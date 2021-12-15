Женские подарки на Новый год: большая подборка идей

Новогодние праздники на носу! К ним готовятся даже в зоопарках. Например, в Лондоне сурикатам преподнесли адвент-календарь, который они сразу же вскрыли, пингвины отправили письма Санта-Клаусу, а обезьянку порадовали подарками, спрятанными в рождественских носках.
Если вы до сих пор не задумались, что будете дарить своим подругам, мамам, возлюбленным и другим девушкам на новогодние праздники, то вы уже рискуете в последний момент купить что-нибудь бесполезное и безвкусное. Совсем как подарки хитрых пауков-рыболовов, которые вручают своим возлюбленным фальшивые подарки вроде кусочков растений или засушенных оболочек насекомых – и, конечно, не пользуются потом благосклонностью.
Спешим на помощь с длинным списком полезных и неожиданных подарков на любой вкус и бюджет для женщин и девушек – в нашей подборке вы точно найдете, чем порадовать своих близких.
Упрощаем жизнь с мультиваркой-скороваркой
Мультиварка-скороварка — электрический прибор с герметично закрывающейся крышкой и специальным клапаном для спуска давления. Пища в нем готовится под давлением, что сокращает время приготовления в несколько раз.
Управлять мультиваркой-скороваркой Tefal Turbo Cuisine можно с помощью всего одной кнопки, а дисковая технология нагрева обеспечит точный выбор температуры и равномерный нагрев по всей поверхности чаши, гарантируя быстрое и эффективное приготовление любого блюда.
Чаша мультиварки сделана из специального сплава, что позволяет дольше противостоять коррозии и механическим повреждениям. Благодаря ее сферической форме вкус блюд получается как из русской печи, а 10 режимов готовки позволят регулярно подавать к столу самые разные блюда (и не так сильно заморачиваться с их приготовлением).
Остановись, мгновенье! Камера моментальной печати
Минималистичный дизайн, стильные цвета, инновационные функции, фильтры, рамки, зеркальце для селфи – с такой камерой творчеству не будет предела! Главным отличием новой камеры моментальной печати Instax mini LiPlay от других моделей является возможность воспроизвести звук. Теперь воспоминания на фотокарточках будут говорить! Все просто – печатаем фотокарточку с QR-кодом, наводим камеру смартфона на снимок и слушаем все, что происходило в тот самый момент.
А вот еще несколько фактов о камере (и доводов в ее пользу как идеального новогоднего подарка):
- Самая миниатюрная и легкая модель среди линейки Instax (всего 255 г, для сравнения – Instax mini 9 весит 355 г);
- Гибридные свойства (можно выбрать фото для печати, использовать фильтр или рамку);
- Новинку Instax mini LiPlay можно использовать как принтер – просто выбираем любую сохраненную на смартфоне фотографию и через Bluetooth отправляем ее на печать.
- Доступная цена – 14 990 руб.
Тепло и празднично: новогодний свитер и вязаные аксессуары
По-настоящему теплым подарком на зимние праздники будет уютный новогодний свитер в сочетании с вязаными аксессуарами. Этнические узоры вязаных изделий придадут ощущение праздника и останутся в памяти приятными эмоциями и воспоминаниями. Скандинавские узоры – ДНК бренда FINN FLARE.
Новогодняя коллекция уютных джемперов и теплых аксессуаров украшена узорами с оленями, снежинками, елями и горными пиками. Особенно чуткие представители прекрасного пола оценят вязку ручной работы и качественный состав, который согреет морозными вечерами. Широкий ассортимент новогодней коллекции теплых изделий с праздничными узорами представлен во всех магазинах FINN FLARE и на официальном сайте.
Не забывать заботиться о себе: бьюти-набор
Уникальный бьюти-сет Braun Silk-épil 9 Flex позаботится о лице и теле и подарит идеальную гладкость и мягкость кожи. В бьюти-сет, помимо эпилятора, входят бритвенная насадка, насадка для удаления нежелательных волос на лице, насадка-триммер, а также уходовые насадки: щеточка для пилинга тела, щеточка для пилинга лица FaceSpa, очищающая щеточка для лица FaceSpa для чувствительной кожи и косметический спонж.
Набор высоко оценит любая женщина благодаря многофункциональности и стильному дизайну устройств.
