Встречайте лето на самой высокой смотровой площадке Европы

В честь Международного дня защиты детей «Дорожное радио» и PANORAMA360 – смотровая площадка на 89 этаже в Москве-Сити – подготовили для юных гостей и их родителей насыщенную праздничную программу, намеченную на первые летние выходные.
Юных посетителей ждут мастер-классы, игры, а ещё – огромная раскраска желаний! Это значит, что на смотровой площадке установлен большой баннер с множеством нарисованных ладошек. Каждый посетитель может написать своё желание на ладошке, раскрасить её и желание обязательно сбудется. А ещё юным посетителям предлагают раскрасить логотип PANORAMA360, который затем будет выставлен на официальном сайте площадки.
Если это для вас недостаточно заманчиво, напоминаем – по традиции, в PANORAMA360 будет действовать неограниченная дегустация мороженого и шоколада для каждого посетителя! Ну что, встретимся на высоте 327 метров с потрясающим видом?
PANORAMA360 — это самая высокая смотровая площадка в Европе, которая находится на 89 этаже башни «Федерация» Москва-Сити и входит в Международную Федерацию Высотных Башен Мира.
Купить билеты и узнать подробности можно здесь – на официальном сайте площадки.