Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Калейдоскоп
партнёрский материал

Жизнь в стиле эко: путь к осознанному потреблению с ACORN

Промо
19 февраля 2020
IMG_2445.jpg
Вместе с магазином натуральных товаров поведаем о том, какие вещи помогут сделать жизнь чище.

Постоянное изменение окружающего мира — бесспорная аксиома, упоминать о которой — моветон. Тем не менее, важно знать о положительных и отрицательных сторонах изменений. Чтобы понимать свое влияние и влияние общества на жизнь планеты, надо трезво оценивать ее текущее состояние — мы тонем в пластике. Некогда великое изобретение стало настоящим проклятьем нашей планеты из-за халатного отношения к плохоразлагающемуся ресурсу: оно губит и флору, и фауну — на земле и под водой. Частицы микропластика при этом присутствуют повсеместно — даже в воздухе.

westminster-717846_1280.jpg
Читайте такжеМикропластмассовый мир победил: частицы пластика найдены даже в воздухе

Человечество уже давно неразумно использует пластик: мы набираем на кассе магазинов множество полиэтиленовых пакетов, которые разлагаются сотни лет (или не разлагаются вовсе); выбрасываем мимо урны — на землю или в воду — две трети окурков, которые потом распадаются на микропластик; заходя в рестораны быстрого питания берем «кофе с собой», даже не подозревая, что внутри, казалось бы, картонного стаканчика, находится тонкий слой пластика — чтобы не протекало.

Неравнодушные к природе все больше склоняются к концепции осознанного потребления — ищут золотую середину между обычным потреблением и отказом от материальных благ. Для этого не нужно становиться аскетом и впадать в крайности — большинство просто пытается сократить свое потребление пластика, воды и света, желая сберечь земные ресурсы и не навредить планете. Вместе с интернет-магазином ACORN поведуем вам о нетрудных и приятных вещах, которые позволят прийти к осознанному потреблению.

На самом деле отказ от одноразового пластика не так уж и сложен — конечно, не во всех аспектах жизни в большом городе, но во многих. Например, одноразовые пакеты можно с легкостью заменить на хлопковые или льняные сумки, которые помимо очевидной натуральности обладают большей грузоподъемностью и износостойкостью. К тому же подобные сумки-шопперы могут быть крайне стильными — и речь даже не о том, что все будут знать о вашем неравнодушии к экологическим проблемам планеты, а просто о симпатичном дизайне, не сравнимом с полиэтиленовыми пакетами. В ассортименте ACORN присутствуют следующие товары, помогающие уменьшить потребление пластика при походе в магазин:

  • сумки-шопперы разных размеров;
  • авоськи (изготовленные слепыми и инвалидами-колясочниками);
  • хлопковые мешочки для фруктов и овощей.

Следите за новинками ACORN в Instagram и на «Ламбада-маркет».

Основательница ACORN признается, что переход к осознанному потреблению в быту не так сложен и, помимо этого, может придать особый уют вашему дому. Для этого она запустила в своем магазине множество качественных авторских вещей, которыми можно наслаждаться долгие месяцы и годы, а впоследствии, когда срок их службы закончится, они не навредят природе. В их числе:

  • авторские деревянные украшения с ручной росписью;
  • разделочные доски из дуба;
  • детские игрушки из натуральных материалов;
  • макраме и декор для дома;
  • авторские керамические изделия;
  • джутовые корзины и губки для мытья посуды;
  • льняные полотенца;
  • бамбуковые хозяйственные щетки.

Ассортимент магазина постоянно пополняется новинками благодаря работам частных мастеров, воплощающих идеи осознанного потребления в бытовые вещи. На сегодняшний день в числе товаров присутствуют:

  • многоразовые складные стаканчики для напитков навынос;
  • бамбуковые зубные щетки;
  • мочалки из люфы и конопли;
  • натуральное мыло ручной работы разных видов — для тела, стирки, мытья посуды, фруктов и овощей, животных;
  • многоразовые ушные и косметические палочки в чехлах;
  • натуральные ароматические свечи из соевого, кокосового или пчелиного воска;
  • соли для ванн и скарбы для тела.
/upload/iblock/35b/35bc07614f1822cd8aaafa9c8e83495f.jpg
Читайте такжеПластик: проклятье мирового океана

Основательница магазина натуральных товаров хотела бы, чтобы люди постепенно переходили от количества к качеству, к натуральным вещам и труду частных мастеров, к идее качественного минимализма. Если вы задумывались о природе, осознанном потреблениии и о том какой мир вы оставите после себя, вы можете ознакомиться с продукцией ACORN и материалами National Geographic, посвященными отказу от пластика.