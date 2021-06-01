Встречайте лето на самой высокой смотровой площадке Европы

В честь Международного дня защиты детей «Дорожное радио» и PANORAMA360 – смотровая площадка на 89 этаже в Москве-Сити – подготовили для юных гостей и их родителей насыщенную праздничную программу, намеченную на первые летние выходные.

Юных посетителей ждут мастер-классы, игры, а ещё – огромная раскраска желаний! Это значит, что на смотровой площадке установлен большой баннер с множеством нарисованных ладошек. Каждый посетитель может написать своё желание на ладошке, раскрасить её и желание обязательно сбудется. А ещё юным посетителям предлагают раскрасить логотип PANORAMA360, который затем будет выставлен на официальном сайте площадки.

Если это для вас недостаточно заманчиво, напоминаем – по традиции, в PANORAMA360 будет действовать неограниченная дегустация мороженого и шоколада для каждого посетителя! Ну что, встретимся на высоте 327 метров с потрясающим видом?