Жизнь в стиле эко: «Без Затей» – от сумок-шоперов к просвещению

Несмотря на то, что экологические проблемы в наши дни — одни из самых обсуждаемых, не каждый бизнес и предприятие жаждет внедрить в свое производство принципы устойчивого развития. К счастью, сознательные предприниматели все же находятся, и их количество неустанно растет — одними из них стали и «Без Затей», зародившиеся в 2005 году в качестве небольшого производства по пошиву экосумок. Однако тогда создатели компании и не предполагали, что они начнут заниматься деятельностью, меняющей не только рынок сумок, но и сознание людей.
К 2010 году «Без Затей» поняли, что без просвещения людей о концепции осознанного потребления не обойтись никак, а тканевыми котомками и холщевыми сумками — так называемыми «шоперами» — дело не обойдется. Идею обучения предприниматели реализовали через несколько лет, создав клуб прикладной экологии: выкупили небольшой подвальчик, собрав деньгиу всех друзей, сделали там ремонт и дали возможность людям, живущим неподалеку, собираться для обсуждения насущных экопроблем и доступных технологий. Мало-помалу и «Без Затей» стали звать на посвященные экологии мероприятия — в школы, вузы, на форумы.
Вскоре — в 2017 году — команда создала благотворительный фонд «Твердая почва», чтобы расширить деятельность клуба и привлекать к решению экологических и других социальных проблем еще больше людей, а также развивать экологическую благотворительность. Команда активно продвигает факт, который, как ни странно, для многих неочевиден: человек — лишь часть природы, а значит должен следовать ее правилам и заботиться об окружающей среде.
«Без Затей» привлекает людей к концепции осознанного потребления: мало выбросить мусор именно на помойке — нужно учиться не производить этот мусор, сокращать свои отходы и потребности. Лишь редкие люди понимают это и претворяют в жизнь — их называют «экологистами». Иным компания рассказывает, почему и как стоит отказываться от одноразовых вещей — например, пластиковых пакетов. Несколько лет назад «Без Затей» познакомились с проектом «Авоська дарит надежду» и вскоре начали обучать незрячих людей в Уфе плести авоськи. Виктор Ильич, Максим, Владимир, Елена — первые мастера компании.
В бывшем ПТУ № 2 по ул. Карима Хакимова в Уфе находится общественное мультиформатное пространство «УЛЕЙ» общей площадью в 3 000 м². Узнав о Владимире Вайнере и его проекте «Центры Городов Будущего», компания создала «УЛЕЙ» по образу соседских центров Москвы и современных общественных пространств Европы — вдохновленное, например, центральной библиотекой Хельсинки «Ооди».
В планах — превратить здание 1937 года постройки на окраине Уфы в открытый музейный туристический культурный просветительский центр международного уровня. Здесь уже есть ремесленные мастерские, творческие инклюзивные пространства, фото- и музыкальные студии, швейный и керамический коворкинг. «Без Затей» приглашает меценатов, социальных инвесторов и людей, которые могли бы помочь деньгами. В «ПТУлье» нужно провести ремонт, соорудить подъемники и пандусы, собрать музейную экспозицию, отреставрировать классы, старые стены, фрески и даже панно советского времени!
Заказав у «Без Затей» экосумки, сувениры или авоськи, вы поможете компании вдвойне: обеспечите занятостью их особые мастерские, артель инвалидов и пенсионеров, и поможете организации приблизиться к мечте. На сайте фонда вы всегда можете помочь в один клик.