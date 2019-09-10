Выходные в Berta Village: проведите незабываемый отдых у воды

На большой, наполненной зеленью территории располагаются коттеджи премиум-класса площадью от 60 до 350 кв.м. Их современный дизайн, гармонично вписанный в природный ландшафт, оснащение и прекрасные виды подарят гостям по-настоящему комфортный отдых на природе. Во всех коттеджах имеется патио и террасы с зоной барбекю и шезлонгами для солнечных ванн. Большим спросом пользуются коттеджи с джакузи под открытым небом и сауной прямо в доме. Оснащенные системой отопления коттеджи подходят для круглогодичного проживания.

В Berta Village определенно есть чем заняться: прогулки на природе, катание на квадро- и гидроциклах, поездка на катере в солнечный день, спортивные игры, барбекю, рыбалка, русская баня. И это далеко не весь список возможных развлечений.