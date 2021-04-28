Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №208, апрель 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Фотоконкурс «Дикая природа России»
Путешествия

Еще один самолет не улетел из-за китайского суеверия

Анастасия Баринова
28 апреля 2021
/upload/iblock/151/1511c6f575dab37dfc509d4e15cc657b.jpg
Фото: Lucky Air
/upload/iblock/d8b/d8b5a6f2d3c0b110e0ab57e2679ee092.jpg
Фото: Lucky Air
Жители Поднебесной продолжают бросать монеты в двигатель – они верят, что это счастливая примета.

Китайская авиакомпания GX Airlines отменила рейс GX8814, который должен был лететь по маршруту Вэйфань (провинция Шаньдун) в Хайкоу (Хайнань). Один из пассажиров перед посадкой в самолет забросил в двигатель горсть монет. Согласно местным поверьям, этот ритуал сам по себе должен приносить удачу, но мужчина по фамилии Ван для дополнительного эффекта обернул деньги в красную бумагу: этот цвет символизирует жизнь и счастье.

Результат получился обратным: ни один из 147 пассажиров не был счастлив, поскольку рейс был отменен. Сотрудники авиакомпании нашли монеты, но самолет все же отправился на полную техническую проверку. Люди смогли прибыть в Хайкоу только на следующий день – все, за исключением Вана, который был арестован.

Если бы самолет взлетел с посторонними предметами в двигателе, он потерял бы свою работоспособность, что могло закончиться авиакатастрофой.

Несмотря на это, жители Китая продолжают верить в «магию монет», и время от времени подбрасывают их в самолеты. Один из таких случаев произошел в 2019 году: 28-летний китаец летел из Аньцина в Куньмин вместе с женой и годовалым ребенком. Рейс выполнял местный авиаперевозчик Lucky Air, чье название переводится как «счастливый» или «удачный», но пассажиру этого показалось мало. В надежде на безопасный полет он бросил в двигатель самолета две монеты номиналом в один юань.

162 пассажира опоздали в Куньмин на сутки: из Аньцина больше никто, кроме Lucky Air, не летает, а у этого бюджетного авиаперевозчика запасных лайнеров нет. Нарушитель был задержан, а авиакомпания потерпела убытки в размере 140 тысяч юаней (около $23 000).

А в 2017 году целую горсть монет в двигатель самолета China Southern бросила 80-летняя пассажирка. С учетом возраста ей не стали выдвигать обвинений.

рекомендации
Космический корабль, ракета

Приблизиться к космосу: двухдневный маршрут по Калуге и Боровску

Звезда

Видео: перемещение всех самолетов над Землей за сутки

Информация

Стоунхендж и каменные лабиринты России и Скандинавии

Карта, Россия

5 захватывающих туров по России от Камчатки до Кавказа