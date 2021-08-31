Заполярный автограф: тест-драйв Subaru Forester Sport

От Мурманска до полуострова Средний – всего-то около 120 км, хотя расстояния здесь измеряются не километрами, а часами: после съезда с асфальта начинается старая грунтовка и из-за острых камней и рытвин, ухабов и бродов путь до конечной точки может занять совсем не то время, на которое рассчитываешь по навигатору. Впрочем, эта конечная точка зависит только от собственного желания и настроения – как правило, туристы останавливаются в кемпе или разбивают лагерь на живописном берегу Баренцова моря вблизи от источника или речки, ведь населенных пунктов (так же, как электричества и связи) здесь нет. Зато других примет – но не цивилизации, а военной истории – хватает. Если аккуратно объехать Средний по периметру (центр полуострова малопроходим), то первое, что замечаешь – памятник, обелиск и захоронения солдат, воевавших здесь с войсками вермахта во время боев в Заполярье. Еще дальше, уже в отдалении от берега стоит брошенная батарея с четырьмя внушительными 152-миллиметровыми артиллерийскими орудиями, под которыми сохранились подземные бункеры с жилыми и техническими комнатами.

Но все же главное на Среднем – красота суровой северной природы: тонкие березки с искривленными стволами, укутанная мхами и испещренная озерцами тундра, бескрайние поля вороники и иван-чая, топкие болотца, в которых золотом отливает спелая морошка. Наверное, самое фотогеничное место полуострова – скальные останцы «Два брата» (между прочим, древнее капище саамов) и Берег рыжих камней с примыкающим к нему галечным пляжем. Скульптором тут выступила сама природа – постоянная эрозия и прибой выточили из слоистых «заготовок» сад камней самых причудливых форм, размеров и оттенков, похожих то на людей, то на животных, то и вовсе на какой-то блинный торт.