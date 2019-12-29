Я хочу драйва на природе. Кто составит мне компанию?

ATV-TUR — команда профессиональных гидов и тревел-экспертов, специализирующихся на организации активного отдыха (особенно горного). География их маршрутов охватывает Сочи, Красную Поляну, Абхазию и множество точек на Черноморском побережье. Большой выбор квадроциклов позволяет заказать как групповые, так и индивидуальные экскурсии. За каждым заказом в ATV-TUR закрепляется специалист, который ответит на все вопросы и поможет внести корректировки, если вы вдруг передумали с маршрутом своего отдыха.
Маршруты для начинающих
- «Мини-сафари»
Тест-драйв квадроцикла, посещение нарзанного источника, музей деревянных скульптур под открытым небом.
- «Нарзанный источник»
Тест-драйв квадроциклов, источник минеральной воды Чвижепсе, водопад «Девичьи слезы», музей деревянных скульптур под открытым небом.
- «Дольмен»
Тест-драйв квадроциклов, проезд к дольменам, посещение букового леса.
- «Три ручья»
Нарзанный источник, водопад желаний, горная река, пасека. Вы преодолеете маршрут с перепадом высот более чем 300 метров над уровнем моря. Вас также обучат подъемам, спускам со склонов и поворотам.
- Чвижепсе
Тест-драйв квадроциклов, минеральный источник, водопад желаний, горная река, пасека, «Тропический лес», обучение подъему, спуску со склона и поворотам.
Маршруты для опытных трекеров
- «Медовеевка обзорная»
Тест-драйв квадроцикла, нарзанный источник, горная деревня. Доедете до смотровой площадки, затем отправитесь в «Волшебный лес», а на обратном пути вас ждут спуски и подъемы с большими перепадами высот, посещение мыловарни и фабрики домашней косметики.
- «Волшебный лес»
Нарзанный источник, водопад желаний, горная деревня и старый яблоневый сад. Вас ждут очень непростые горные участки, зато вознаграждением станет выход на шикарную смотровую площадку. На обратном пути вас в программе заезд на пасеку, посещение мыловарни, дегустация бургеров, сидра и пива.
- «Медовеевка (полный курс)»
Пересечение водных преград, подъем на крутую гору с прекрасным видом на окрестности и спуск по серпантину. А еще водопады, леса, нарзанный источник, горные реки и деревни, мыловарня и фабрика домашней косметики. Бонус: домашний сидр и крафтовое пиво.
- «К монахам»
4-часовой заезд на квадроциклах с пересечением сложного рельефа и ароматами дикого яблоневого сада. Спуск к реке Медовеевка и подъем на вершину горы с панорамным видом на окрестности. Переход реки вброд, купание в водопаде, крутые подъемы и спуски, резкие повороты, которые приведут вас к пасечнику на чаепитие и дегустацию каштанового меда. Также в программе: посещение мыловарни и производства домашней косметики, а на сладкое — дегустация домашнего сидра и крафтового пива,
- «Дольмены»
Главный трек программы. За пять часов вы проедете через горную деревню и дикий яблоневый сад, доберетесь до высокогорной смотровой площадки, пройдете через «Волшебный лес», форсируете реку вброд и искупаетесь в водопаде. Гвоздь программы — дольмены, каждому из которых не меньше четырех тысяч лет. На обратном пути преодолеете коварные спуски и повороты, заедете на пасеку на чай и каштановый мед, посетите мыловарню и отведаете домашнего сидра и крафтового пива.