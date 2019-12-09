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Путешествия

10 городов, в которых туристов намного больше, чем жителей

Интерфакс
09 декабря 2019
Майами
Фото: Josué Goge//flickr.com
Рейтинг составлен экспертами визовой системы ESTA.

Лидером рейтинга оказался американский Майами. В этом городе на 100 местных жителей приходится 1641 турист.

Топ-10 городов, лидирующих по соотношению туристов к жителям, выглядит так:

  1. Майами, США (1641)
  2. Лас-Вегас, США (993)
  3. Дубай, ОАЭ (588)
  4. Эдинбург, Шотландия (445)
  5. Дублин, Ирландия (427)
  6. Гонконг, Китай (398)
  7. Сан-Франциско, США (392)
  8. Вена, Австрия (329)
  9. Сингапур (316)
  10. Вашингтон, США (286).
Майами
Майами
Фото: pxhere.com
Лас-Вегас
Лас-Вегас
Фото: ru.m.wikipedia.org
Дубай
Дубай
Фото: Sam valadi/flickr.com

Москва расположилась на 38-м месте рейтинга. В российской столице официально проживают около 12,5 млн человек, при этом число международных прибытий в 2018 году составило 5,4 млн, а соотношение местных жителей к числу туристов составляет 100 к 43.

Аутсайдерами рейтинга оказались Пекин (19 туристов к 100 жителям), Рио-де-Жанейро (17), Буэнос-Айрес (16), Мехико (11) и Сан-Паулу (10).

Официальный сайт ESTA