Xiaomi поддержала Конкурс грантов, запущенный WWF для развития особо охраняемых природных территорий

В рамках Конкурса грантов для российских заповедников и национальных парков азиатский технологический гигант перечислит в фонд 1000 рублей с каждого проданного смартфона серии Mi 10T, купленного в магазинах приоритетных партнёров с 21 февраля по 21 марта.

«Мы рады, что компания Xiaomi разделяет наше стремление сохранить уникальную заповедную природу России и решила поддержать Конкурс парков. Благодаря вкладу Xiaomi мы сможем реализовать еще больше важных и перспективных природоохранных проектов, — говорит Ирина Воробьева, директор по работе с корпоративными партнерами и сторонниками. — В российских заповедниках и национальных парках работают люди, у которых всегда много интересных идей, но зачастую их не удается реализовать из-за недостатка финансирования. Именно для поддержки таких инициатив мы проводим этот конкурс, и рады, что партнеры нас в этом поддерживают».

Результаты конкурса будут объявлены 26 марта 2021 года. Средства будут направлены на поддержку особо охраняемых территорий (ООПТ) в следующих номинациях:

• инновационные подходы в сохранении редких видов животных,

• сохранение редких видов животных,

• сохранение ключевых экосистем и местообитаний,

• экопросвещение и экотуризм,

• адаптация к изменению климата.

Победившие ООПТ получат средства на реализацию проектов в первой декаде апреля.

Забота об окружающей среде — одно из важнейших направлений для компании Xiaomi. Начиная с первого смартфона Mi 1, Xiaomi стремилась использовать упаковочные материалы и бумажные коробки, пригодные для переработки. Кроме того, компания уменьшила упаковку для более 95% всех продуктов. В 2020 году Xiaomi взяла на себя обязательство сократить количество пластика, используемого в упаковке, на 60%, начиная с Европы. Серия Mi 10T стала первым шагом в реализации данного обещания.

Подробнее о Конкурсе грантов на сайте Всемирного фонда дикой природы