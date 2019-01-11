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Самая красивая часть чилийской Атакамы — заповедник Лос-Фламенкос, он разделён на семь секторов, каждый из которых расположен на разной высоте и имеет свой ландшафт и климат: от горных лагун до песчаных дюн.
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Высокогорные лагуны Лос-Фламенкос расположены выше 4000 м, в Альпах на таких высотах уже — ледники, вечная мерзлота и альпинисты, в Андах же можно спокойно гулять вокруг синих до одури озёр и смотреть на розовых фламинго.
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Компания Cruceros Skorpios 40 лет водит корабли в ледовые круизы, большая часть разведанных маршрутов и ледников в этих краях — личная заслуга основателя, капитана Константино Кочифаса.
Пикник на обочине мира: фоторепортаж из Чили
Сантьяго-де-Чили тоже устроен шиворот-навыворот: лучшими районами столицы считаются холмы на окраинах, а самым непрестижным – старый центр. Среди исторического наследия бродят лишь туристы да попрошайки, настоящая же жизнь – под небоскрёбами делового квартала. Впрочем, разбираться в местной географии смысла нет, в Сантьяго никто не задерживается надолго – приходят в себя после перелёта, привыкают к разнице во времени и двигаются дальше.
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National Geographic включил Сантьяго в топ-20 мест, которые стоит увидеть в 2018 году, за выдающийся стрит-арт. Больше всего красивых картинок — в квартале Беллависта.
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Севиче и писко сауэр на рыбном рынке Mercado Central в Сантьяго идут бонусом к любому блюду.
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Дома в Пуэрто-Наталес построены как будто из старых контейнеров и корабельных досок, зато городок украшают забавные скульптуры, а на набережной — целая выставка современного искусства.
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Дома в Пуэрто-Наталес построены как будто из старых контейнеров и корабельных досок, зато городок украшают забавные скульптуры, а на набережной — целая выставка современного искусства.
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Холм Санта-Люсия в центре Сантьяго со средневековой крепостью на вершине — остаток древнего вулкана.
Варианты развития событий – один другого соблазнительнее. Прямо пойдёшь – увязнешь в ленивой неге пляжных курортов Вальпараисо и Винья-дель-Мар. Свернёшь к северу – попадёшь в невероятные пейзажи пустыни Атакама. Лавовые поля и горы застывшего пепла, фиолетовые холмы и чёрные дюны, соляные скалы и долины гейзеров, плюющихся раскалённым паром и разноцветной грязью, – даже днём здесь сложно поверить, что находишься на планете Земля. Вечером же, когда по небу рассыпаются звёзды и зажигается неоновым cтолбом Млечный Путь, чувствуешь себя героем космической одиссеи.
А если выбрать путь на юг, то в конце концов окажешься на шоссе под названием «Дорога к Краю Света», которое приведёт в продуваемый всеми ветрами городок Пуэрто-Наталес. Отсюда отправляются круизы к ледовым полям Южной Патагонии – третьим по величине после Антарктиды и Гренландии. Ледяные стены вздымаются до самого неба, они не белые, а сине-голубые. И совсем не гладкие – хаотичное месиво глыб всех форм и фактур. А вместо ледяного безмолвия – неумолчный треск. Ледовая масса раздвигает скалы и сминает холмы, льдины толкают и крошат друг дружку и в конце концов с грохотом обрушиваются в воду. Оглушительное впечатление – во всех смыслах слова. Не то что на кнопку камеры нажимать – моргать забываешь.
Впрочем, в Чили постоянно случается восторженный столбняк – особенно когда добираешься до Патагонии. Национальный парк Торрес-дель-Пайне с его живописными скалами, водопадами, озёрами, у которых бродят гуанако и фламинго, с его драматически меняющейся погодой и ежеминутно вспыхивающими радугами – гипнотически красив. Силу, с которой здешние пейзажи воздействуют на восприятие, можно сравнить разве что с ударом под дых.
(Листайте вправо, чтобы посмотреть галерею)
-
На территории парка Торрес-дель-Пайне отелей практически нет, только кемпинги и несколько лоджей, но можно поселиться неподалёку — например, в заповедной долине Рио-Серрано, где красиво сплетаются две реки.
-
Главные обитатели парка Торрес-дель-Пайне — гуанако, которые совсем не боятся людей и охотно позируют на камеру.
-
В парк Торрес-дель-Пайне нужно приехать хотя бы на пару ночей — иначе не увидеть и четверти его живописных достопримечательностей.
Приходишь в себя только на обратном пути, в самолёте, не понимая, что это сейчас такое было: то ли сон, то ли галлюцинация, то ли рай земной, то ли край земной. А может быть, на этой дальней обочине мира просто перестают действовать земные законы – и потому чудеса становятся реальностью.
Координаты
Виза
Для граждан России на срок до 90 дней – не требуется.
Сезон
Лучшее время для поездки в Патагонию и Атакаму – с ноября по март, когда в Южном полушарии лето. Пляжный сезон у океана продолжается с октября по март.
