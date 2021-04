Еще один самолет не улетел из-за китайского суеверия

Жители Поднебесной продолжают бросать монеты в двигатель – они верят, что это счастливая примета.

A Guangxi Beibu Gulf Airlines flight from East China's Shandong Province to Haikou, South China’s Hainan Province was canceled on Friday after a passenger threw six coins into the plane to pray for "good luck"; 148 passengers were impacted. pic.twitter.com/NYSiWewc5x