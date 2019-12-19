Выбираем необычные новогодние подарки с Madrobots

До Нового года осталось меньше пары недель — все готовятся к долгожданному отдыху и каникулам. Многие уже приготовили сюрпризы на радость родных, а если вы ещё не подобрали близким подарок — обратитесь к новогоднему гиду Madrobots по подаркам. Там вы точно найдете себе что-то технологичное, трендовое и качественное — и достаточно разнообразное, чтобы повыбирать!
Для читателей Nat-Geo.ru действует скидка в 10% на весь ассортимент Madrobots по промокоду GEO. Скидка действует до 31 декабря 2019 года и не суммируется с другими скидками и акциями. А пока вы не ушли на Madrobots.ru, оцените подборку технологичных и популярных подарков, которые могут пригодиться каждому!
1. Одно из главнох достоинств умных весов Picooc — скорость. Они за 3 секунды анализируют состав вашего тела. Гаджет измеряет 12 показателей, в числе которых процент жира, воды, мышц, масса костей, скорость обмена веществ и, разумеется, вес. Приложение Picooc в смартфоне сохраняет статистику замеров и дает персональные рекомендации. Умные весы — один из лучших гаджетов для отслеживания тенденции изменения вашего тела. Если близкий вам человек худеет, набирает массу, следит за здоровьем или просто хочет себе домой очередной умный гаджет — Picooc придутся очень кстати и будут крайне полезны.
2. Городские рюкзаки XD Design Bobby полюбились всем за продуманную защиту от карманников. Они сделаны из нескольких слоев прочных материалов и не разрезаются ножом. Открыть Bobby на спине хозяина тоже не получится, ведь все молнии и карманы надежно спрятаны. В числе других достоинств Bobby — минималистичный дизайн и продуманная система распределения вещей, уменьшающая нагрузку на спину и плечи. Для любителей уткнуться в смартфон в рюкзаке предусмотрен внешний USB-порт для удобной зарядки на ходу, а также отделение для ноутбука. Современный рюкзак должен быть вместительным и легким и XD Design решает эти задачи: модели различаются по объему (от 11,5 до 30 литров) и весу (от 770 до 1510 грамм). Это буквально универсальный подарок, подходящий каждому.
3. Деревянные 3D-конструкторы Ugears - это движущиеся 3D-пазлы, сборка которых проходит без клея и инструментов. «Стимпанковый» дизайн моделей Ugears сочетается с остроумными механизмами. Когда шестерни приходят в движение, собранный конструктор будто оживает, на радость его творцу. В ассортименте Madrobots присутствует множество моделей разного уровня сложности и стиля, на любой вкус и возраст.
4. Умные брелки Chipolo и карта Chipolo позволяют быстро найти потерянные вещи. Брелок крепится к ключам, рюкзаку, кошельку и даже любимой игрушке ребенка, а затем гаджет подключается по Bluetooth к смартфону. Если вещь потерялась — просто запустите приложение Chipolo и «позвоните» на брелок, который тут же отзовется громкой трелью. Если вдруг потерялся смартфон — дважды нажмите кнопку на брелке Chipolo, и телефон зазвонит даже с выключенным звуком. Потерялось все сразу? Откройте сайт Chipolo на другом устройстве, а затем найдите брелок и смартфон при помощи карты. Для любителей «творческого беспорядка» этот подарок подойдет как нельзя кстати.
5. Халатенце — это стильный аксессуар, который, соответствуя названию, может заменить полотенце, халат и домашнюю одежду. Оно совмещает два банных аксессуара, позволяя упростить повседневные процедуры.
У халатенца есть капюшон и большой карман-«кенгуру» спереди, а его свободный крой хорошо сидит на любой фигуре. Если вы решили отправиться в бассейн, на пляж, или в душ, просто возьмите с собой халатенце — оно быстро высушит влажную кожу и волосы. Его не нужно придерживать, как полотенце, поэтому в нем удобно ходить в раздевалке фитнес-клуба.
Мягкое махровое чудо с шестью цветами заменит домашний халат для дачи и дома, в нем не жарко летом и не холодно зимой. Ухаживать просто: стирайте при 30-40 градусах. Халатенце подходит мужчинам, женщинам и подросткам. Для ценителей уюта — очень заманчивый подарок.
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