10 городов, в которых туристов намного больше, чем жителей

Рейтинг составлен экспертами визовой системы ESTA.
Лидером рейтинга оказался американский Майами. В этом городе на 100 местных жителей приходится 1641 турист.
Топ-10 городов, лидирующих по соотношению туристов к жителям, выглядит так:
- Майами, США (1641)
- Лас-Вегас, США (993)
- Дубай, ОАЭ (588)
- Эдинбург, Шотландия (445)
- Дублин, Ирландия (427)
- Гонконг, Китай (398)
- Сан-Франциско, США (392)
- Вена, Австрия (329)
- Сингапур (316)
- Вашингтон, США (286).
Москва расположилась на 38-м месте рейтинга. В российской столице официально проживают около 12,5 млн человек, при этом число международных прибытий в 2018 году составило 5,4 млн, а соотношение местных жителей к числу туристов составляет 100 к 43.
Аутсайдерами рейтинга оказались Пекин (19 туристов к 100 жителям), Рио-де-Жанейро (17), Буэнос-Айрес (16), Мехико (11) и Сан-Паулу (10).