Выиграй яхт-тур в Грецию от телеканала «Моя Планета»

Прием заявок на соискание премии стартовал 8 ноября и продлится до 8 декабря. К участию будут допущены фотографии, видео и репортажи, сделанные в путешествиях. Выбирать лучших будут читатели сайта “Моей планеты” и жюри. Две номинации специально подготовлены для тех, кто профессионально рассказывает о своих приключениях, в остальных номинациях принять участие сможет каждый.

К юбилею телеканала в премии появится специальная номинация «Моя планета – это». Принять участие в ней сможет каждый желающий. Для этого нужно записать короткое обращение, начинающееся со слов «Моя планета – это» продолжительностью не более минуты. Главный приз – яхт-тур в Грецию на двоих в составе команды.

Путешественники будут жить на яхте, каждый день выходить в море и каждый вечер встречать закат в новой географической точке. Парусная неделя начнется в марине Алимос — самой популярной марине в Греции. За 7 дней участники тура посетят старинные города, исторические достопримечательности, любимые места travel-блогеров, познакомятся с местной кухней, научатся управлять яхтой и освоят парусный спорт.

Для участия в спецноминации «Моя планета - это» необходимо:

записать короткое обращение, начинающееся со слов «Моя Планета — это» продолжительностью не более 1 минуты. Чем необычнее и ярче будет видео, тем больше шансов на победу. Используйте эмодзи, маски, фильтры. Формат видео – горизонтальный.

выложить видео в соцсетях с хештегом #мояпланета10лет.

Сроки приема заявок: c 8 ноября по 8 декабря 2019 года.

Рассмотрение заявок продлится с 21 декабря по 24 декабря, а 25 декабря 2019 года будет объявлен победитель.

Более подробную информацию о премии «Моя Планета – 2019» можно узнать на сайте.