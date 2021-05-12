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Южное гостеприимство: историческое наследие и современность в отеле «Mercure»

National Geographic Россия
12 мая 2021
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«Mercure» был первым отелем, открывшимся в Ростове-на-Дону под международным брендом. С тех самых пор этот проект задает высокую планку в области культуры гостиничного обслуживания в городе и соответствует всем стандартам международного туризма.

Отель располагается в историческом центре, недалеко от здания Правительства Ростовской области и самой туристической улицы города – Соборного переулка. Здесь, как нигде в городе, ощущается дух благородной старины. В шаговой доступности прогулочная набережная реки Дон и множество уютных кафе и ресторанов с красивыми видами на архитектурные шедевры. 

Само здание, в котором расположен отель, – объект культурного наследия. В дореволюционные времена здесь находился доходный дом Н. Н. Аджемова. В 1915 году дом реконструировал известный ростовский архитектор Артем Закиев. Здание приобрело черты знаменитого северного модерна. Этот стиль во многом определил, как в дальнейшем будет формироваться архитектурный облик исторической части Ростова-на-Дону. В 2014 году здание было полностью восстановлено по историческим чертежам.

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Здание, в котором расположен отель, – объект культурного наследия.

Харизматичный интерьер отеля гармонирует с его эффектным внешним обликом. За внутренне обустройство номеров, лобби, ресторана и других пространств отвечало бельгийское дизайн-бюро Hiram architecture intérieure. Отсюда яркое, утрировано европейское, эклектичное интерьерное решение, в котором узнаются черты неоклассики и ар-деко.

В «Mercure» 89 изысканно обставленных номеров. В каждом – уникальный, единственный в своем роде интерьер. 21 номер относится к категории «Привилегия», еще два – «Люкс». Три номера оборудованы для комфортного отдыха людей с ограниченными возможностями.

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Номер Люкс

Насладиться французской, интернациональной и русской кухнями гости могут в ресторане D’Adjemoff, расположенном на первом этаже отеля. Особые позиции в меню занимают донские специалитеты, приготовленные в соответствии с местными гастрономическими традициями.

В отеле можно организовать деловое мероприятие любого уровня. Бизнес-гостям предлагаются два небольших конференц-зала, вместимостью от 12 до 70 человек, с современным аудио- и видеооборудованием. Залы названы в честь знаменитых ростовчан, в свое время много сделавших для развития города. 

Зал «Андрей Байков» назван в честь главы города во второй половине XIX века, при котором в городе появились важные элементы инфраструктуры: тротуары, фонари, общественный транспорт. Этот зал вмещает 30 человек. 

Зал «Елпидифор Парамонов» получил название, благодаря известному ростовскому купцу и общественному деятелю. Здесь с комфортом размещается до 70 человек. 

Также в отеле есть услуги SPA и фитнес-центр с тренажерами.

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Вход в отель «Mercure», Ростов-на-Дону
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Вход в отель «Mercure», Ростов-на-Дону
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Спортзал, отель «Mercure», Ростов-на-Дону
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Бар, отель «Mercure», Ростов-на-Дону

«Mercure» полностью соответствует мировым стандартам гостеприимства и имеет уникальный опыт организации проживания спортсменов мирового уровня. Во время игр Лиги Чемпионов 2016/2017 в отеле размещались знаменитые футбольные команды Манчестер Юнайтед, Бавария Мюнхен, Атлетико Мадрид, Андерлехт, Аякс, ПСВ Эйндховен и Спарта Прага.

В период Чемпионата Мира по футболу-2018, который проходил в Ростов-на-Дону, здесь проживали сборные команды Швейцарии, Мексики, Саудовской Аравии, Хорватии и Японии. По итогам отель получил почетную благодарность от международной футбольной организации ФИФА.

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Из года в год «Mercure» выбирают деловые люди, почетные гости из-за рубежа, спортсмены и медиаперсоны. А еще молодые семьи и путешественники, которые ценят качественный отдых и безукоризненный сервис.

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