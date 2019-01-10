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  • Сервисный сбор в визовых центрах Германии подорожает с 4 февраля
    Бранденбургские ворота, Берлин. Фото: Pixabay
  • Сервисный сбор в визовых центрах Германии подорожает с 4 февраля
    Замок Нойшванштайн, Бавария. Фото: Дмитрий Моисеенко
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Сервисный сбор в визовых центрах Германии подорожает с 4 февраля

Это связано со сменой оператора: на место VFS Global приходит VisaMetric.
Интерфакс
10 января 2019 в 13:10
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Компания VFS Global обслуживала визовые центры Германии в России на протяжении шести лет. По сообщению пресс-службы немецкого представительства, по истечении этого срока необходимо подписать концессионный договор с другим партнером. Им стала компания VisaMetric, которая начнет оказывать соответствующие услуги для немецких представительств в РФ с 4 февраля 2019 года.

Смена оператора повлечет за собой увеличение суммы сервисного сбора. С 4 февраля он составит €20,40 евро вместо €18,85 без снятия отпечатков пальцев и €20,35 со снятием соответственно.

Центры VFS Global продолжат работать в обычном режиме до 31 января включительно. «С 1 февраля прием заявлений прекратится, и будет осуществляться только выдача паспортов. Центры приема в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Калининграде будут открыты для выдачи паспортов до 15 февраля, региональные – до 8 февраля. После этого невозвращенные паспорта будут переданы в консульства, откуда их сможет забрать владелец или его уполномоченный представитель», – пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу представительства.

По данным Росстат, с января по сентябрь 2018 года Германию посетили 950 тысяч российских туристов. Финальной статистики по итогам года ведомство на момент публикации не предоставило.

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