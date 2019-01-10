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«Случайным курсом» назван лучшим туристическим фильмом 2018 года
Четырехминутное признание в любви к Каталонии.
National Geographic Россия
10 января 2019 в 12:41
Международный комитет фестиваля туристических фильмов (CIFTT) назвал лучшую работу 2018 года. Ею стала короткометражка La Ruta de l'Atzar, созданная агентством по туризму Каталонии.
Сюжет фильма строится вокруг двух девушек, отправившихся открывать для себя Каталонию по заметкам в дневнике уличного музыканта, который он потерял при посадке на поезд.
Проследовав по всем ключевым точкам из дневника музыканта (которые, в частности, являются героями его песен), девушки в конечном итоге находят его владельца в городе Жирона и возвращают пропажу.
Жюри комитета выбирало победителя из 3000+ претендентов. Помимо признания CIFTT, что равноценно «Оскару» в мире туристических фильмов, «Случайным курсом» также собрал главные призы на фестивалях в Болгарии, Германии, Каталонии, Латвии, Португалии, Турции и Чехии.