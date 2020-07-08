10 необычных отелей мира

Это небольшие спальные ячейки, расположенные друг над другом. Строятся они рядом с вокзалами и аэропортами. Размещение в них — спартанское, но большего в ожидании поездки и не требуется. Капсульный отель в Токио Green Plaza Shinjuku Capsule хоть и не был первым, зато является крупнейшим среди себе подобных в мире: здесь 660 номеров размером 1×2×1 метр. Сюда, как и во множество других мест в Японии, не пустят людей с татуировками: в этой стране их наличие до сих пор связывают с якудзой (форма организованной преступности в Японии).

Подборка составлена по материалам TripAdvisor (2013).