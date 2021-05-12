Южное гостеприимство: историческое наследие и современность в отеле «Mercure»

Насладиться французской, интернациональной и русской кухнями гости могут в ресторане D’Adjemoff, расположенном на первом этаже отеля. Особые позиции в меню занимают донские специалитеты, приготовленные в соответствии с местными гастрономическими традициями.

В отеле можно организовать деловое мероприятие любого уровня. Бизнес-гостям предлагаются два небольших конференц-зала, вместимостью от 12 до 70 человек, с современным аудио- и видеооборудованием. Залы названы в честь знаменитых ростовчан, в свое время много сделавших для развития города.

Зал «Андрей Байков» назван в честь главы города во второй половине XIX века, при котором в городе появились важные элементы инфраструктуры: тротуары, фонари, общественный транспорт. Этот зал вмещает 30 человек.

Зал «Елпидифор Парамонов» получил название, благодаря известному ростовскому купцу и общественному деятелю. Здесь с комфортом размещается до 70 человек.

Также в отеле есть услуги SPA и фитнес-центр с тренажерами.