Второй дроп коллаборации Element и National Geographic, посвященный природным стихиям

Вся одежда капсульной коллекции изготовлена из экологически чистых или переработанных материалов — органический хлопок, переработанный полиэстер и переработанный хлопок. Ответственное отношение к процессам производства и экологии является основной ценностью бренда Element, который заботится об окружающей среде, дикой природе и использует только безвредные материалы в своей продукции.

Главная цель коллаборации — помочь людям лучше понять мир и расширить границы своих знаний. В связи с чем, часть дохода от продажи коллекции будет направлена на развитие скейтборд-лагерей для детей и поддержку работы National Geographic Society — научно-образовательной организации, которая осуществляет работу по защите окружающей среды и вдохновляет новые поколения своими инициативами в области экологии.