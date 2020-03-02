Впервые в Дубае: «Ультра-Всё включено» в Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites
Великолепный вид на Персидский залив, превосходный сервис и элегантные номера делают Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites одним из лучших роскошных пляжных курортов Дубая. Каждый из 316 номеров и люксов — произведение искусства, а люксы высшей категории в коллекции Luxury Suite Collection включают услуги дворецкого и VIP-сервис (частный бассейн, площадка для барбекю и джакузи на открытом воздухе).
Концепция «Ультра-Всё включено», разумеется, распространяется в том числе на все 11 ресторанов и баров в Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites. Выбор огромен: от шведского стола в ресторанах A La Turca и Turquoise, работающих в течение всего дня, до а-ля-карт в недавно отреставрированном итальянском ресторане L'Olivo Ristorante, стейкхаусе в испанском стиле Toro Loco Steakhouse и ресторане морепродуктов Aqua & More. А в круглосуточной кондитерской Patisserie Istanbul можно побаловать себя полностью обновлённой программой напитков премиум-класса (более 100 международных брендов).
Гостям предлагается меню с блюдами без глютена и аллергенов и вегетарианское меню, а также услуги специализированного шеф-повара, который может адаптировать блюдо к конкретным требованиям здорового питания.
Отель также предлагает специальные детские буфеты в течение всего дня, а шеф-повар готов предложить отдельные блюда.
Недавно отремонтированный детский клуб Rixy — это красочный клуб, предлагающий развлечения для детей. Если вы приехали с совсем крохой, можно воспользоваться удобствами Города для малышей. При необходимости можно переодеть ребёнка и освежиться в комнате для младенцев, или воспользоваться специальной комнатой для сна для малышей, которым требуется сон. В то же время, в оживлённом Городе для подростков предлагаются захватывающие занятия: от рукоделия, занятий по приготовлению пиццы и суши до батута, занятий водной гимнастикой и детской йоги. Дети могут также посетить дискотеку Rixy, весело потанцевать в единственном в Дубае детском амфитеатре, поплескаться в новом детском бассейне с красочными водными горками и опрокидывающимися вёдрами или посмотреть популярные анимационные фильмы в кинотеатре Rixynema.
Для гостей, заботящихся о своём здоровье, Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites предлагает многочисленные развлекательные мероприятия в спортивной академии Rixos, которые включены в предложение «Ультра-Всё включено». Гостям предлагается множество занятий: от езды на велосипеде, прыжков на батуте и TRX до антигравитационной йоги и занятий аквааэробикой. Вы можете посещать недавно отремонтированный открытый оздоровительный центр, обширный главный бассейн, крытую фитнес-студию и теннисный корт, а также на территории курорта есть множество мест, где можно проводить ежедневные тренировки. Для самостоятельных тренировок гости также могут посетить современный фитнес-центр или позаниматься в тренажёрном зале на открытом воздухе Jungle Gym, откуда открывается завораживающий вид на Персидский залив.
Отдых в отеле Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites выходит на новый уровень. Гостям открываются широкие возможности для отдыха и прогулок в атмосфере Палм Джумейра – частный пляж протяжённостью 1 км и четыре плавательных бассейна с регулируемой температурой. Гостям предлагаются роскошные VIP-процедуры и удобства для бассейна и пляжа, такие как охлажденные фрукты на шпажках, замороженные леденцы, освежающие спреи для лица Evian и влажные полотенца для лица, а также наш батлер на пляже присмотрит за вашими солнцезащитными очками и убедится в том, что лучи солнца отражаются в их безупречно начищенных стеклах. Гости, желающие побаловать себя, могут посетить турецкий спа-салон Anjana Spa и насладиться бесплатными удобствами, включая джакузи, паровую баню и сауну, сделать ещё один шаг вперёд к роскоши и заказать фирменную турецкую процедуру в хаммаме или запланировать урок медитации с директором оздоровительного центра, доктором Смитой Прабхакар.
Стоимость предложения «Ультра-Всё включено» в отеле Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites начинается от 1,500 дирхамов за ночь при проживании двух человек в номере Делюкс. Предложение включает в себя неограниченное количество блюд, более 100 напитков премиум-класса на выбор, ежедневные услуги мини-бара, доступ на ежедневные развлекательные программы, детские мероприятия и водные виды спорта, а также посещение оздоровительного центра в спа-салоне Anjana Spa.
Для получения более подробной информации или для бронирования проживания в отеле Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites с предложением «Ультра-Всё включено» заходите на официальный сайт или напишите на booking.dubai@rixos.com.