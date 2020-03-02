Впервые в Дубае: «Ультра-Всё включено» в Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites

Гостям предлагается меню с блюдами без глютена и аллергенов и вегетарианское меню, а также услуги специализированного шеф-повара, который может адаптировать блюдо к конкретным требованиям здорового питания.

Отель также предлагает специальные детские буфеты в течение всего дня, а шеф-повар готов предложить отдельные блюда.

Недавно отремонтированный детский клуб Rixy — это красочный клуб, предлагающий развлечения для детей. Если вы приехали с совсем крохой, можно воспользоваться удобствами Города для малышей. При необходимости можно переодеть ребёнка и освежиться в комнате для младенцев, или воспользоваться специальной комнатой для сна для малышей, которым требуется сон. В то же время, в оживлённом Городе для подростков предлагаются захватывающие занятия: от рукоделия, занятий по приготовлению пиццы и суши до батута, занятий водной гимнастикой и детской йоги. Дети могут также посетить дискотеку Rixy, весело потанцевать в единственном в Дубае детском амфитеатре, поплескаться в новом детском бассейне с красочными водными горками и опрокидывающимися вёдрами или посмотреть популярные анимационные фильмы в кинотеатре Rixynema.