Я хочу драйва на природе. Кто составит мне компанию?

«Медовеевка обзорная»

Тест-драйв квадроцикла, нарзанный источник, горная деревня. Доедете до смотровой площадки, затем отправитесь в «Волшебный лес», а на обратном пути вас ждут спуски и подъемы с большими перепадами высот, посещение мыловарни и фабрики домашней косметики.

«Волшебный лес»

Нарзанный источник, водопад желаний, горная деревня и старый яблоневый сад. Вас ждут очень непростые горные участки, зато вознаграждением станет выход на шикарную смотровую площадку. На обратном пути вас в программе заезд на пасеку, посещение мыловарни, дегустация бургеров, сидра и пива.

«Медовеевка (полный курс)»

Пересечение водных преград, подъем на крутую гору с прекрасным видом на окрестности и спуск по серпантину. А еще водопады, леса, нарзанный источник, горные реки и деревни, мыловарня и фабрика домашней косметики. Бонус: домашний сидр и крафтовое пиво.

«К монахам»

4-часовой заезд на квадроциклах с пересечением сложного рельефа и ароматами дикого яблоневого сада. Спуск к реке Медовеевка и подъем на вершину горы с панорамным видом на окрестности. Переход реки вброд, купание в водопаде, крутые подъемы и спуски, резкие повороты, которые приведут вас к пасечнику на чаепитие и дегустацию каштанового меда. Также в программе: посещение мыловарни и производства домашней косметики, а на сладкое — дегустация домашнего сидра и крафтового пива,

«Дольмены»

Главный трек программы. За пять часов вы проедете через горную деревню и дикий яблоневый сад, доберетесь до высокогорной смотровой площадки, пройдете через «Волшебный лес», форсируете реку вброд и искупаетесь в водопаде. Гвоздь программы — дольмены, каждому из которых не меньше четырех тысяч лет. На обратном пути преодолеете коварные спуски и повороты, заедете на пасеку на чай и каштановый мед, посетите мыловарню и отведаете домашнего сидра и крафтового пива.