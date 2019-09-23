Здоровая спина – здоровая планета: сделай фото и помоги спасти природу

#ЗдороваяСпина_ЗдороваяПланета!

Именно с таким посылом бренд экологичных массажных ковриков Pranamat ECO проводит благотворительный челлендж в инстаграме. За каждоефото/видео спины после массажа на ковриках и подушках Pranamat ECO компания переведет Всемирному фонду дикой природы (WWF) 100/300рублей.

Спина после массажа на этом аксессуаре впечатляет: она ярко-алая и украшена орнаментом из отпечатков массажных «лотосов». Однако переживать не стоит: такой эффект – признак того, что массаж работает. Краснота скоро пройдёт, а бодрость, силы и отличное самочувствие останутся.

С болью в спине, усталостью или напряжением после рабочего дня сталкиваются 8 человек из 10. Но большинство не обращают внимания на эти симптомы и не спешат позаботиться о здоровье. Семья, работа,дом — лишнего времени и ресурсов просто нет. Одно из главных преимуществ массажа на Pranamat ECO — это возможность получать его каждый день, даже не выходя из дома. Результат ощущается с первых минут. Массажный комплект Pranamat ECO — качественный, стильный и экологичный. Им приятно пользоваться, массаж с ним быстро входит впривычку и становится частью здорового образа жизни.

Материалы, из которых сделан Pranamat ECO, подлежат вторичнойпереработке и не вредят ни природе, ни человеку, что подтверждается немецким сертификатом качества Oeko-tex. На все продукты гарантия 5 лет, что делает их еще ценнее для потребителя и для планеты.

За последний год Pranamat ECO удостоился трех наград в сфере экологиии осознанного потребления как лучший аксессуар для здоровья: LiveOrganic Awards, Green Awards и ECO BEST. Компания регулярно проводит челленджи и другие мероприятия, посвященные здоровому образу жизни и экологичному мышлению, сотрудничает с благотворительными фондами. В сентябре это челлендж #ЗдороваяСпина_ЗдороваяПланета Pranamat ECO и акция «Сумка в подарок». К каждому заказу компания дарит льняную экосумку, стильную альтернативу пластиковым пакетам. Тем самым бренд вносит свой вклад в решение проблемы чрезмерного использования пластика. Ведь в России ежегодно потребляют 26,5 млрд полиэтиленовых пакетов — таким количеством можно покрыть площадь в четыре Москвы!

Заказать просто: используйте промокод ECOBAG на сайте www.pranamateco.ru.

Будьте ЭКО с Pranamat ECO!