Впервые в России представлен революционный чайник Polaris PWK 1759CGL с заливом воды без открытия крышки
Крышка полностью съемная, поэтому чайник прост в уходе и его легко мыть. В крышку встроен стальной фильтр для очистки воды, задерживающий накипь.
Корпус чайника выполнен из высококачественного термостойкого стекла, которое не боится резких перепадов температур: сразу же после закипания можно вылить горячую воду и тут же без опаски налить холодную. На внешнюю поверхность корпуса с двух сторон нанесена шкала уровня воды для удобства использования. Объем чайника — 1,5 литра.
В чайнике установлен английский контроллер STRIX, который обеспечивает надежность и долговечность работы. Контроллер рассчитан на 15 000 циклов кипячения, что равно 10 годам интенсивного использования.
Модель Polaris PWK 1759CGL представлена в двух цветах: в стеклянном корпусе в строгом черном цвете или в черном в сочетании с белыми элементами. Органичный внешний вид чайника подчеркивает ярко-синяя внутренняя неоновая подсветка; это не только стильное дополнение, но и удобное технологическое решение.
Гарантия — 3 года.
Polaris — это швейцарский бренд бытовой техники, который ежегодно разрабатывает и запатентовывает многие инновационные решения, расширяющие функциональность бытовой техники. Ключевой составляющей производственного цикла компании является контроль за производством техники на всех ее этапах.
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