Ароматный уют: новогодние свечи
Бренд нишевой парфюмерии Flame Moscow представил лимитированную коллекцию в преддверии новогодних праздников. Линейка поделена на две части: Wood и Northern Lights.
Первая включает красочные свечи в цветном стекле с деревянным фитилем. Они не только наполнят дом приятным ароматом, но и будут потрескивать при горении, создавая уютное настроение.
Northern Lights, напротив же, – холодные, снежные, по-настоящему зимние свечи. Вдохновленные морозными пейзажами, они представлены в фигурном стекле и напоминают ледяные фигуры. Свечи из лимитированной линейки помогут дополнить интерьер, создать праздничное настроение и решить вопрос с подарками для близких, друзей и коллег.
Домашний помощник: робот-пылесос
Согласно исследованию института Research Now, в среднем в неделю мы тратим три часа и пять минут на уборку своей квартиры. ПРостая математика: в 2021 году была 51 полная неделя. В 2022 их будет 52. С помощью нехитрых подсчетов становится понятно, что многих из нас в этом году ждёт 6 суток уборки своего уютного гнёздышка, а в 22-м — почти неделя. Не лучше ли делегировать эту задачу кому-то другому,
Например, робота-пылесоса iBoto, с которым можно не беспокоиться за следы на полу в слякотное время года, шерсть от домашних животных и конфетти после новогодней вечеринки. С таким гаджетом чистый пол быстро станет нормой жизни, а у вас освободиться время для себя и семьи (а его слишком много никогда не бывает). На сайте можно выбрать модель на любой вкус и бюджет.
«Живите жизнь, а уборкой займусь я», — утверждает робот-пылесос iBoto. И мы советуем к нему прислушаться!
Здоровый сон – залог хорошего дня!
Во сне мы строим свои миры и воздушные замки, но что, если в это же время мы можем менять и собственную реальность?
С подушками Blue Sleep Memory оздоровительный эффект сна сохранится на весь день: ортопедическая форма подушки из специальной пены создана валиками разной высота. Именно такая форма обеспечивает естественное положение головы во время сна и уменьшает нагрузку на плечи. Изгиб подушки мягко повторяет контуры головы и плечевого отдела, что способствует быстрому расслаблению и снимает обратное давление с шейного отдела позвоночника. С такой подушкой можно быстрее заснуть и легче проснуться – и выражение «уснуть, коснувшись головой подушки» перестанет казаться преувеличением.
Для подушки уже создали уникальную и красивую упаковку в виде тубуса, так что она идеально подойдет для креативного (и полезного) подарка вашим близким.
Отдых с заботой о природе: Умные купальники
Ирина Рубинштейн, основательница бренда Умных Купальников Rodasoleil, предложила новый подход к пляжному отдыху – купальники, которые защитят и их обладательниц, и природу. Благодаря инновационным разработкам ткань купальника работает как крем от загара SPF30-35. Именно поэтому большинство моделей закрывают зону декольте - в первую очередь подверженную возрастным изменения и агрессивному воздействию солнца - а так же плечи и даже руки. При этом загар мягко ложится насквозь через ткань, без ожогов, покраснений, аллергии и шелушения.
Всего за 4 года купальники стали популярны в 18 странах мира и сейчас их можно найти почти во всех городах России. Они даже стали экспонатом Третьяковской галереи как предмет современного искусства!
Главная миссия RoDaSoleil — защита окружающей среды. За 4 года существования компании в океаны не попало более 500 тонн химических кремов для загара, опасных для морских жителей и коралловых рифов.
Смартфон-раскладушка: новое осмысление старых тенденций
Телефоны-раскладушки снова стали незаменимым аксессуаром для всех модников: стильный и компактный Samsung Galaxy Z Flip3 подчеркнет индивидуальность владельца и поможет ему общаться и снимать фото и видео без штатива.
Передовые функции камеры и необычный форм-фактор позволяют делать селфи, просто установив приоткрытый смартфон на любую плоскую поверхность, а чтобы запечатлеть мимолетное событие, достаточно дважды нажать на кнопку включения сложенного Galaxy Z Flip3. Высокая частота обновления экрана 120 Гц делает прокрутку лент соцсетей и просмотр контента суперплавными.
