Жизнь есть сон? Почему так важно хорошо спать

Цикл сна и бодрствования – одна из важнейших особенностей человеческой биологии. Именно он помог нам приспособиться к жизни на вращающейся планете с ее бесконечной сменой дня и ночи. Не случайно Нобелевская премия в области медицины за 2017 год была присуждена трем ученым, которые в 1980–1990-х годах выявили в наших клетках «молекулярные часы», отвечающие за синхронизацию человеческого организма с солнцем. Когда этот суточный ритм ломается, у нас возникают серьезные проблемы – диабет, неполадки в сердечно-сосудистой системе и раннее старческое слабоумие.



Есть и другие свидетельства того, что сон крайне нужен для поддержания здоровой иммунной системы, температуры тела и артериального давления. Если сна недостаточно, мы не можем успешно контролировать настроение или быстро восстанавливаться после травм. Возможно, сон для нас даже важнее пищи; животные, лишенные сна, умирают быстрее, чем от голода, отмечает Стивен Локли, врач из центра медицины Brigham and Women’s Hospital.

А знаете, что самое замечательное в волшебном процессе сна? То, что мозг во время сна может работать независимо от наличия или отсутствия внешних раздражителей. Совсем как художник, устроившийся в тайной студии. Во сне, точнее в первый период быстрого сна, наш самый сложный и совершенный инструмент, известный миру, свободен делать и видеть что пожелает. Для мозга это, можно сказать, время игр. Некоторые ученые полагают, что именно на стадии быстрого сна мы становимся особенно умными, проницательными, творческими и свободными. Сон – время, когда мы по-настоящему живем.