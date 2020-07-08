10 необычных отелей мира

1. Ecocamp Patagonia — национальный парк Torres del Paine, Чили.
Этот отель совмещает роскошь с минимальным вмешательством в окружающую среду. Каждый номер является отдельной палаткой-куполом, при этом постояльцам предлагается комфортное размещение и все необходимые удобства. Отель построен из экологически чистых материалов и использует возобновляемые источники энергии.
2. Marques de Riscal — муниципалитет Эльсьего, Испания.
Он создан в 2006 году по проекту канадца Фрэнка Гэри — одного из крупнейших архитекторов современности, признанного мастера в стиле деконструктивизма. Помимо смелых архитектурных форм, «изюминкой» отеля являются высококлассная кухня и собственная винодельня.
3. Kokopelli Cave Bed and Breakfast — Фармингтон, США.
Это прорубленный в скале номер площадью 158 м², где, помимо нескольких спален, нашлось место кухне и ванной с джакузи. В пещере поддерживается температура +20 — +23°С, а из неё открывается вид на реку Ла-Плата и бескрайнюю пустыню. Администрация отеля заботится не только о постояльцах, но и об обитающих в окрестностях птицах и животных, подкармливая их.
4. Malmaison Oxford Castle — Оксфорд, Великобритания.
Этот британский бутик-отель (тип небольшой гостиницы, позиционируемый, как особенно роскошный) находится в переоборудованном здании тюрьмы, построенной в викторианскую эпоху. В бывших тюремных камерах, помимо комфортного спального места, есть душ, спутниковое телевидение, регулируемое освещение, DVD и CD-плееры, а в стенах самого отеля нашлось также место пивному ресторану и барам.
5. Seaventures Dive Resort — остров Сипадан, Малайзия.
Отель оборудован на бывшей нефтяной платформе. Здесь можно совершить погружение, не выходя из отеля: достаточно опуститься под воду на лифте.
6. Icehotel - Юккасъярви, Швеция.
Это первый ледяной отель в мире. С 1990 года он ежегодно возводится на период с декабря по апрель. Весь отель сделан из снега и ледяных блоков, взятых из реки Турне-Эльв. Изо льда созданы даже детали интерьера, за исключением спальных мест.
7. Brussels Welcome Hotel - Брюссель, Бельгия.
Он начинал как роскошный ресторан, а затем превратился в не менее роскошный отель. Отель был настолько популярен, что однажды здесь перестало хватать места всем желающим, и тогда в городе Гент было сконструировано и собрано два дополнительных этажа, которые были привезены и гармонично пристроены к историческому зданию XIX века.
8. Jumbo Stay - Стокгольм, Швеция.
Это Boeing 747-200, переоборудованный в экономичный отель. Здесь можно переночевать, например, в кабине пилотов, где оборудован люкс с панорамным видом на аэропорт Стокгольм-Арланда.
9. Palacio de Sal - Уюни, Боливия.
Расположен на границе с солончаком Уюни на высоте около 3650 метров. Palacio de Sal построен полностью из соляных блоков. Важнейшее правило для постояльцев — не облизывать стены и бережно относиться к выполненным из соли предметам интерьера.
10. Капсульные отели — Токио, Япония.
Это небольшие спальные ячейки, расположенные друг над другом. Строятся они рядом с вокзалами и аэропортами. Размещение в них — спартанское, но большего в ожидании поездки и не требуется. Капсульный отель в Токио Green Plaza Shinjuku Capsule хоть и не был первым, зато является крупнейшим среди себе подобных в мире: здесь 660 номеров размером 1×2×1 метр. Сюда, как и во множество других мест в Японии, не пустят людей с татуировками: в этой стране их наличие до сих пор связывают с якудзой (форма организованной преступности в Японии).
Подборка составлена по материалам TripAdvisor (2013).