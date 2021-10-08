Выпущены «марсианские» часы Martian Tourbillon: единственные в своем роде
Турбийон – изобретённое в конце XVIII века замечательным часовщиком Авраамом-Луи Бреге хитроумное устройство часового механизма. По замыслу Бреге детали часового хода, как правило это баланс, спираль, стопорно-импульсный рычаг (чаще всего анкер в анкерном ходе) и ходовое (анкерное) колесо, устанавливаются во вращающуюся каретку, что позволяет усреднить так называемую позиционную ошибку – основной источник погрешности хода механических часов. Начиная с Бреге, часовщики, производившие турбийоны, не особо задумываясь об этом, ориентировались на его приспособленность к нашему земному времени – обычно каретка настраивалась на оборот за одну земную минуту.
Константин Чайкин, вдохновлённый идеями Илона Маска, с 2017 года развивает собственную марсианскую программу. С той поры им уже изобретено немало специальных часовых функций и устройств, которые могут сделать часы будущих поселенцев Марса удобными и полезными. Например, он запатентовал марсианскую колёсную передачу, позволяющую производить часы, которые будут сразу показывать синхронизированное земное и марсианское время на основе одного механизма.
Ещё одно изобретение Константина Чайкина – Martian Tourbillon, первые в мире наручные часы с турбийоном, который функционирует синхронно с вращением Марса. Марсианский турбийон Чайкина делает оборот за 61,65 земной секунды – это длительность одной марсианской минуты, а стрелки часов настроены на индикацию марсианского времени.
Часы Martian Tourbillon созданы в единственном экземпляре для благотворительного аукциона Only Watch, который пройдёт в Женеве 6 ноября этого года.
Для этих часов мастер создал уникальный скелетонированный циферблат с изобретённой им ранее для часов «Джокер» других часов коллекции ристмонов антропоморфной джокер-индикацией.
Часы Martian Tourbillon представляются лицом марсианина, для них Чайкин разработал уникальное марсианское календарное устройство, действующее по алгоритму календаря системы американского инженера Томаса Гангале. Фирменная улыбка чайкинского ристмона предназначена для индикации даты по марсианскому календарю, длительность месяца которого состоит из 28 марсианских дней, или солов.
Разметка шкал даты и дня недели выполнена символами гипотетической марсианской системы счисления, которую для этих часов придумал Константин Чайкин. Такие же символы использованы для разметки шкал марсианских часов и минут.