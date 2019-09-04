Возьмите собаку из приюта – измените жизнь к лучшему: проект Pedigree

Ни одна программа тренингов не изменит жизнь человека так, как собака из приюта – в этом признались аж 10 профессиональных коучей, среди которых Дмитрий Портнягин и Владимир Шубин.

Авторитетных тренеров поддержали Сергей Лазарев, Ирина Горбачева и Виктор Гусев в социальном проекте бренда Pedigree.

Его цель – опровергнуть стереотипы о питомцах из приютов и показать, что собака может стать надёжным партнером по жизни и даже личным тренером!

Ирина Горбачёва, Виктор Гусев, Сергей Лазарев и другие звезды записали подкасты и приняли участие в фотосессии Николая Зверкова и Дмитрия Шумова.