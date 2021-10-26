А вы знаете окружающий мир? 8 интересных фактов

И-за того, что наша планета вращается вокруг солнца, мы ощущаем смену времен года. Но от расстояния планеты от солнца зависит продолжительность различных циклов. На нашей планете, например, четыре времени года и каждое из них длится по три месяца. А вот на Уране времена года длятся по двадцать лет, потому что Урану необходимо больше времени, чтобы совершить полный оборот вокруг солнца.