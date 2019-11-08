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National Geographic №194, ноябрь 2019
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Калейдоскоп

Второй дроп коллаборации Element и National Geographic, посвященный природным стихиям

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08 ноября 2019
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Второй дроп совместной коллекции называется Wind Water Fire Earth и посвящен четырем стихиям: ветер, вода, огонь и земля. В качестве принтов для одежды, аксессуаров и скейтбордов использованы уникальные фотографии из архивов National Geographic и скейт-фотографии Element.

Вся одежда капсульной коллекции изготовлена из экологически чистых или переработанных материалов — органический хлопок, переработанный полиэстер и переработанный хлопок. Ответственное отношение к процессам производства и экологии является основной ценностью бренда Element, который заботится об окружающей среде, дикой природе и использует только безвредные материалы в своей продукции.

Главная цель коллаборации — помочь людям лучше понять мир и расширить границы своих знаний. В связи с чем, часть дохода от продажи коллекции будет направлена на развитие скейтборд-лагерей для детей и поддержку работы National Geographic Society — научно-образовательной организации, которая осуществляет работу по защите окружающей среды и вдохновляет новые поколения своими инициативами в области экологии.

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Element Russia
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Element Russia
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Element Russia
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Element Russia
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Element Russia
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Element Russia
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Element Russia

Новую линейку можно приобрести в магазине Billabong в ТЦ «Метрополис», на сайте brd.ru, а также в магазинах-партнерах.

Дополнительная информация: Element Russia