфере. Для опытных альпинистов с набранной акклиматизацией есть пятидневные варианты, а те, кто хотят получить максимально возможную акклиматизацию есть варианты восьмидневного восхождения.
Большая часть путешественников достигает вершины и в тот же день начинает спуск. Но некоторые остаются на ночевку в кратере Килиманджаро. Это самый удивительный опыт из всех возможных в Африке — можно посмотреть вблизи на ледники, которые по прогнозам ученых растают через 20–30 лет, прогуляться месту, откуда когда-то извергалась лава, и посмотреть звездное небо с самой высокой точки на экваторе. Такие экспедиции занимают 10–12 дней.
Насколько сложно подняться на Килиманджаро?
Хотя Килиманджаро почти шеститысячник (5 895 метров), восхождение на вершину Африки на порядок проще, чем на другие высочайшие вершины континентов — по нескольким причинам.
Так, как мы уже отметили выше, всеми вопросами организации быта участников экспедиции занимается профессиональная команда сопровождения. Для вас поставят палатку, донесут баул с вещами, приготовят вкусный и питательный обед (а также ужин и завтрак), помогут нести рюкзак, если вдруг устанете, напоят горячим чаем с кексами во время привала и наберут воды во флягу. Во время экспедиции гиды всегда будут рядом с вами. Их работа — обеспечить вашу безопасность и комфорт на пути к вершине.
Кроме того, восхождение на Килиманджаро несложное технически. Это не альпинизм, а высотный треккинг — вам не придется идти в связке, да и вообще пользоваться веревками, ледорубами, карабинами и другим профессиональным снаряжением. Простых трекинговых палок будет достаточно, чтобы достигнуть вершины, да и это просто рекомендация.
Наконец, на Килиманджаро теплее, чем в Гималаях, Андах или Альпах. Тут очень редко бывают сильные снегопады, а штормы, которые могут помешать восхождению, случаются раз в десяток лет и всегда в сезон дождей, когда на склонах вулкана нет туристов.
Это безопасно?
Да. Восхождение на Килиманджаро — самое безопасное из всех возможных восхождений на шеститысячники.
Гиды на Килиманджаро однозначно одни из самых опытных в мире. Это очень популярное место для восхождений, особенно среди туристов с запада, и хорошие гиды совершают 20–30 восхождений в год. У многих есть сертификат WFR — Wilderness First Responder, который подтверждает владение навыками высотной медицины.
При этом, важно помнить о том, что многие дешевые местные компании используют весьма посредственных гидов. Сэкономить на хорошем гиде — не очень хорошая затея: от него зависит не только выход на вершину, но и ваша безопасность.
Помимо этого, гиды на Килиманджаро отличные и ненавязчивые собеседники. Захотите в одиночку полюбоваться пейзажами — они будут идти на почтительном расстоянии. Заскучаете — с удовольствием развлекут вас интересной историей из местной жизни.
Также в экспедициях у проверенных компаний обязательно есть бутилированный кислород. Им дадут подышать, если акклиматизационный процесс пойдет не так, как ожидалось. У гидов есть полностью укомплектованные медицинские аптечки и дважды в день проводятся обязательные медосмотры участников экспедиции и команды.
Как подготовиться к восхождению?
Подавляющее большинство участников экспедиций прилетают в Килиманджаро без вообще какой-либо подготовки. Если вы ведете в меру активный образ жизни и можете пройти 10–12 километров по пересеченной местности не запыхавшись — физически вы готовы к участию в экспедиции.
Если нет, то за полгода до восхождения начните заниматься кардиотренировками. Бег, спортивная ходьба или плавание помогут развить выносливость и подготовиться к длительным переходам между лагерями.
Палатки, походные столы, стулья, посуду, карематы в палатки и все другое групповое снаряжение предоставит компания-организатор, а вот личную экипировку, одежду и обувь придется привезти с собой. Если у вас чего-то нет, или не помещается в чемодан — не беда, можно взять в аренду на время экспедиции у местного туроператора.
Как добраться отдельно: Регулярных прямых рейсов в Танзанию из России нет, но с пересадкой в Дохе, Стамбуле, Аддис-Абебе или Амстердаме можно долететь до аэропортов Дар-эс-Салам, Килиманджаро или на остров Занзибар (сюда также летают чартеры). Самый удобный вариант — это международный аэропорт Килиманджаро.
С кем пойти: Если вы уже мысленно готовитесь к поездке и изучаете информацию о восхождениях на Килиманджаро в интернете, вам точно встретится название Altezza Travel — этот туроператор занимает первое место в рейтинге Tripadvisor, и за девять лет работы в Танзании у них нет ни одного негативного отзыва. Что не удивительно: компания Altezza Travel уже давно на туристическом рынке, и именно она проводит 15% всех экспедиций на легендарный вулкан — по сути каждую шестую экспедицию. К тому же у Altezza Travel свой собственный парк машин и два собственных отеля у подножия Килиманджаро. Программа восхождений проверена годами и тысячами туристов: сервис всегда на высоте во всех смыслах. Продумано все — начиная от вкусных горячих трапез три раза в день и заканчивая GPS-трекером, который позволяет близким отслеживать ваше восхождение в режиме реального времени.