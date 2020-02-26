Жизнь в стиле эко: стабилизированный мох – свежий виток декорационного оформления

Большие компании перед ответственным мероприятием или выставкой хотят удивить гостей чем-то новым и особенным. Одним из способов оставить яркое впечатление у гостей — установка фотозоны из мха. С самого начала открытия мероприятия фотозона становится центром внимания приглашенных гостей, на ее фоне проводятся фотоссесии, награждения, презентации. Для придачи индивидуальности мероприятию фотозона дополняется логотипом компании.

В рамках оформления рабочего пространства офиса, компании могут установить на стене логотип, изготовленный с использованием стабилизированного мха. Зачастую логотип вырезается из деревянного массива путем лазерной резки, а фон логотипа дополняется полотном из мха. Учитывая современную эко-направленность логотипы из мха придают должную свежесть офисным интерьерам.

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Без внимания не остаются интерьеры жилых помещений. Все чаще стабилизированный мох используется в картинах, панно, подарках и сувенирной продукции. Одновременно с этим мох весьма прост в работе, что позволяет декораторам изготовить самые сложные и смелые произведения.