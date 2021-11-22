Жизнь есть сон? Почему так важно хорошо спать

Цикл сна и бодрствования – одна из важнейших особенностей человеческой биологии. Именно он помог нам приспособиться к жизни на вращающейся планете с ее бесконечной сменой дня и ночи. Не случайно Нобелевская премия в области медицины за 2017 год была присуждена трем ученым, которые в 1980–1990-х годах выявили в наших клетках «молекулярные часы», отвечающие за синхронизацию человеческого организма с солнцем. Когда этот суточный ритм ломается, у нас возникают серьезные проблемы – диабет, неполадки в сердечно-сосудистой системе и раннее старческое слабоумие.
Есть и другие свидетельства того, что сон крайне нужен для поддержания здоровой иммунной системы, температуры тела и артериального давления. Если сна недостаточно, мы не можем успешно контролировать настроение или быстро восстанавливаться после травм. Возможно, сон для нас даже важнее пищи; животные, лишенные сна, умирают быстрее, чем от голода, отмечает Стивен Локли, врач из центра медицины Brigham and Women’s Hospital.
А знаете, что самое замечательное в волшебном процессе сна? То, что мозг во время сна может работать независимо от наличия или отсутствия внешних раздражителей. Совсем как художник, устроившийся в тайной студии. Во сне, точнее в первый период быстрого сна, наш самый сложный и совершенный инструмент, известный миру, свободен делать и видеть что пожелает. Для мозга это, можно сказать, время игр. Некоторые ученые полагают, что именно на стадии быстрого сна мы становимся особенно умными, проницательными, творческими и свободными. Сон – время, когда мы по-настоящему живем.
Сейчас нарушения сна в основном связаны с распространением электрического освещения, а также телевизоров, компьютеров и смартфонов. Да и сон многим людям теперь видится лишь помехой, препятствующей нашей деятельности и развлечениям. Еще Томас Эдисон, изобретатель лампочки, говорил: «Сон – это абсурд, дурная привычка». И мы с этим в корне не согласны. А вместе с нами не согласны ребята из компании Blue Sleep, которые посвятили свой труд тому, чтобы сделать наш сон здоровее и качественнее.
История Blue Sleep началась с бессонницы. Ей страдал основатель компании, Марк Хамильфорд (между прочим, сейчас в развитых странах бессонница достигла масштабов эпидемии). Прежде чем идти к врачу, он решил попробовать немедицинские методы расслабления и начал с новой кровати. Марк, с присущей британским бизнесменам тщательностью, изучал типы матрасов, пока не обнаружил лучшую модель – гибридную, сочетающую пружины и пенный наполнитель. Из неприятного была только цена и ещё необходимость ехать в магазин, чтобы выбрать матрас. Пытаясь решить эти проблемы, Марк наткнулся на компании, работающие по схеме bed in a box: торговля онлайн; только одна, но оптимальная модель в продаже; доставка в компактной упаковке. Идея ему настолько понравилась, что он не только обновил своё спальное место, но и основал собственную компанию.
Blue Sleep работает в России с 2017 года. Создатели взяли концепцию bed in a box и применили её к нашим реалиям. На данный момент в магазине есть уже четыре высококлассных модели матрасов, которые обеспечивают отличную поддержку всего тела, вне зависимости от того, выберете ли вы гибридную модель с микропружинами или беспружинные модели. Все они сочетают в себе лучшие качества пружинно-пенных и пенных матрасов. Заказ в компании принимают онлайн, а для желающих тестировать всё на себе Blue Sleep открыли в Москве уютные шоу-румы (у них в гостях можно поваляться на фирменных матрасах и решить, нужен ли вам такой). В компании настолько уверены в качестве собственной продукции, что покупателям предоставляют возможность бесплатно вернуть матрас в течение 100 дней после покупки.
Не матрасами едиными: Blue Sleep выпускают также подушки, которые идеально дополняют гибридные матрасы и заботятся о шейном отделе позвоночника, и уютный текстиль для дома в стиле smart casual – яркие краски и сдержанные пастельные тона, легкая небрежность в декоре, экологичные ткани и простые образы, а также инновационные технологии.
Можно пойти и прямо сейчас улучшить свою жизнь через качественный сон и отдых. Ассоциативный ряд прост: хороший сон – лучше качество жизни – достижение целей – счастливый человек!
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