(Листайте вправо, чтобы смотреть галерею)
-
Чилийские города напоминают то Европу, то Африку, то Россию, но стоит заиграть музыке, и сразу вспоминаешь, что ты в Латинской Америке.
-
На вершине холма Сан-Кристобаль в Сантьяго — статуя Девы Марии с трогательными подношениями от местных и целая коллекция крестов, расписанных в разных стилях от иконописи до граффити.
-
На вершине холма Сан-Кристобаль в Сантьяго — статуя Девы Марии с трогательными подношениями от местных и целая коллекция крестов, расписанных в разных стилях от иконописи до граффити.
-
Гидами в Патагонии работают в основном волонтёры, искренне влюблённые в эти места. Разрабатывающие маршруты трекингов для отеля Rio Serrano Фелипе и Ален — как раз из таких добровольцев.
Как добраться
Air France и KLM предлагают удобные рейсы до Сантьяго со стыковками в Париже или Амстердаме, во время которых можно воспользоваться услугой стоповер. Для бронирования составного маршрута воспользуйтесь функцией «добавить несколько пунктов назначения» на сайте klm.ru или «сложный маршрут» на сайте airfrance.ru. У авиакомпаний бывают распродажи с хорошими скидками по этому направлению.
Трансферы
В самой протяжённой стране мира не обойтись без внутренних перелётов. Наиболее широкая маршрутная сеть – у Latam (latam.com), и, если внутренних перелётов у вас не менее трёх, можно будет воспользоваться скидкой по авиапроездному One World Visit South America Pass. Самые выгодные цены – у лоукостеров Sky Airline (skyairline.com) и JetSmart (jetsmart.com).
Как организовать поездку
Помимо круизов к ледникам (от $1690), компания Cruceros Skorpios также организует комбинированные программы с посещением разных регионов Чили – в том числе Сантьяго и курортов на океане, пустыни Атакама и парка Торрес-дель-Пайне в Патагонии. Есть туры для русских групп.
(Листайте вправо, чтобы смотреть галерею)
-
У подножия ледников обнаруживается настоящий затерянный мир, полный жизни и красок: над бухтами кружат птицы, на скалах греются морские котики, меж айсбергов мелькают спины дельфинов, а на камнях алеют ягоды и растут разноцветные мхи.
-
В узких фьордах корабль идёт между высокими скальными бастионами, и, кажется, можно рукой дотянуться до птичьих гнёзд.
-
В долине Рио-Серрано повсюду пасутся лошади, до того красивые и смирные, что на общем сказочном фоне их легко принять за единорогов.
Где остановиться
У локальной сети Hoteles Cumbres несколько отелей по всему Чили. Дизайнерский бутиковый Cumbres Lastarria в туристическом районе Сантьяго радует отличным рестораном, винным баром и открытым бассейном на крыше. А расположенный посреди пустыни Cumbres San Pedro de Atacama имеет впечатляющий спа-центр и собственное экскурсионное бюро.
Находящийся в непосредственной близости от парка Торрес-дель-Пайне Rio Serrano Hotel & Spa (rioserrano.com) тоже предлагает огромный список экскурсий и трекингов, а также возможность любоваться рассветами и закатами сквозь панорамные окна во всю стену.
Что попробовать
Чилийская кухня не столь интересна, как перуанская, но все главные южноамериканские хиты в ней представлены: есть и севиче, и киноа, и писко сауэр. Стоит попробовать густую похлёбку из морепродуктов пайла марина, жареные пирожки эмпанадас, отличные стейки из баранины и говядину на гриле – асадо. И, конечно, чилийские вина, которые на родине куда лучше и интереснее, чем экспортные варианты.
Экипировка
Путешествуя по Чили, вы окажетесь в разных климатических зонах, поэтому из одежды придётся взять примерно всё. В Сантьяго и на северном побережье по-настоящему жарко. В Атакаме днём как в пустыне, но с заходом солнца температура падает сразу на 10–15 градусов.
В Патагонии погода меняется быстрее, чем настроение у капризной красавицы. За время одной прогулки можно успеть раза три вспотеть от жары, замёрзнуть под порывами ледяного ветра и промокнуть под проливным дождём. Одевайтесь многослойно и по-походному.
Во время круиза к ледникам пригодятся тёплая непромокаемая одежда и обувь, шапка и перчатки – обязательны.
Впрочем, в Чили постоянно случается восторженный столбняк — особенно когда добираешься до Патагонии. Национальный парк Торрес-дель-Пайне с его живописными скалами, водопадами, озёрами, у которых бродят гуанако и фламинго, с его драматически меняющейся погодой и ежеминутно вспыхивающими радугами — гипнотически красив. Силу, с которой здешние пейзажи воздействуют на восприятие, можно сравнить разве что с ударом под дых.
(Листайте вправо, чтобы посмотреть галерею)
-
На территории парка Торрес-дель-Пайне отелей практически нет, только кемпинги и несколько лоджей, но можно поселиться неподалёку — например, в заповедной долине Рио-Серрано, где красиво сплетаются две реки.
-
Главные обитатели парка Торрес-дель-Пайне — гуанако, которые совсем не боятся людей и охотно позируют на камеру.
