«Зимняя сказка»: новый фотоконкурс на Prophotos.ru

Зима для многих является любимым временем года. От празднований с семьёй до катания на лыжах и сноуборде — всё это создает волшебную атмосферу. Какими красками играет ваш праздничный сезон? Покажите, как вы проводите морозные дни. Присылайте на конкурс от PROPHOTOS свои лучшие снимки, раскрывающие магию зимы.

Жанр может быть любым: пейзаж, портрет, фуд-фото, стрит-фото. Допустимо небольшое колдовство в виде обработки, но без решающего влияния на сюжет. Автор лучшего кадра получит фантастический приз — ультрабук Dell XPS 15 9510, 15.6", который обеспечит вашим творениям невероятную четкость, яркость и красочность.

Каким бы ни был ваш творческий процесс: обработка, монтаж, проектирование, дизайн — процессор Intel® Core™ 11-го поколения с 8 ядрами и 16 потоками обеспечит высокую производительность и позволит работать с ресурсоемкими программами.