1 апреля Россия возобновит авиасообщение с шестью странами

По согласованию с авиационными властями Германии, рейс Франкфурт-на-Майне — Москва (и обратно) будет осуществляться пять раз в неделю; три раза неделю самолеты будут летать по маршруту из Франкфурта-на-Майне в Санкт-Петербург и обратно. Пять рейсов в неделю будут осуществляться по маршруту из Москвы в Берлин и обратно; трижды в неделю — из Москвы во Франкфурт-на-Майне и обратно.

Авиасообщение с Венесуэлой (Москва — Каракас) будет осуществляться дважды в неделю, с Сирией (Москва — Дамаск) — один раз в неделю.

Раз в неделю самолеты будут летать в Таджикистан (Москва — Душанбе), Узбекистан (Москва — Ташкент) и в Шри-Ланку (Москва — Коломбо).

С 1 апреля увеличивается число регулярных рейсов с Кубой (до семи в неделю по маршруту Москва — Варадеро) и Белоруссией: один рейс в неделю по маршруту Калининград — Минск и по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, решения по которым были приняты правительством ранее.