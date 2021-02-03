15 февраля Россия возобновит авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

Соответствующие документы подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Авиасообщение с Арменией и Азербайджаном возобновляется на взаимной основе, говорится в сообщении на сайте правительства РФ. Рейсы по маршруту Москва – Ереван будут осуществляться четыре раза в неделю, в Баку из российской столицы будет вылетать два рейса в неделю.
Помимо этого, Мишустин подписал документы об увеличении количества регулярных рейсов по маршруту Москва – Бишкек (Киргизия) с одного до трех в неделю. Изменения вступят в силу 8 февраля. Также в этот день возобновится авиасообщение с Грецией и Сингапуром.
В какие страны сейчас можно улететь из России
1. Белоруссия
2. Вьетнам
3. Египет
4. Индия
5. Казахстан
6. Катар
7. Киргизия
8. Куба
9. Мальдивы
10. ОАЭ
11. Сейшельские острова
12. Сербия
13. Танзания
14. Турция
15. Финляндия
16. Швейцария
17. Эфиопия
18. Южная Корея
19. Япония