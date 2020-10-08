Загородный отель Pine River: отдых от города в самом сердце леса

Желание отдохнуть от городской суеты — естественная потребность жителей мегаполиса. Тишина, нетронутая природа, глоток свежего воздуха и возможность побыть наедине со своими мыслями — то, чего не хватает в повседневной жизни. Именно поэтому сейчас так популярны именно загородные направления, которые позволяют буквально за один уикенд набраться сил, восстановить душевное равновесие и вернуться полностью отдохнувшими.

Один из таких форматов уютного загородного отдыха предлагает отель Pine River. Он расположился среди живописного соснового леса, на просторах Калужской области, но всего в двух часах езды от Москвы. Это настоящий рай для гостей, приехавших за уединением. Ароматы хвойного леса, извилистые тропинки, ведущие к реке, прозрачный чистейший воздух, пение птиц и невероятные закаты и рассветы.

Концепция отеля построена на балансе между релаксационным и активным отдыхом. Здесь есть все для выходных в стиле романтик, теплых дружеских посиделок возле костра, семейного досуга и даже деловых встреч. Отель заботится о комфорте каждого гостя и предлагает высококлассный европейский сервис.