1 апреля Россия возобновит авиасообщение с шестью странами

По согласованию с авиационными властями Германии, рейс Франкфурт-на-Майне — Москва (и обратно) будет осуществляться пять раз в неделю; три раза неделю самолеты будут летать по маршруту из Франкфурта-на-Майне в Санкт-Петербург и обратно. Пять рейсов в неделю будут осуществляться по маршруту из Москвы в Берлин и обратно; трижды в неделю — из Москвы во Франкфурт-на-Майне и обратно.
Авиасообщение с Венесуэлой (Москва — Каракас) будет осуществляться дважды в неделю, с Сирией (Москва — Дамаск) — один раз в неделю.
Раз в неделю самолеты будут летать в Таджикистан (Москва — Душанбе), Узбекистан (Москва — Ташкент) и в Шри-Ланку (Москва — Коломбо).
С 1 апреля увеличивается число регулярных рейсов с Кубой (до семи в неделю по маршруту Москва — Варадеро) и Белоруссией: один рейс в неделю по маршруту Калининград — Минск и по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, решения по которым были приняты правительством ранее.
Помимо этого, с 1 апреля увеличивается частота рейсов с открытыми ранее Арменией, Азербайджаном, Египтом, ОАЭ: добавляется по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, решения по которым были приняты ранее, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.
Кроме того, решено с 1 апреля возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.
С лета 2020 года Россия возобновила авиасообщение с 21 страной, включая Турцию, Танзанию, Швейцарию, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Сербию, Кубу, Японию, Сейшельские Острова, Эфиопию, Вьетнам, Индию, Катар и Финляндию, Грецию и Сингапур. Таким образом, с 1 апреля количество стран, с которыми возобновляется авиасообщение, достигнет 27.