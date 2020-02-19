Жизнь в стиле эко: путь к осознанному потреблению с ACORN

Человечество уже давно неразумно использует пластик: мы набираем на кассе магазинов множество полиэтиленовых пакетов, которые разлагаются сотни лет (или не разлагаются вовсе); выбрасываем мимо урны — на землю или в воду — две трети окурков, которые потом распадаются на микропластик; заходя в рестораны быстрого питания берем «кофе с собой», даже не подозревая, что внутри, казалось бы, картонного стаканчика, находится тонкий слой пластика — чтобы не протекало.

Неравнодушные к природе все больше склоняются к концепции осознанного потребления — ищут золотую середину между обычным потреблением и отказом от материальных благ. Для этого не нужно становиться аскетом и впадать в крайности — большинство просто пытается сократить свое потребление пластика, воды и света, желая сберечь земные ресурсы и не навредить планете. Вместе с интернет-магазином ACORN поведуем вам о нетрудных и приятных вещах, которые позволят прийти к осознанному потреблению.

На самом деле отказ от одноразового пластика не так уж и сложен — конечно, не во всех аспектах жизни в большом городе, но во многих. Например, одноразовые пакеты можно с легкостью заменить на хлопковые или льняные сумки, которые помимо очевидной натуральности обладают большей грузоподъемностью и износостойкостью. К тому же подобные сумки-шопперы могут быть крайне стильными — и речь даже не о том, что все будут знать о вашем неравнодушии к экологическим проблемам планеты, а просто о симпатичном дизайне, не сравнимом с полиэтиленовыми пакетами. В ассортименте ACORN присутствуют следующие товары, помогающие уменьшить потребление пластика при походе в магазин: