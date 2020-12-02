Возможно ли оживить воспоминания? У Студии 52 есть ответ

Уходящий год принёс много неожиданностей. Даже если намеченные планы реализовать не удалось, наверняка у вас есть приятные воспоминания и внезапные открытия: достали запылившиеся на шкафу настольные игры, попробовали новые рецепты, нашли необычное хобби, узнали о своих новых талантах, обнаружили внезапную страсть к рисованию или вышивке, прочли отложенные книги, посмотрели длинный список фильмов. Возможно, вы даже смогли отправиться в путешествие на собственной машине по родному краю. Но самое главное, конечно же, провели это время в кругу семьи, которой мы часто уделяем не так много внимания.

Мы наконец-то смогли наблюдать, как растут наши дети, уделить внимание своим родителям. Мы точно укрепили семейные связи, а может быть, даже построили их заново.

В окружении семьи приятно погрузиться в воспоминания, в семейную историю. Вспомнить, как проводили отдых, как отмечали праздники. Увидеть, как выросли дети или стали более зрелыми мы сами. Хорошо, конечно, когда на компьютере есть терабайты снимков, которые нам помогут. Но признайтесь, самые тёплые и интересные фотографии — те, что хранятся у вас в фотоальбомах. Это неудивительно. Что вам приятнее читать: электронную книгу или бумажную, чувствуя каждую страницу?