Зеленая экосистема для дома: мастерская растений Heis.Plant

Основатель мастерской — молодой человек Юрий Василенко, агроном по образованию, который решил воплотить весь свой накопленный опыт в растениеводстве в нечто созидательное и наполненное. Спустя нескольких лет работы в крупных цветочных компаниях Юрий создал проект HEIS, цель которого вполне прозаичная — воодушевить людей на покупку растений.

Идея создания закрытых экосистем пришла Юрию во время очередной командировки в Европу. На оптовой цветочной базе он увидел стеклянные банки с гиацинтами внутри и подумал: почему бы не попробовать создавать похожие композиции, но с декоративно-лиственными растениями. В России на рынке подобного продукта тогда не было.

Спустя год Юрий открыл свою мастерскую на Бережковской набережной, в арт-кластере на территории бывшего завода. Теперь здесь идет вся работа над продукцией HEIS, находится шоурум бренда и здесь же регулярно проводятся мастер-классы для всех, кто желает создать свою экосистему самостоятельно.

Проект HEIS отличает особая щепетильность к качеству товаров и каждой маленькой детали. Все растения, которые используются в мастерской, закупаются у лучших европейских оптовиков. Перед высадкой они выдерживаются, осматриваются на предмет вредителей и при необходимости обрабатываются. Адаптационный период проходят и готовые экосистемы — каждая банка выстаивается под светом минимум неделю, чтобы растение смогло полностью приспособиться к новым условиям.

Само стекло для резервуаров проект закупает у четырех разных поставщиков, как зарубежных, так и отечественных. Последняя новинка бренда – ваза для проращивания косточек — выдувается лично мастером-стеклодувом. Часть стеклянных бутылок и пробок завозится в Нидерландах и Италии.