10 городов, в которых туристов намного больше, чем жителей

Москва расположилась на 38-м месте рейтинга. В российской столице официально проживают около 12,5 млн человек, при этом число международных прибытий в 2018 году составило 5,4 млн, а соотношение местных жителей к числу туристов составляет 100 к 43.

Аутсайдерами рейтинга оказались Пекин (19 туристов к 100 жителям), Рио-де-Жанейро (17), Буэнос-Айрес (16), Мехико (11) и Сан-Паулу (10).

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