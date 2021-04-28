Еще один самолет не улетел из-за китайского суеверия

Китайская авиакомпания GX Airlines отменила рейс GX8814, который должен был лететь по маршруту Вэйфань (провинция Шаньдун) в Хайкоу (Хайнань). Один из пассажиров перед посадкой в самолет забросил в двигатель горсть монет. Согласно местным поверьям, этот ритуал сам по себе должен приносить удачу, но мужчина по фамилии Ван для дополнительного эффекта обернул деньги в красную бумагу: этот цвет символизирует жизнь и счастье.
A Guangxi Beibu Gulf Airlines flight from East China's Shandong Province to Haikou, South China’s Hainan Province was canceled on Friday after a passenger threw six coins into the plane to pray for "good luck"; 148 passengers were impacted. pic.twitter.com/NYSiWewc5x— Global Times (@globaltimesnews) April 20, 2021
Результат получился обратным: ни один из 147 пассажиров не был счастлив, поскольку рейс был отменен. Сотрудники авиакомпании нашли монеты, но самолет все же отправился на полную техническую проверку. Люди смогли прибыть в Хайкоу только на следующий день – все, за исключением Вана, который был арестован.
Если бы самолет взлетел с посторонними предметами в двигателе, он потерял бы свою работоспособность, что могло закончиться авиакатастрофой.
Несмотря на это, жители Китая продолжают верить в «магию монет», и время от времени подбрасывают их в самолеты. Один из таких случаев произошел в 2019 году: 28-летний китаец летел из Аньцина в Куньмин вместе с женой и годовалым ребенком. Рейс выполнял местный авиаперевозчик Lucky Air, чье название переводится как «счастливый» или «удачный», но пассажиру этого показалось мало. В надежде на безопасный полет он бросил в двигатель самолета две монеты номиналом в один юань.
(Un)Lucky Air flight 8L9960 cancelled as passenger throws “good fortune” coins into aircraft’s engine https://t.co/JpynmjOX1e pic.twitter.com/W6W7E1toTC— Aviation24.be (@aviation24_be) February 25, 2019
162 пассажира опоздали в Куньмин на сутки: из Аньцина больше никто, кроме Lucky Air, не летает, а у этого бюджетного авиаперевозчика запасных лайнеров нет. Нарушитель был задержан, а авиакомпания потерпела убытки в размере 140 тысяч юаней (около $23 000).
А в 2017 году целую горсть монет в двигатель самолета China Southern бросила 80-летняя пассажирка. С учетом возраста ей не стали выдвигать обвинений.