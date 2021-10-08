Выпущены «марсианские» часы Martian Tourbillon: единственные в своем роде

Константин Чайкин, вдохновлённый идеями Илона Маска, с 2017 года развивает собственную марсианскую программу. С той поры им уже изобретено немало специальных часовых функций и устройств, которые могут сделать часы будущих поселенцев Марса удобными и полезными. Например, он запатентовал марсианскую колёсную передачу, позволяющую производить часы, которые будут сразу показывать синхронизированное земное и марсианское время на основе одного механизма.

Ещё одно изобретение Константина Чайкина – Martian Tourbillon, первые в мире наручные часы с турбийоном, который функционирует синхронно с вращением Марса. Марсианский турбийон Чайкина делает оборот за 61,65 земной секунды – это длительность одной марсианской минуты, а стрелки часов настроены на индикацию марсианского времени.