Зуд останется в прошлом: новый корм для собак-аллергиков от Hill's

А вы знали, что у вашей собаки тоже может быть аллергия на пыльцу? Кстати, если она и есть самый настоящий аллергик, то все может стать еще хуже по мере изменений климата! В результате национальной оценки климата США выяснилось, что при изменении климата больше людей (и других животных, соответственно) рискуют пострадать от аллергических заболеваний. Тепло и ранняя весна провоцируют растения активнее выделять пыльцу более продолжительное время, а именно пыльца раздражает нос, горло и глаза.

Однако какой бы ни была причина аллергической реакции – в питании ли дело или в факторах окружающей среды – никакой собаке не понравится испытывать вездесущий зуд от аллергии, и это может привести к неприятным кожным заболеваниям, проблемам с шерстью и поведением питомца. Компания Hill's разработала и успешно протестировала сухой диетический корм для собак, который поможет купировать неприятные симптомы аллергии.

Hill’s Prescription Diet Derm Complete показывает видимое улучшение состояния кожи у собак с пищевой аллергией всего за 21 день¹. Новинка поможет уменьшить чрезмерное вылизывание, расчесывание, потряхивание головой и покраснение кожи у собак с заболеваниями кожи и аллергией, которые часто являются причиной обращения к ветеринарным специалистам.

«В течение многих лет компания Hill’s, используя научные достижения, стремилась создать питание, которое улучшает качество жизни домашних животных. Мы знаем, что раздраженная кожа у собак — это серьезная проблема. Это не только вызывает дискомфорт у самих собак, но и расстраивает владельцев, которые хотят подарить им счастливую и здоровую жизнь, — поделился менеджер ветеринарного направления Hill's Pet Nutrition, кандидат биологических наук Александр Торба. — Derm Complete — это прорыв в области питания домашних животных, который, как было клинически доказано, обеспечивает комплексное решение при заболеваниях кожи изнутри. Теперь ветеринарные специалисты могут незамедлительно начинать лечение кожных заболеваний, чтобы помочь пациентам избавиться от зуда».

В ходе клинических исследований владельцы домашних животных сообщили об уменьшении расчесывания у 82% собак с аллергией на компоненты окружающей среды². Derm Complete также содержит яйцо в качестве единственного интактного источника животного белка, который позволяет избежать пищевых аллергических реакций у 96% собак¹ и помогает уменьшить зуд.