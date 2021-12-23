Зимний гид: лучшие места для катания на лыжах и сноуборде в России в этот сезон
Сочи
Пожалуй, самый очевидный вариант, и даже самые стойкие скептики отечественных курортов признали, что по уровню подготовки трасс и сервису это достойный выбор для любителей снега. Сочи считается универсальным местом как для новичков, так и для профессионалов — почти сто трасс на четырёх разных склонах, с плавными спусками в комплексе «Луары» и сложными черными трассами Альпики.
В Розе Хутор и Красной Поляне внушительное число ресторанов и отелей на любой вкус и уровень бюджета. Проведение зимних Олимпийских игр в 2014 году мощно подстегнуло развитие туристического кластера, который и далее остался очень востребованным. Отдельный плюс сыграло расположение — до моря всего час, и уставшие от холода могут погулять по набережным, сменив горный прохладный воздух на соленый морской бриз. Однако спускаться вниз зимой вряд ли захочется: в Красной Поляне один за одним проходят музыкальные и спортивные фестивали. Днём вы можете встретить звёзд мирового сноубординга на склонах, а ночью — не менее известных артистов на местных концертных площадках.
Какой бы вид отдыха в Сочи вы ни выбрали, вам точно пригодятся наушники JBL Tour Pro+ TWS. Внутриканальная конструкция позволяет надеть их и под шапку, и в случае с вечерним выходом — не испортить причёску. Функция адаптивного шумоподавления поможет с комфортом скоротать время в длинной очереди на подъёмник, от одного заряда модель проработает до 32 часов вместе с кейсом. А в случае, если вы встретите знакомых (в Сочи вопрос даже не «если», а «когда»), пригодится функция TalkThru — можно будет общаться, не снимая наушники.
Шерегеш
Горнолыжный комплекс, открытый ещё в 80-х годах, переживает второе рождение — туристический поток за последний десяток лет преумножился, заставляя местный бизнес отстраивать новые гостиницы и приводить в порядок советское туристическое наследие. Склоны горы Зелёная далеко не самые крутые, перепад высоты всего 300 метров, но они точно одни из самых протяжённых и красивых, и собирают в первую очередь любителей фрирайда. Зимний лес здесь словно сошёл с экранов экранизации сказок, именно вдали от накатанных трасс открываешь для себя все оттенки белого снега.
Сезон в Шерегеше начинается в ноябре и длится до мая, однако приезжая сюда в середине зимы стоит быть готовым к экстремальному холоду — нередко температура опускается до -25 даже днём, заставляя райдеров по старинному методу обмазывать лицо жиром, чтобы не допустить обморожения. Шапка здесь — не просто элемент стиля, но жизненная необходимость, прописанная каждому. Чтобы длинные спуски стали ещё более атмосферными, с собой можно взять наушники JBL Tour One— они оснащены гибридной системой True Adaptive Noise Cancelling, которая измеряет окружающий шум до 50 000 раз в секунду, а также автоматически подстраивает звучание с учётом надетого головного убора или очков. Если вы решите сделать микс из любимых композиций и хруста снега под кантом, пригодится режим Ambient Aware, который приглушит музыку и добавит трансляцию окружающих звуков. Отлично будет слышно и друзей, если они дозвонятся вам на склон — для передачи голоса и шумоподавления предусмотрено четыре микрофона.
Камчатка
Про катание на Камчатке сняты целые фильмы, а фотографии природы этого полуострова украшают обложки туристических альманахов (кстати, и у нас вышла недавно онлайн-галерея). Это место с уникальным ландшафтом, однако сезон для катания достаточно короткий – с конца февраля по конец апреля. Туристических баз с подготовленным спусками не так много, и в целом горнолыжный сектор развивается довольно медленно из-за трудной транспортной доступности региона. Например, база «Красная сопка» практически в черте города, и «Гора Морозная», где тренируются в том числе и олимпийцы. Но действительно опытные райдеры стремятся сюда попасть ради фрирайда, потому что спуск на доске или лыжах с вулкана по нетронутой целине – явно событие неординарное.
Под руководством местного гида можно скатиться по Корякскому, Авачинскому, Козельскому и Вилючинскому вулканам. Правда, для того, чтобы попасть на самые интересные маршруты, придётся раскошелиться ещё и на вертолёт — благо в составе группы это уже не запредельный бюджет. Главное не экономить на безопасности, ведь многие из вулканов действующие, а тепловые выбросы под снегом могут быть не сразу заметны.
К долгой дороге на Камчатку точно стоит подготовиться — например, взять с собой наушники JBL Tour One, заряда которых хватит и на длинный перелёт, и на доставку к стартовой точке заезда: модель работает до 25 часов с активированным шумоподавлением, а без него — даже до 50 часов, которых хватит и на обратную дорогу. При этом наушники созданы для длительного прослушивания: амбушюры очень мягкие и позволят в комфорте провести весь полёт. Заодно будет время поэкспериментировать с приложением JBL Headphones, где можно кастомизировать звучание, тем более модель сертифицирована для Hi-Res Audio, так что многие композиции предстанут для вас в новом свете. Или включить режим SilentNow, который максимально подавляет шум без включения музыки.