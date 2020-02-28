Жизнь в стиле эко: «Без Затей» – от сумок-шоперов к просвещению

Несмотря на то, что экологические проблемы в наши дни — одни из самых обсуждаемых, не каждый бизнес и предприятие жаждет внедрить в свое производство принципы устойчивого развития. К счастью, сознательные предприниматели все же находятся, и их количество неустанно растет — одними из них стали и «Без Затей», зародившиеся в 2005 году в качестве небольшого производства по пошиву экосумок. Однако тогда создатели компании и не предполагали, что они начнут заниматься деятельностью, меняющей не только рынок сумок, но и сознание людей.

К 2010 году «Без Затей» поняли, что без просвещения людей о концепции осознанного потребления не обойтись никак, а тканевыми котомками и холщевыми сумками — так называемыми «шоперами» — дело не обойдется. Идею обучения предприниматели реализовали через несколько лет, создав клуб прикладной экологии: выкупили небольшой подвальчик, собрав деньгиу всех друзей, сделали там ремонт и дали возможность людям, живущим неподалеку, собираться для обсуждения насущных экопроблем и доступных технологий. Мало-помалу и «Без Затей» стали звать на посвященные экологии мероприятия — в школы, вузы, на форумы.

Вскоре — в 2017 году — команда создала благотворительный фонд «Твердая почва», чтобы расширить деятельность клуба и привлекать к решению экологических и других социальных проблем еще больше людей, а также развивать экологическую благотворительность. Команда активно продвигает факт, который, как ни странно, для многих неочевиден: человек — лишь часть природы, а значит должен следовать ее правилам и заботиться об окружающей среде.