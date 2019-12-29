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Я хочу драйва на природе. Кто составит мне компанию?

Полина Горбатых / Промо
29 декабря 2019
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Наши друзья из ATV-TUR уверены: горы – это впечатление на всю жизнь.

ATV-TUR — команда профессиональных гидов и тревел-экспертов, специализирующихся на организации активного отдыха (особенно горного). География их маршрутов охватывает Сочи, Красную Поляну, Абхазию и множество точек на Черноморском побережье. Большой выбор квадроциклов позволяет заказать как групповые, так и индивидуальные экскурсии. За каждым заказом в ATV-TUR закрепляется специалист, который ответит на все вопросы и поможет внести корректировки, если вы вдруг передумали с маршрутом своего отдыха.

Маршруты для начинающих

  • «Мини-сафари»

Тест-драйв квадроцикла, посещение нарзанного источника, музей деревянных скульптур под открытым небом.

  • «Нарзанный источник»

Тест-драйв квадроциклов, источник минеральной воды Чвижепсе, водопад «Девичьи слезы», музей деревянных скульптур под открытым небом.

  • «Дольмен»

Тест-драйв квадроциклов, проезд к дольменам, посещение букового леса.

  • «Три ручья»

Нарзанный источник, водопад желаний, горная река, пасека. Вы преодолеете маршрут с перепадом высот более чем 300 метров над уровнем моря. Вас также обучат подъемам, спускам со склонов и поворотам.

  • Чвижепсе

Тест-драйв квадроциклов, минеральный источник, водопад желаний, горная река, пасека,  «Тропический лес», обучение подъему, спуску со склона и поворотам.

 

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Фото: ATV-TUR
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Фото: ATV-TUR
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Фото: ATV-TUR
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Фото: ATV-TUR
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Фото: ATV-TUR
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Фото: ATV-TUR

Маршруты для опытных трекеров

  • «Медовеевка обзорная»

Тест-драйв квадроцикла, нарзанный источник, горная деревня. Доедете до смотровой площадки, затем отправитесь в «Волшебный лес», а на обратном пути вас ждут спуски и подъемы с большими перепадами высот, посещение мыловарни и фабрики домашней косметики.

  •  «Волшебный лес»

Нарзанный источник, водопад желаний, горная деревня и старый яблоневый сад. Вас ждут очень непростые горные участки, зато вознаграждением станет выход на шикарную смотровую площадку. На обратном пути вас в программе заезд на пасеку, посещение мыловарни, дегустация бургеров, сидра и пива.

  • «Медовеевка (полный курс)»

Пересечение водных преград, подъем на крутую гору с прекрасным видом на окрестности и спуск по серпантину. А еще водопады, леса, нарзанный источник, горные реки и деревни, мыловарня и фабрика домашней косметики. Бонус: домашний сидр и крафтовое пиво.

  • «К монахам»

4-часовой заезд на квадроциклах с пересечением сложного рельефа и ароматами дикого яблоневого сада. Спуск к реке Медовеевка и подъем на вершину горы с панорамным видом на окрестности. Переход реки вброд, купание в водопаде, крутые подъемы и спуски, резкие повороты, которые приведут вас к пасечнику на чаепитие и дегустацию каштанового меда. Также в программе: посещение мыловарни и производства домашней косметики, а на сладкое — дегустация домашнего сидра и крафтового пива, 

  • «Дольмены»

Главный трек программы. За пять часов вы проедете через горную деревню и дикий яблоневый сад, доберетесь до высокогорной смотровой площадки, пройдете через «Волшебный лес», форсируете реку вброд и искупаетесь в водопаде. Гвоздь программы — дольмены, каждому из которых не меньше четырех тысяч лет.  На обратном пути преодолеете коварные спуски и повороты, заедете на пасеку на чай и каштановый мед, посетите мыловарню и отведаете домашнего сидра и крафтового пива.

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