Заполярный автограф: тест-драйв Subaru Forester Sport

От Мурманска до полуострова Средний – всего-то около 120 км, хотя расстояния здесь измеряются не километрами, а часами: после съезда с асфальта начинается старая грунтовка и из-за острых камней и рытвин, ухабов и бродов путь до конечной точки может занять совсем не то время, на которое рассчитываешь по навигатору. Впрочем, эта конечная точка зависит только от собственного желания и настроения – как правило, туристы останавливаются в кемпе или разбивают лагерь на живописном берегу Баренцова моря вблизи от источника или речки, ведь населенных пунктов (так же, как электричества и связи) здесь нет. Зато других примет – но не цивилизации, а военной истории – хватает. Если аккуратно объехать Средний по периметру (центр полуострова малопроходим), то первое, что замечаешь – памятник, обелиск и захоронения солдат, воевавших здесь с войсками вермахта во время боев в Заполярье. Еще дальше, уже в отдалении от берега стоит брошенная батарея с четырьмя внушительными 152-миллиметровыми артиллерийскими орудиями, под которыми сохранились подземные бункеры с жилыми и техническими комнатами.
Но все же главное на Среднем – красота суровой северной природы: тонкие березки с искривленными стволами, укутанная мхами и испещренная озерцами тундра, бескрайние поля вороники и иван-чая, топкие болотца, в которых золотом отливает спелая морошка. Наверное, самое фотогеничное место полуострова – скальные останцы «Два брата» (между прочим, древнее капище саамов) и Берег рыжих камней с примыкающим к нему галечным пляжем. Скульптором тут выступила сама природа – постоянная эрозия и прибой выточили из слоистых «заготовок» сад камней самых причудливых форм, размеров и оттенков, похожих то на людей, то на животных, то и вовсе на какой-то блинный торт.
Ну а полуостров Рыбачий вполне можно назвать «Святым Граалем» джиперов – это здесь находится мыс Немецкий, самая северная материковая точка России. Когда-то тут находилось обширное торжище, где русские купцы сбывали свой товар западно-европейским – их, изъяснявшихся на чужом языке и не разумеющих по-русски, называли «немцами», то есть «немыми». Именно красивейшие мысы – главное, ради чего стоит совершить весь этот долгий и непростой путь до Рыбачего. Например, скальный мыс Кекурский славен своими панорамными видами на всю округу, а обрывистый Большой Скорбеевский – пожалуй, одна из самых фотогеничных и инстаграмных точек всего Кольского полуострова. Наконец, мыс Цып-Наволок интересен своей погранзаставой, работающими радиостанцией и маяком – напротив него находится остров Большой Аникеев, на котором сохранились старинные автографы-граффити мореходов во всей Европы. Сегодня все желающие тоже могут оставить свой персональный росчерк на Рыбачем – уже протекторами автомобильных шин. Пусть он будет не таким долговечным – зато память о путешествии на край света, в точку, на которой заканчивается (или с которой начинается – смотря как считать) родина, гарантированно запомнится на всю жизнь.
Обновленный внедорожник Subaru Forester Sport
Дороги (вернее, направления) полуостровов Средний и Рыбачий – достойное испытание для любого внедорожника, ведь здешние ямы, камни и броды ежеминутно испытывают на прочность подвеску, тестируют клиренс и шины. Двигатель Subaru Boxer объемом 184 л.с., система интеллектуального привода SI-DRIVE с режимом Sport, адаптивный круиз-контроль, многофункциональный ЖК-дисплей и мультимедиа с интеграцией приложений Apple CarPlay и Android Auto превратят путь по гладким шоссе до Кольского полуострова в динамичную автопрогулку «с ветерком», а уже на Среднем и Рыбачем придется впору двухрежимный X-MODE с системой управления спуска на горных склонах.
Одной из уникальных особенностей Subaru Forester Sport стала инновационная система Driver Monitoring System, благодаря которой достигается полная кастомизация настроек под водителя – она сканирует лицо, приветствует, называя имя, автоматически регулирует зеркала, сиденья, аудио-систему и климат-контроль под заданные значения. А еще она оценивает состояние водителя, чтобы он внимательно следил за дорогой, не отвлекался и не засыпал – в случае выявления таких признаков раздается звуковой сигнал.
«Точка входа» к природным достопримечательностям полуостровов Средний и Рыбачий – заполярный Мурманск с его первым в мире атомоходом «Ленин», грандиозным монументом «Алеша» и гастрономическими ресторанами, где можно попробовать свежайших крабов, треску и икру морских ежей. Во время езды по улицам города точно пригодится система безопасности EyeSight с системами предупреждения о выезде из полосы, помощи при удержании в полосе движения, предупреждения о столкновении с автоматическим торможением, а также система отслеживания авто в слепых зонах. Новая же Front View Monitor-камера переднего обзора поможет при парковке авто даже на самой загруженной стоянке.