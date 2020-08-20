Впервые в России представлен революционный чайник Polaris PWK 1759CGL с заливом воды без открытия крышки

Крышка полностью съемная, поэтому чайник прост в уходе и его легко мыть. В крышку встроен стальной фильтр для очистки воды, задерживающий накипь.

Корпус чайника выполнен из высококачественного термостойкого стекла, которое не боится резких перепадов температур: сразу же после закипания можно вылить горячую воду и тут же без опаски налить холодную. На внешнюю поверхность корпуса с двух сторон нанесена шкала уровня воды для удобства использования. Объем чайника — 1,5 литра.

В чайнике установлен английский контроллер STRIX, который обеспечивает надежность и долговечность работы. Контроллер рассчитан на 15 000 циклов кипячения, что равно 10 годам интенсивного использования.

Модель Polaris PWK 1759CGL представлена в двух цветах: в стеклянном корпусе в строгом черном цвете или в черном в сочетании с белыми элементами. Органичный внешний вид чайника подчеркивает ярко-синяя внутренняя неоновая подсветка; это не только стильное дополнение, но и удобное технологическое решение.

Гарантия — 3 года.