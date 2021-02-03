15 февраля Россия возобновит авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

Авиасообщение с Арменией и Азербайджаном возобновляется на взаимной основе, говорится в сообщении на сайте правительства РФ. Рейсы по маршруту Москва – Ереван будут осуществляться четыре раза в неделю, в Баку из российской столицы будет вылетать два рейса в неделю.

Помимо этого, Мишустин подписал документы об увеличении количества регулярных рейсов по маршруту Москва – Бишкек (Киргизия) с одного до трех в неделю. Изменения вступят в силу 8 февраля. Также в этот день возобновится авиасообщение с Грецией и Сингапуром.