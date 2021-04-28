Еще один самолет не улетел из-за китайского суеверия

Результат получился обратным: ни один из 147 пассажиров не был счастлив, поскольку рейс был отменен. Сотрудники авиакомпании нашли монеты, но самолет все же отправился на полную техническую проверку. Люди смогли прибыть в Хайкоу только на следующий день – все, за исключением Вана, который был арестован.

Если бы самолет взлетел с посторонними предметами в двигателе, он потерял бы свою работоспособность, что могло закончиться авиакатастрофой.

Несмотря на это, жители Китая продолжают верить в «магию монет», и время от времени подбрасывают их в самолеты. Один из таких случаев произошел в 2019 году: 28-летний китаец летел из Аньцина в Куньмин вместе с женой и годовалым ребенком. Рейс выполнял местный авиаперевозчик Lucky Air, чье название переводится как «счастливый» или «удачный», но пассажиру этого показалось мало. В надежде на безопасный полет он бросил в двигатель самолета две монеты номиналом в один юань.