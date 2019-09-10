Выходные в Berta Village: проведите незабываемый отдых у воды

На большой, наполненной зеленью территории располагаются коттеджи премиум-класса площадью от 60 до 350 кв.м. Их современный дизайн, гармонично вписанный в природный ландшафт, оснащение и прекрасные виды подарят гостям по-настоящему комфортный отдых на природе. Во всех коттеджах имеется патио и террасы с зоной барбекю и шезлонгами для солнечных ванн. Большим спросом пользуются коттеджи с джакузи под открытым небом и сауной прямо в доме. Оснащенные системой отопления коттеджи подходят для круглогодичного проживания.
В Berta Village определенно есть чем заняться: прогулки на природе, катание на квадро- и гидроциклах, поездка на катере в солнечный день, спортивные игры, барбекю, рыбалка, русская баня. И это далеко не весь список возможных развлечений.
Любителям вкусно перекусить обязателен к посещению Berta Village Café & Bar. В меню изысканные блюда, приготовленные на углях: стейк из лосося, аргентинские креветки, стейк «Филе миньон»; специально для любителей «легкого» – салат Руккола с морепродуктами, карпаччо из баклажанов и тар-тар из тунца. Особенно приятны в Berta Village Café завтраки – просто представьте себе день, начинающийся с чашечки свежесваренного кофе и лучей солнца, встающего над водохранилищем.
Berta Village – это место не только для семейного отдыха, но и для проведения мероприятий любого уровня. Здесь с радостью помогут в организации корпоративных выездов и тимбилдингов, подарят запоминающийся день рождения, а празднование свадьбы превратят в грандиозное торжество, которое положит начало счастливой семейной жизни.
Завораживающая природа Berta Village по-настоящему восхищает. Живописный берег Истринского водохранилища, вековые сосны, красавицы-березки, словно сошедшие с картин Шишкина, – вся эта красота не сможет оставить равнодушным никого.
«Загородные отели – один из главных трендов последнего времени, глоток свежего воздуха для отечественного гостиничного бизнеса. Это идеально место для тех, кто хочет отвлечься от монотонных будней и при этом не хочет уезжать далеко от дома: в другой город или другую страну. Оборудованные всем необходимым для отдыха, находящиеся в живописных местах среди чарующей природы загородные дома набирают все большую популярность среди россиян и все чаще занимают первые места в рейтинге лучших объектов для жизни на нашем сайте», – говорит эксперт компании «Vestate realty».
Узнайте больше на bertaspavillage.ru.