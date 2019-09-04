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Калейдоскоп

Возьмите собаку из приюта – измените жизнь к лучшему: проект Pedigree

04 сентября 2019
Ирина Горбачева+Дори.jpg
Ирина Горбачева + Дори
Коуч Катерина Беззубова+Мята.jpg
Коуч Катерина Беззубова + Мята
Ирина Горбачева, Сергей Лазарев и другие российские звезды поделились способом, как изменить свою жизнь к лучшему

Ни одна программа тренингов не изменит жизнь человека так, как собака из приюта – в этом признались аж 10 профессиональных коучей, среди которых Дмитрий Портнягин и Владимир Шубин. 

Авторитетных тренеров поддержали Сергей Лазарев, Ирина Горбачева и Виктор Гусев в социальном проекте бренда Pedigree

Его цель – опровергнуть стереотипы о питомцах из приютов и показать, что собака может стать надёжным партнером по жизни и даже личным тренером! 

Ирина Горбачёва, Виктор Гусев, Сергей Лазарев и другие звезды записали подкасты и приняли участие в фотосессии Николая Зверкова и Дмитрия Шумова.

«Собаки делают нас добрее, мудрее, ответственнее. Когда ты приходишь домой с какой-то проблемой или очень уставший и видишь, как на тебя летят твои питомцы для того, чтобы ты их погладил, то тут же забываешь о всех проблемах» – Сергей Лазарев, певец, владелец двух собак из приюта (Лиса и Дейзи).

Не идите на поводке у обстоятельств», «перед принятием решения все как следует обнюхайте», «выйдите из зоны комфорта на прогулку» - советуют Ассоль, Твикс, Рулет и другие дружелюбные четверолапые тренеры из приютов «Красная сосна», «Домашний» и не только. Познакомиться с ними поближе можно на сайте проекта Pedigree.

Эта социальная инициатива призвана бороться с негативным отношениям к приютским собакам, которые часто считаются не способными к дружбе и любви – или даже агрессивными.

Сергей Лазарев+Асcоль.jpg
Сергей Лазарев+Асcоль

На сайте будущие владельцы могут изучить досье питомцев, созданные при участии известных фотографов Николая Зверкова и Дмитрия Шумова, а также прослушать серию подкастов о том, как собаки делают нас лучше каждый день.

В фотосессии и подкастах приняли участие коучи и «собачники» из числа знаменитостей – певец Сергей Лазарев, актриса Ирина Горбачева и комментатор Виктор Гусев. Что между ними общего? Все трое когда-то взяли питомцев из собачьих приютов.

 Вместе с зоопсихологом и волонтерами они рассказали, что собака – это лучший персональный тренер. Ведь спокойствие, общительность, ответственность, уверенность в себе, дисциплинированность, стрессоустойчивость и другие качества, которые люди пытаются приобрести с помощью программ тренингов, на ежедневной основе поможет формировать собака.

Узнайте другие личные истории знаменитостей и ценные советы профессионалов из подкастов «Тренер в хорошие руки» и забирайте собственного персонального коуча из приюта на сайте trener.mydreammama.ru

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