Опасаетесь, что складной смартфон окажется слишком хрупким для путешествий? Ничего подобного: инженеры Samsung уделяли особое внимание защите гаджетов нового поколения от повреждений. Поэтому Z Flip3 не боится воды – он получил самую высокую степень защиты IPX8 и подходит для использования в различных погодных условиях. Корпус устройств укреплен сверхпрочным армированным алюминием, а стекло защищено от царапин и случайных капель. Более того, структура стекла основного экрана смартфона стала на 80% более износостойкой, чем в прошлых моделях складных устройств. Благодаря всему этому смартфон подходит для постоянного использования и справится с любыми задачами.
Уборка без химии: компактный пароочиститель
Превосходное бюджетное решение для уборки без использования чистящих средств: компактный пароочиститель от Kärcher SC 2 Deluxe EasyFix со светодиодным индикатором рабочих режимов подойдет для очистки всех твердых поверхностей в доме, будь то полы, зеркала, кухонная столешница и многое другое.
При тщательной очистке новым пароочистителем Kärcher вы избавите свою квартиру от вирусов и распространенных в быту бактерий на твердых поверхностях. Инновационный светодиодный индикатор кольцевой формы, размещенный на ручке аппарата SC 2 Deluxe EasyFix, постоянно отображает его состояние и подсказывает хозяйке: красное свечение – разогрев, а зеленое – готов к работе.
Все входящие в комплект пароочистителя принадлежности могут храниться в специальном длинном чехле или закрепляться непосредственно на корпусе аппарата – удобно и компактно.
Насадка для пола EasyFix оснащена шарниром, облегчающим выполнение работ, и имеет пластинчатую подошву, гарантирующую превосходные результаты уборки. Микроволоконная салфетка для пола легко устанавливается на насадке при помощи липучки и быстро снимается без контакта с грязью. Широкий ассортимент принадлежностей позволяет решать самые разнообразные задачи уборки – очищать керамическую плитку в ванной, плиту и вытяжку на кухне и так далее. При этом аппарат способен даже удалять стойкие загрязнения из тонких щелей и стыков!
Тропики для волос: гамма новых средств с манго
Манго сорта Mangiferaindica L., произрастающее в Карибском бассейне, культивируется традиционным методом. Масло манго получают методом холодного отжима из высушенных на солнце косточек плода; оно питает и восстанавливает целостность гидролипидной пленки, не утяжеляя волосы.
Обновленная серия косметики для волос Klorane с манго включает в себя шампунь, бальзам-ополаскиватель, маску и двухфазное масло.
- Шампунь: питает и придает сияние сухим волосам, не утяжеляя их. Насыщенные питательными веществами и защищённые от пересушивания, волосы становятся шелковистыми, мягкими и блестящими. Состоит из натуральных ингредиентов.
- Бальзам-ополаскиватель распутывает, питает и защищает сухие волосы, не утяжеляя их. Волосы становятся увлажненными, блестящими и хорошо укладываются.
- Питательная маска восстанавливает стержень волоса, не утяжеляя, чтобы волосы надолго оставались увлажненными и сияющими.
- Масло – Эликсир красоты, двухфазное натуральное масло манго интенсивно питает волосы по всей длине, не утяжеляя их. Волосы защищены от агрессивных внешних воздействий и солнечных лучей.
Про природу тоже не забыли: упаковка средств на 100% состоит из переработанного пластика, подлежащего последующей переработке.
Салонная укладка не выходя из дома: автоматический стайлер
С инновационным автокерлером Philips SenseIQ процесс укладки больше не будет долгим и трудоемким. Он позволяет создавать совершенно разные прически: от упругих частых кудряшек до романтических легких волн одним нажатием кнопки. Чтобы получить упругий локон, необходимо всего лишь отделить прядь и поместить ее в прибор. Специальные направляющие сами «засасывают» ее внутрь, равномерно распределяют по рабочей поверхности и через несколько секунд превращают в роскошную голливудскую волну.
Ни одна укладка не будет красиво смотреться на безжизненных и поврежденных волосах, поэтому устройство оснащено уникальной технологией SenseIQ. Она подбирает оптимальную температуру завивки в зависимости от состояния ваших волос таким образом, чтобы они не перегревались.
Автоматический стайлер обладает уникальной открытой конструкцией камеры для локонов, которая обеспечивает абсолютную безопасность использования – вы можете быть уверены, что прядь никогда не застрянет внутри прибора.
Кроме того, что устройство безопасно в использовании и прекрасно справляется со своей работой, оно обладает очень стильным дизайном. Идеально впишется в любую ванную комнату или интерьер туалетного столика.