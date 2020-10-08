Загородный отель Pine River: отдых от города в самом сердце леса

Желание отдохнуть от городской суеты — естественная потребность жителей мегаполиса. Тишина, нетронутая природа, глоток свежего воздуха и возможность побыть наедине со своими мыслями — то, чего не хватает в повседневной жизни. Именно поэтому сейчас так популярны именно загородные направления, которые позволяют буквально за один уикенд набраться сил, восстановить душевное равновесие и вернуться полностью отдохнувшими.
Один из таких форматов уютного загородного отдыха предлагает отель Pine River. Он расположился среди живописного соснового леса, на просторах Калужской области, но всего в двух часах езды от Москвы. Это настоящий рай для гостей, приехавших за уединением. Ароматы хвойного леса, извилистые тропинки, ведущие к реке, прозрачный чистейший воздух, пение птиц и невероятные закаты и рассветы.
Концепция отеля построена на балансе между релаксационным и активным отдыхом. Здесь есть все для выходных в стиле романтик, теплых дружеских посиделок возле костра, семейного досуга и даже деловых встреч. Отель заботится о комфорте каждого гостя и предлагает высококлассный европейский сервис.
Комфортное размещение и разнообразие номеров
На территории отеля представлены различные типы номеров. Есть номера стандарт, семейные коттеджи, а также необычные шале и даже сферы с прозрачными стенами. Каждый из них имеет уникальный интерьер, передающий атмосферу этого места.
У каждого типа номеров своя изюминка. Например, изысканное шале имеет отдельную террасу с выходом на улицу — что может быть лучше встретить там рассвет за чашкой кофе? Летняя сфера с прозрачными стенами — маленький оазис спокойствия с потрясающим видом на лес. Семейные номера наполнены таким уютом и гармонией, да еще и собственной кухней, что гости чувствуют себя как дома и не хотят уезжать.
Нео Типи — самый необычный номер отеля
Отдельного внимания заслуживает номер Нео Типи — безусловный хит отеля. Уникальный номер со стеклянными стенами не имеет аналогов в мире. Расположен в самом сердце леса и готов принимать гостей в любое время года. Необычный номер создает ощущение, что он единственный в лесу, вдали от всей суеты и других людей. Можно наслаждаться лесом круглосуточно, смотреть на звезды прямо с кровати и провожать день золотым закатом.
Внутри, как всегда, все уютно и со вкусом. Интерьер выполнен в стиле fusion. Дизайнеры постарались с внутренним оформлением, чтобы обеспечить полное единение с природой и максимальный комфорт.
Чем заняться: масса вариантов досуга для каждого
Отель предлагает множество вариантов досуга для каждого гостя. Кому-то по душе провести день за гончарным кругом, а кто-то желает испытать себя в экстремальных активностях. Завершить вечер можно в банном комплексе или в ресторане с его авторской кухней.
Мастер-класс от потомственного гончара
Создать вручную чашку или тарелку из глины, обжечь ее и расписать как душе угодно. Такую арт-терапию предлагает гостям гончарная мастерская, расположенная в отеле. Под руководством опытного мастера и потомственного гончара Кирилла Зварича в руках учеников рождаются произведения искусства. Настоящий отдых для души! Такой вид досуга понравится и взрослым, и детям. Гостям рады предложить как индивидуальные, так и групповые занятия.
Конные прогулки для новичков и опытных наездников
Уверенно держаться в седле и ощущать, как ветер развевает волосы во время конной прогулки — наверно каждый хотя бы раз в жизни хотел это попробовать. Опытные инструкторы отеля позаботятся о безопасности каждого: будь то опытный наездник или только осваивающий азы конного спорта. В распоряжении гостей конюшня с полем для прогулок и закрытой площадкой для тренировок. Не хотите забираться верхом? Всегда можно просто пообщаться с лошадьми — это невероятно успокаивает.
Веревочные трассы любой сложности
Для любителей пощекотать нервы и ощутить мощный прилив адреналина отель приготовил экстремальные развлечения. Пройти самый сложный маршрут в веревочном парке — не каждому под силу. Это настоящая проверка на прочность и выносливость. Готовы ли вы к такому повороту? В любом случае инструкторы предложат различные трассы в зависимости от сложности и уровня подготовки, так что каждый найдет подходящий для себя маршрут. В том числе и дети.
Банный комплекс: очищение души и тела
Завершить день и смыть с себя всю усталость после активного отдыха поможет баня. В отеле есть банный комплекс с парилкой и небольшим бассейном. А в специальной зоне отдыха можно выпить травяного чая и порелаксировать. Для желающих совместить банные процедуры и посиделки с друзьями есть открытая веранда, где можно устроить барбекю-пати с бокалом вина.
Отдых у воды: сплав по реке и рыбалка
Отель Pine River расположился на берегу живописной реки Протвы. Что так успокаивает и расслабляет, как неспешное течение вод? Прогулки вдоль берега и зеркальная гладь воды заряжают энергией и дарят время побыть наедине со своими мыслями. Для тех, кто хочет разбавить эту идиллию нотками экстрима, отель предлагает устроить сплав по реке на байдарках. Ну и, конечно, здесь можно взять удочку и на рассвете отправиться на рыбалку. Отель предоставит весь необходимый инвентарь.
Прогулки на велосипедах и квадроциклах
Окрестности Pine River настолько красивы и фотогеничны, что хочется обойти буквально все. Гораздо удобнее сделать это на велосипедах. К услугам гостей прогулочные, спортивные, а также велосипеды-тандемы для всей семьи. Свежий воздух, вековые сосны и живописные маршруты — спутники каждой велопрогулки. Добавить прогулке больше драйва помогут квадроциклы, которые также можно взять в аренду. Экстремальная прогулка проходит по разным направлениям — поля, леса, холмы и даже небольшое бездорожье. Рядом всегда опытный инструктор.
Авторская охотничья кухня от шефа
Кухня ресторана — особое гастрономическое удовольствие. Меню создано по исконным русским традициям, где часть рецептов взята из старинных книг 18 века. На кухне используются только местные фермерские продукты с акцентом на сезонность. Хозяйничает здесь титулованный шеф-повар — Алексей Виноградов. Именно с подачи его авторской руки каждое блюдо ресторана выглядит так аппетитно и невероятно вкусно.
В 2020 году отель Pine River получил статус Travellers’ Choice по версии Tripadvisor. Такую награду отелю присуждают за высокие оценки и отзывы путешественников. Приезжайте и вы, чтобы оценить прекрасную ухоженную территорию, вкусную еду, интересные активности и высокий уровень сервиса.