Зеленая экосистема для дома: мастерская растений Heis.Plant

Если вам до сих пор кажется, что у соседей трава зеленее, возможно, пора озеленить свой дом – и сделать это стильно и минималистично. А если заводить собаку или кошку вы до сих пор не готовы, возможно, настало время сделать своим домашним питомцем симпатичного зеленого друга.
Проект Heis.Plant— экосистемы с живыми растениями внутри. Такие экосистемы стойки ко внешним факторам, сквозняку или низкой влажности, недостатку внимания со стороны владельцам и к любопытным домашним животным. Это идеальный выбор для тех, кто вечно в движении — экосистемы требуют полива раз в 2-6 месяцев и способны выжить даже у самого забывчивого и занятого жителя города.
Основатель мастерской — молодой человек Юрий Василенко, агроном по образованию, который решил воплотить весь свой накопленный опыт в растениеводстве в нечто созидательное и наполненное. Спустя нескольких лет работы в крупных цветочных компаниях Юрий создал проект HEIS, цель которого вполне прозаичная — воодушевить людей на покупку растений.
Идея создания закрытых экосистем пришла Юрию во время очередной командировки в Европу. На оптовой цветочной базе он увидел стеклянные банки с гиацинтами внутри и подумал: почему бы не попробовать создавать похожие композиции, но с декоративно-лиственными растениями. В России на рынке подобного продукта тогда не было.
Спустя год Юрий открыл свою мастерскую на Бережковской набережной, в арт-кластере на территории бывшего завода. Теперь здесь идет вся работа над продукцией HEIS, находится шоурум бренда и здесь же регулярно проводятся мастер-классы для всех, кто желает создать свою экосистему самостоятельно.
Проект HEIS отличает особая щепетильность к качеству товаров и каждой маленькой детали. Все растения, которые используются в мастерской, закупаются у лучших европейских оптовиков. Перед высадкой они выдерживаются, осматриваются на предмет вредителей и при необходимости обрабатываются. Адаптационный период проходят и готовые экосистемы — каждая банка выстаивается под светом минимум неделю, чтобы растение смогло полностью приспособиться к новым условиям.
Само стекло для резервуаров проект закупает у четырех разных поставщиков, как зарубежных, так и отечественных. Последняя новинка бренда – ваза для проращивания косточек — выдувается лично мастером-стеклодувом. Часть стеклянных бутылок и пробок завозится в Нидерландах и Италии.
Этой осенью у бренда появился еще один продукт, который стоит внимания — экосистема в разобранном виде. Это небольшая коробочка, в которой все компоненты разложены по пакетам, на них есть наклейки, где написано, что внутри и зачем это нужно. Клиент получает мох, камни, уголь, торф, песок, кору, стеклянный резервуар с пробкой, кисточку, хлопковые перчатки и, конечно же, само растение — кофе арабика. Создатели позаботились и выбрали самое неприхотливое и устойчивое растение, которое способно перенести доставку из Москвы во Владивосток в закрытых условиях. В комплект также входит полная инструкция, чтобы каждый смог самостоятельно из разных частей создать экосистему. Такой набор может стать идеальным подарком, позволит отлично провести время и освоить принцип создания экосистем.
Основатель HEIS Юрий уверен, что создание экосистем своего рода медитация, заземление и возможность вернуться к себе, отключиться от внешнего стресса. А результат такого созидания может еще долго радовать, почти ничего не требуя взамен.
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Возможно, для полной гармонии дома вам (или вашим знакомым) не хватает миниатюрного фикуса, экстравагантной монстеры или скромного филодендрона. Выбрать себе растение (или экосистему) можно на сайте мастерской Heis. А еще у них очень красивый Инстаграм!