Зимний гид: лучшие места для катания на лыжах и сноуборде в России в этот сезон

Пожалуй, самый очевидный вариант, и даже самые стойкие скептики отечественных курортов признали, что по уровню подготовки трасс и сервису это достойный выбор для любителей снега. Сочи считается универсальным местом как для новичков, так и для профессионалов — почти сто трасс на четырёх разных склонах, с плавными спусками в комплексе «Луары» и сложными черными трассами Альпики.

В Розе Хутор и Красной Поляне внушительное число ресторанов и отелей на любой вкус и уровень бюджета. Проведение зимних Олимпийских игр в 2014 году мощно подстегнуло развитие туристического кластера, который и далее остался очень востребованным. Отдельный плюс сыграло расположение — до моря всего час, и уставшие от холода могут погулять по набережным, сменив горный прохладный воздух на соленый морской бриз. Однако спускаться вниз зимой вряд ли захочется: в Красной Поляне один за одним проходят музыкальные и спортивные фестивали. Днём вы можете встретить звёзд мирового сноубординга на склонах, а ночью — не менее известных артистов на местных концертных площадках.