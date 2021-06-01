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«Дикая природа России»
Калейдоскоп
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Встречайте лето на самой высокой смотровой площадке Европы

PANORAMA360
01 июня 2021
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Фото: PANORAMA360
Уже думали над тем, как провести первые выходные лета 2021? В эту субботу на 89 этаже Башни «Федерация. Восток» вас ждут невероятные приключения и масса тёплых эмоций.

В честь Международного дня защиты детей «Дорожное радио» и PANORAMA360 – смотровая площадка на 89 этаже в Москве-Сити – подготовили для юных гостей и их родителей насыщенную праздничную программу, намеченную на первые летние выходные. 

Юных посетителей ждут мастер-классы, игры, а ещё – огромная раскраска желаний! Это значит, что на смотровой площадке установлен большой баннер с множеством нарисованных ладошек. Каждый посетитель может написать своё желание на ладошке, раскрасить её и желание обязательно сбудется. А ещё юным посетителям предлагают раскрасить логотип PANORAMA360, который затем будет выставлен на официальном сайте площадки.

Если это для вас недостаточно заманчиво, напоминаем – по традиции, в PANORAMA360 будет действовать неограниченная дегустация мороженого и шоколада для каждого посетителя! Ну что, встретимся на высоте 327 метров с потрясающим видом? 

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PANORAMA360

PANORAMA360 — это самая высокая смотровая площадка в Европе, которая находится на 89 этаже башни «Федерация» Москва-Сити и входит в Международную Федерацию Высотных Башен Мира. 

Купить билеты и узнать подробности можно здесь – на официальном сайте площадки. 

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