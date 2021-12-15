Женские подарки на Новый год: большая подборка идей

Новогодние праздники на носу! К ним готовятся даже в зоопарках. Например, в Лондоне сурикатам преподнесли адвент-календарь, который они сразу же вскрыли, пингвины отправили письма Санта-Клаусу, а обезьянку порадовали подарками, спрятанными в рождественских носках.

Если вы до сих пор не задумались, что будете дарить своим подругам, мамам, возлюбленным и другим девушкам на новогодние праздники, то вы уже рискуете в последний момент купить что-нибудь бесполезное и безвкусное. Совсем как подарки хитрых пауков-рыболовов, которые вручают своим возлюбленным фальшивые подарки вроде кусочков растений или засушенных оболочек насекомых – и, конечно, не пользуются потом благосклонностью.

Спешим на помощь с длинным списком полезных и неожиданных подарков на любой вкус и бюджет для женщин и девушек – в нашей подборке вы точно найдете, чем порадовать своих близких.