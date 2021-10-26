А вы знаете окружающий мир? 8 интересных фактов

До 2 ноября Яндекс.Учебник проводит олимпиаду «А я знаю окружающий мир» для школьников 1 — 4 классов. Специально к олимпиаде мы публикуем подборку фактов об окружающем мире, которые будут интересны не только детям, но и взрослым.
- На нашей планете насчитывается более одного миллиона шестисот тысяч видов животных. Человек – лишь один из них.
- Первое кругосветное путешествие длилось целых три года, а теперь весь мир можно облететь за 11 дней на воздушном шаре.
За всю историю кругосветных путешествий какие только виды транспорта не использовали люди! Каяк, самолёт-амфибия, яхты, каноэ и даже самолет на солнечных батареях.
- Всем известно, что без воды невозможна жизнь на Земле. Однако если всех людей планеты поделить на три части, одна часть не будет иметь постоянного доступа к безопасной питьевой воде. Поэтому очень важно участвовать в экологических проектах, которые позволяют сохранить воду чистой.
- Один взрослый человек за один день поглощает около 20 килограммов воздуха, то есть делает более 20 тысяч вдохов и выдохов. А суперкар на максимальной скорости за одну минуту потребляет столько воздуха, сколько человек за неделю.
- Нам кажется, что горы – это только то, что мы можем видеть невооруженным глазом. Огромная часть горных вершин начинается под водой. Вершины подводных гор иногда представляют с собой острова, на них даже живут люди. Например, самый крупный вулканический остров — Исландия, второй по надземному размеру — Гавайи, он образован извержением пяти вулканов. На третьем месте — Бали.
- Одна из планет солнечной системы поглощает космический мусор. Это планета Юпитер. Она самая большая и имеет огромную гравитационную силу. Космический мусор очень опасен для нашей планеты, но так как Юпитер притягивает мусор, Земля остается в безопасности.
- И-за того, что наша планета вращается вокруг солнца, мы ощущаем смену времен года. Но от расстояния планеты от солнца зависит продолжительность различных циклов. На нашей планете, например, четыре времени года и каждое из них длится по три месяца. А вот на Уране времена года длятся по двадцать лет, потому что Урану необходимо больше времени, чтобы совершить полный оборот вокруг солнца.
- Одни сутки на нашей планете длятся не 24 часа, как мы привыкли, а 23 часа, 56 минут 9 секунд. Это время, за которое наша планета совершает один оборот вокруг своей оси. Те секунды, которые остаются за четыре года, накапливаются в еще одни сутки. Эти сутки добавляют в феврале один раз в четыре года.
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