Жизнь в стиле эко: путь к осознанному потреблению с ACORN

Постоянное изменение окружающего мира — бесспорная аксиома, упоминать о которой — моветон. Тем не менее, важно знать о положительных и отрицательных сторонах изменений. Чтобы понимать свое влияние и влияние общества на жизнь планеты, надо трезво оценивать ее текущее состояние — мы тонем в пластике. Некогда великое изобретение стало настоящим проклятьем нашей планеты из-за халатного отношения к плохоразлагающемуся ресурсу: оно губит и флору, и фауну — на земле и под водой. Частицы микропластика при этом присутствуют повсеместно — даже в воздухе.
Человечество уже давно неразумно использует пластик: мы набираем на кассе магазинов множество полиэтиленовых пакетов, которые разлагаются сотни лет (или не разлагаются вовсе); выбрасываем мимо урны — на землю или в воду — две трети окурков, которые потом распадаются на микропластик; заходя в рестораны быстрого питания берем «кофе с собой», даже не подозревая, что внутри, казалось бы, картонного стаканчика, находится тонкий слой пластика — чтобы не протекало.
Неравнодушные к природе все больше склоняются к концепции осознанного потребления — ищут золотую середину между обычным потреблением и отказом от материальных благ. Для этого не нужно становиться аскетом и впадать в крайности — большинство просто пытается сократить свое потребление пластика, воды и света, желая сберечь земные ресурсы и не навредить планете. Вместе с интернет-магазином ACORN поведуем вам о нетрудных и приятных вещах, которые позволят прийти к осознанному потреблению.
На самом деле отказ от одноразового пластика не так уж и сложен — конечно, не во всех аспектах жизни в большом городе, но во многих. Например, одноразовые пакеты можно с легкостью заменить на хлопковые или льняные сумки, которые помимо очевидной натуральности обладают большей грузоподъемностью и износостойкостью. К тому же подобные сумки-шопперы могут быть крайне стильными — и речь даже не о том, что все будут знать о вашем неравнодушии к экологическим проблемам планеты, а просто о симпатичном дизайне, не сравнимом с полиэтиленовыми пакетами. В ассортименте ACORN присутствуют следующие товары, помогающие уменьшить потребление пластика при походе в магазин:
- сумки-шопперы разных размеров;
- авоськи (изготовленные слепыми и инвалидами-колясочниками);
- хлопковые мешочки для фруктов и овощей.
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Основательница ACORN признается, что переход к осознанному потреблению в быту не так сложен и, помимо этого, может придать особый уют вашему дому. Для этого она запустила в своем магазине множество качественных авторских вещей, которыми можно наслаждаться долгие месяцы и годы, а впоследствии, когда срок их службы закончится, они не навредят природе. В их числе:
- авторские деревянные украшения с ручной росписью;
- разделочные доски из дуба;
- детские игрушки из натуральных материалов;
- макраме и декор для дома;
- авторские керамические изделия;
- джутовые корзины и губки для мытья посуды;
- льняные полотенца;
- бамбуковые хозяйственные щетки.
Ассортимент магазина постоянно пополняется новинками благодаря работам частных мастеров, воплощающих идеи осознанного потребления в бытовые вещи. На сегодняшний день в числе товаров присутствуют:
- многоразовые складные стаканчики для напитков навынос;
- бамбуковые зубные щетки;
- мочалки из люфы и конопли;
- натуральное мыло ручной работы разных видов — для тела, стирки, мытья посуды, фруктов и овощей, животных;
- многоразовые ушные и косметические палочки в чехлах;
- натуральные ароматические свечи из соевого, кокосового или пчелиного воска;
- соли для ванн и скарбы для тела.
Основательница магазина натуральных товаров хотела бы, чтобы люди постепенно переходили от количества к качеству, к натуральным вещам и труду частных мастеров, к идее качественного минимализма. Если вы задумывались о природе, осознанном потреблениии и о том какой мир вы оставите после себя, вы можете ознакомиться с продукцией ACORN и материалами National Geographic, посвященными отказу от пластика.