Возможно ли оживить воспоминания? У Студии 52 есть ответ

Уходящий год принёс много неожиданностей. Даже если намеченные планы реализовать не удалось, наверняка у вас есть приятные воспоминания и внезапные открытия: достали запылившиеся на шкафу настольные игры, попробовали новые рецепты, нашли необычное хобби, узнали о своих новых талантах, обнаружили внезапную страсть к рисованию или вышивке, прочли отложенные книги, посмотрели длинный список фильмов. Возможно, вы даже смогли отправиться в путешествие на собственной машине по родному краю. Но самое главное, конечно же, провели это время в кругу семьи, которой мы часто уделяем не так много внимания.
Мы наконец-то смогли наблюдать, как растут наши дети, уделить внимание своим родителям. Мы точно укрепили семейные связи, а может быть, даже построили их заново.
В окружении семьи приятно погрузиться в воспоминания, в семейную историю. Вспомнить, как проводили отдых, как отмечали праздники. Увидеть, как выросли дети или стали более зрелыми мы сами. Хорошо, конечно, когда на компьютере есть терабайты снимков, которые нам помогут. Но признайтесь, самые тёплые и интересные фотографии — те, что хранятся у вас в фотоальбомах. Это неудивительно. Что вам приятнее читать: электронную книгу или бумажную, чувствуя каждую страницу?
Есть способ вдохнуть в электронные снимки то же тепло, что есть в ваших старых фотографиях — создать фотокниги из фотографий! Создайте макет самостоятельно, чтобы фотокнига была наполнена именно вашим счастьем. Закончили? Можете отправить макет в печать нажатием одной кнопки!
Вот несколько идей для ваших фотокниг:
- Фотокнига путешественников. Расскажет о ваших приключениях во время семейной поездки и надолго сохранит яркие впечатления.
- Фотокнига о вашем малыше. Сохранит самые трогательные воспоминания о том, как рос ваш ребёнок. День, когда он сделал первый шаг или сказал первое слово, изрисовал стену или накормил плюшевого мишку вареньем.
- Свадебная фотокнига. Сохранит счастливую атмосферу этого дня на каждой странице. Можно возвращаться к началу вашей семьи снова и снова.
- Фотокнига для родителей. Создайте историю своей семьи на страницах фотокниги. Такой подарок поможет выразить вашу любовь и теплоту к родителям.
- Фотокнига о лучших друзьях. У вас есть друг, с которым вас связывает целая история? Будет здорово запечатлеть её в фотокниге. Всегда приятно вспоминать историю настоящей дружбы.
- Фотокнига школьника. Любой выпускник будет счастлив получить фотокнигу, где собраны воспоминания о его счастливых школьных годах, успехах и шалостях.
Это лишь немногие примеры. Уверены, у вашей семьи есть тысячи счастливых воспоминаний и идей для такой фотокниги. Просто начните просматривать свои фотографии!
Кстати, тираж фотокниг неограничен. Сделайте несколько экземпляров и оставьте близким на память.
Увлекаетесь фотографией? Устройте свою выставку! Заказать картины из своих фотографий можно здесь.
Хотите отправить родственникам открытки или поздравить с праздником? Признаемся, что чаще всего «магазинные» открытки выкидывают. Но собственную, сделанную с любовью, всегда сохранят. Сделать фотокарточки с собственной подписью можно здесь.
Приятным и недорогим подарком может стать календарь с вашими фотографиями. Заказать его можно здесь.
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