-
В парк Торрес-дель-Пайне нужно приехать хотя бы на пару ночей — иначе не увидеть и четверти его живописных достопримечательностей.
Приходишь в себя только на обратном пути, в самолёте, не понимая, что это сейчас такое было: то ли сон, то ли галлюцинация, то ли рай земной, то ли край земной. А может быть, на этой дальней обочине мира просто перестают действовать земные законы — и потому чудеса становятся реальностью.
Координаты
Виза
Для граждан России на срок до 90 дней — не требуется.
Сезон
Лучшее время для поездки в Патагонию и Атакаму — с ноября по март, когда в Южном полушарии лето. Пляжный сезон у океана продолжается с октября по март.
(Листайте вправо, чтобы смотреть галерею)
-
Чилийские города напоминают то Европу, то Африку, то Россию, но стоит заиграть музыке, и сразу вспоминаешь, что ты в Латинской Америке.
-
На вершине холма Сан-Кристобаль в Сантьяго — статуя Девы Марии с трогательными подношениями от местных и целая коллекция крестов, расписанных в разных стилях от иконописи до граффити.
-
На вершине холма Сан-Кристобаль в Сантьяго — статуя Девы Марии с трогательными подношениями от местных и целая коллекция крестов, расписанных в разных стилях от иконописи до граффити.
-
Гидами в Патагонии работают в основном волонтёры, искренне влюблённые в эти места. Разрабатывающие маршруты трекингов для отеля Rio Serrano Фелипе и Ален — как раз из таких добровольцев.
Как добраться
Air France и KLM предлагают удобные рейсы до Сантьяго со стыковками в Париже или Амстердаме, во время которых можно воспользоваться услугой стоповер. Для бронирования составного маршрута воспользуйтесь функцией «добавить несколько пунктов назначения» на сайте klm.ru или «сложный маршрут» на сайте airfrance.ru. У авиакомпаний бывают распродажи с хорошими скидками по этому направлению.
Трансферы
В самой протяжённой стране мира не обойтись без внутренних перелётов. Наиболее широкая маршрутная сеть — у Latam (latam.com), и, если внутренних перелётов у вас не менее трёх, можно будет воспользоваться скидкой по авиапроездному One World Visit South America Pass. Самые выгодные цены — у лоукостеров Sky Airline (skyairline.com) и JetSmart (jetsmart.com).
Как организовать поездку
Помимо круизов к ледникам (от $1690), компания Cruceros Skorpios также организует комбинированные программы с посещением разных регионов Чили — в том числе Сантьяго и курортов на океане, пустыни Атакама и парка Торрес-дель-Пайне в Патагонии. Есть туры для русских групп.
(Листайте вправо, чтобы смотреть галерею)
-
У подножия ледников обнаруживается настоящий затерянный мир, полный жизни и красок: над бухтами кружат птицы, на скалах греются морские котики, меж айсбергов мелькают спины дельфинов, а на камнях алеют ягоды и растут разноцветные мхи.
-
В узких фьордах корабль идёт между высокими скальными бастионами, и, кажется, можно рукой дотянуться до птичьих гнёзд.
-
В долине Рио-Серрано повсюду пасутся лошади, до того красивые и смирные, что на общем сказочном фоне их легко принять за единорогов.
Где остановиться
У локальной сети Hoteles Cumbres несколько отелей по всему Чили. Дизайнерский бутиковый Cumbres Lastarria в туристическом районе Сантьяго радует отличным рестораном, винным баром и открытым бассейном на крыше. А расположенный посреди пустыни Cumbres San Pedro de Atacama имеет впечатляющий спа-центр и собственное экскурсионное бюро.
Находящийся в непосредственной близости от парка Торрес-дель-Пайне Rio Serrano Hotel & Spa (rioserrano.com) тоже предлагает огромный список экскурсий и трекингов, а также возможность любоваться рассветами и закатами сквозь панорамные окна во всю стену.
Что попробовать
Чилийская кухня не столь интересна, как перуанская, но все главные южноамериканские хиты в ней представлены: есть и севиче, и киноа, и писко сауэр. Стоит попробовать густую похлёбку из морепродуктов пайла марина, жареные пирожки эмпанадас, отличные стейки из баранины и говядину на гриле — асадо. И, конечно, чилийские вина, которые на родине куда лучше и интереснее, чем экспортные варианты.
Экипировка
Путешествуя по Чили, вы окажетесь в разных климатических зонах, поэтому из одежды придётся взять примерно всё. В Сантьяго и на северном побережье по-настоящему жарко. В Атакаме днём как в пустыне, но с заходом солнца температура падает сразу на 10−15 градусов.
В Патагонии погода меняется быстрее, чем настроение у капризной красавицы. За время одной прогулки можно успеть раза три вспотеть от жары, замёрзнуть под порывами ледяного ветра и промокнуть под проливным дождём. Одевайтесь многослойно и по-походному.
Во время круиза к ледникам пригодятся тёплая непромокаемая одежда и обувь, шапка и перчатки — обязательны.