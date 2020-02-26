Жизнь в стиле эко: стабилизированный мох – свежий виток декорационного оформления
Что такое стабилизированный мох?
Стабилизированный мох — природный материал, используемый для декоративных целей. Особенность материала заключается в длительном сохранении природной мягкости, а также цвета, приобретённого в результате процесса стабилизации и окрашивания. Стабилизация мха — сложный технологический процесс, в результате которого происходит замещение природной влаги растения раствором на основе глицерина.
Где может использоваться стабилизированный мох?
Стабилизированный мох нашел большое применение в декорировании как праздничных мероприятий, выставок и других важных событий, так и в украшении интерьера квартир и офисных помещений. Сегодня технология стабилизации и окрашивания мха позволяет придать растению любой цвет, который требуется для оформления.
Как именно можно украсить мероприятие или пространство с использованием стабилизированного мха?
Большие компании перед ответственным мероприятием или выставкой хотят удивить гостей чем-то новым и особенным. Одним из способов оставить яркое впечатление у гостей — установка фотозоны из мха. С самого начала открытия мероприятия фотозона становится центром внимания приглашенных гостей, на ее фоне проводятся фотоссесии, награждения, презентации. Для придачи индивидуальности мероприятию фотозона дополняется логотипом компании.
В рамках оформления рабочего пространства офиса, компании могут установить на стене логотип, изготовленный с использованием стабилизированного мха. Зачастую логотип вырезается из деревянного массива путем лазерной резки, а фон логотипа дополняется полотном из мха. Учитывая современную эко-направленность логотипы из мха придают должную свежесть офисным интерьерам.
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Без внимания не остаются интерьеры жилых помещений. Все чаще стабилизированный мох используется в картинах, панно, подарках и сувенирной продукции. Одновременно с этим мох весьма прост в работе, что позволяет декораторам изготовить самые сложные и смелые произведения.
Как долго мох может оставаться в стабилизированном состоянии?
Как было сказано выше стабилизация мха — сложный технологический процесс, результаты которого во многом определяют срок службы растения. Еще одним важным фактором является исключение прямого попадания на мох солнечных лучей и влаги. При соблюдении определённых условий температурно-влажностного режима в помещении, а также выборе надежного производителя стабилизированных растений мох может оставаться в неизменном состоянии на протяжении пяти лет.
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